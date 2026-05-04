Ρόδος: 54χρονη μαχαίρωσε 4 φορές την οικιακή βοηθό και την κλείδωσε στο δωμάτιο – Τα κομμένα καλώδια από τις κάμερες ασφαλείας και το σωτήριο τηλεφώνημα

Σκηνικό που παραπέμπει σε σενάριο αστυνομικής ταινίας εκτυλίχθηκε σε σπίτι της Ρόδου, με μια γυναίκα να δέχεται αλλεπάλληλες μαχαιριές από γνωστή της και να σώζεται την τελευταία στιγμή χάρη στην ψυχραιμία της. Η γυναίκα, αν και τραυματισμένη σε πολλαπλά σημεία του σώματος, κατάφερε να ειδοποιήσει τις Αρχές και να μεταφερθεί εγκαίρως στο νοσοκομείο, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση. Η υπόθεση, που αντιμετωπίζεται πλέον ως απόπειρα ανθρωποκτονίας, έχει περάσει στα χέρια της αρμόδιας αστυνομικής υπηρεσίας, η οποία διερευνά τα ακριβή κίνητρα της επίθεσης.

Η στιγμή της επίθεσης μέσα στην κουζίνα

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί έως αυτή την ώρα, το θύμα, εργαζόταν ως οικιακή βοηθός στη συγκεκριμένη κατοικία, έχοντας αναλάβει τη φροντίδα δύο κατάκοιτων ατόμων.

Η 54χρονη δράστις, υπήκοος Αλβανίας φέρεται να έφτασε στο σπίτι ως γνώριμη της παθούσας, χωρίς να προκαλέσει την παραμικρή υποψία. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα, dimokratiki.gr, την οδήγησε στην κουζίνα και εκεί της επιτέθηκε αιφνιδιαστικά με μαχαίρι. Η 42χρονη γυναίκα δέχθηκε τέσσερις μαχαιριές, με τα τραύματα να εντοπίζονται στο χέρι, στο πόδι, στον θώρακα και στα πλευρά.

Η εγκλωβισμένη γυναίκα και το τηλεφώνημα που της έσωσε τη ζωή

Η εικόνα έγινε ακόμη πιο εφιαλτική όταν η δράστιδα, μετά την επίθεση, φέρεται να κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα μέσα σε δωμάτιο του σπιτιού, αφήνοντάς την αιμόφυρτη και χωρίς δυνατότητα διαφυγής. Παρά τη σοβαρότητα των τραυμάτων της, η 42χρονη διατήρησε την ψυχραιμία της και κατάφερε να φτάσει σε σταθερό τηλέφωνο, από όπου ειδοποίησε το ΕΚΑΒ.

Η κλήση αυτή αποδείχθηκε σωτήρια. Η γυναίκα μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο της Ρόδου, όπου διαπιστώθηκε η σοβαρότητα της κατάστασής της. Οι γιατροί προχώρησαν σε χειρουργική επέμβαση, η οποία κρίθηκε αναγκαία λόγω της φύσης και της θέσης των τραυμάτων.

Τα κομμένα καλώδια και η προσπάθεια εξαφάνισης των στοιχείων

Ένα από τα στοιχεία που προκαλούν εντύπωση στους αξιωματικούς που χειρίζονται την υπόθεση είναι η συμπεριφορά της δράστιδος αμέσως μετά την επίθεση. Η 54χρονη φέρεται να γνώριζε ότι το σπίτι διέθετε σύστημα καμερών ασφαλείας. Σύμφωνα με στοιχεία της έρευνας, προτού αποχωρήσει, έκοψε τα καλώδια του συστήματος, σε μια προσπάθεια που εκτιμάται ότι αποσκοπούσε στην απάλειψη ψηφιακού αποδεικτικού υλικού.

Η ενέργεια αυτή, σε συνδυασμό με το ότι κλείδωσε την τραυματισμένη γυναίκα στο δωμάτιο, αποτελεί κομβικό σημείο της δικογραφίας που σχηματίζεται, καθώς συντελεί στην εικόνα μιας οργανωμένης δράσης και όχι μιας στιγμιαίας έκρηξης βίας.

Η προσέλευση στο αστυνομικό τμήμα

Λίγες ώρες μετά την αιματηρή επίθεση, η 54χρονη εμφανίστηκε αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Ιαλυσού. Συνελήφθη και κινήθηκε άμεσα η ποινική διαδικασία σε βάρος της.

Καθοριστικό στοιχείο που ρίχνει φως στο προφίλ της δράστιδος αποτελεί το ιστορικό της. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εκδηλώσει στο παρελθόν πρόθεση να θέσει τέρμα στη ζωή της και είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρική κλινική. Το συγκεκριμένο στοιχείο αναμένεται να αξιολογηθεί τόσο από τις ανακριτικές αρχές όσο και από τη δικαιοσύνη, καθώς ενδέχεται να επηρεάσει τη συνολική εικόνα της υπόθεσης.

Η ψυχική κατάσταση της κατηγορουμένης, σε συνδυασμό με τη σχέση γνωριμίας που φέρεται να είχε με την παθούσα, είναι σημεία που οι αρμόδιοι αξιωματικοί προσπαθούν να φωτίσουν, ώστε να ανασυνθέσουν με ακρίβεια τόσο τα κίνητρα όσο και τη χρονική αλληλουχία των γεγονότων.