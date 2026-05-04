Σικάγο: «Χάσαμε ένα παλικάρι άδικα, είχαν αφήσει 7 φορές ελεύθερο τον δράστη» – Συγκλονίζει ο φίλος του νεκρού αστυνομικού

Θρήνος στην ομογένεια για τον θάνατο του αστυνομικού εν ώρα καθήκοντος στο Σικάγο. Ο φίλος του 38χρονου, Αλέξης Στρατάκος μίλησε για τον άτυχο αστυνομικό, που έπεσε νεκρός από τα πυρά 26χρονου την ώρα που τον συνόδευε στο νοσοκομείο.

«Ο Γιάννης ήταν ένας απίστευτος άνθρωπος. Χάσαμε ένα παλικάρι άδικα, πονάμε όλοι. Είμαστε πληγωμένοι γιατί οι δικαστές άφησαν 7 φορές έξω από τη φυλακή τον άνθρωπο που τον σκότωσε. Τον είχαν πιάσει με πιστόλια και τον άφηναν έξω» τόνισε στον ΑΝΤ1.

Όπως περιέγραψε «μόλις πήγαν να τον βάλουν (σ.σ. τον 26χρονο δράστη) στον μαγνητικό τομογράφο, φώναξε η νοσοκόμα “πιστόλι” και πυροβόλησε τον Γιάννη μας».

Πυροβολισμοί μέσα στο νοσοκομείο

Σύμφωνα με τη Chicago Tribune, ο 38χρονος αστυνομικός, με περίπου δέκα χρόνια υπηρεσίας στο αστυνομικό σώμα, δέχθηκε θανάσιμα πυρά εντός του Endeavor Health Swedish Hospital, στη συνοικία Λίνκολν Σκουέρ.

Από το ίδιο περιστατικό τραυματίστηκε ακόμη ένας αστυνομικός, 57 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο Advocate Illinois Masonic Medical Center, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατος του Βαρθολομαίου.

Υπό επιτήρηση ο δράστης

Όπως ανακοίνωσαν οι Αρχές, ο φερόμενος δράστης βρισκόταν υπό αστυνομική επιτήρηση στο νοσοκομείο, όταν περίπου στις 11:00 άνοιξε πυρ κατά των αστυνομικών. Στη συνέχεια διέφυγε από το σημείο, με την αστυνομία να εξαπολύει άμεσα επιχείρηση για τον εντοπισμό του.

Λίγη ώρα αργότερα, ο ύποπτος συνελήφθη σε κοντινή απόσταση, έπειτα από εκτεταμένες έρευνες και ανάπτυξη ισχυρών δυνάμεων στην περιοχή.

Σύνδεση με ένοπλη ληστεία

Η υπόθεση φέρεται να συνδέεται με ένοπλη ληστεία που είχε προηγηθεί νωρίτερα την ίδια ημέρα στην περιοχή Όλμπανι Παρκ. Σύμφωνα με αστυνομικές πληροφορίες, δύο άτομα απείλησαν υπάλληλο καταστήματος με όπλο, την ανάγκασαν να τους οδηγήσει σε γραφείο και της επιτέθηκαν, αναζητώντας χρήματα πριν διαφύγουν.

Ένας εκ των υπόπτων συνελήφθη και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για ιατρική παρακολούθηση, όπου και σημειώθηκε το αιματηρό περιστατικό, ενώ ο δεύτερος αρχικά διέφυγε.

Έρευνα για τα κενά ασφαλείας

Οι αρχές εξετάζουν πώς ο συλληφθείς κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση σε όπλο ενώ τελούσε υπό επιτήρηση, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Μέχρι στιγμής δεν έχουν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες.

Η τραγική σύμπτωση

Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι, σχεδόν την ίδια ημερομηνία πριν από πέντε χρόνια, είχε χάσει τη ζωή του εν ώρα υπηρεσίας ακόμη ένας ομογενής αστυνομικός, ο Αναστάσιος Τσάκος, ο οποίος παρασύρθηκε από όχημα ενώ ρύθμιζε την κυκλοφορία μετά από τροχαίο. Ο οδηγός βρισκόταν τότε υπό την επήρεια αλκοόλ.