Eurovision 2026: Ο Κώστας Μπίγαλης «βλέπει» νικήτρια τη Φινλανδία – «Είχα μια ενόραση ότι θα βγει πρώτη»

Ως νικήτρια της Eurovision βλέπει τη Φινλανδία ο Κώστας Μπίγαλης.

Σε δηλώσεις του ο τραγουδιστής «Είχα μια ενόραση ξαφνικά. Ξύπνησα μια μέρα και είδα στο όνειρό μου ότι θα βγει πρώτη η Φινλανδία. Δεν ξέρω πώς μου ήρθε, δεν ξέρω αν θα επαληθευτεί. Δεν έχω ακούσει το τραγούδι».

«Εγώ δεν θα πήγαινα στην Eurovision, παρόλα αυτά εύχομαι καλή επιτυχία στο παιδί αυτό που θα πάει. Δεν έχω ακούσει το κομμάτι, επειδή ξέρω τη δοκιμασία της Eurovision, θα βρεθεί σε μια τεράστια πίστα με εκατομμύρια κόσμο να τον βλέπει, του εύχομαι την καλύτερη δυνατή επιτυχία για την Ελλάδα» σημείωσε.

