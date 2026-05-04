Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 23χρονος οδηγός που έτρεχε με 178 χλμ/ ώρα

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

τροχαία

Έσπασε τα κοντέρ ένας 23χρονος στη Θεσσαλονίκη. Ο οδηγός αυτοκινήτου συνελήφθη να κινείται με ταχύτητα 178 χλμ. την ώρα αντί του νόμιμου ορίου που είναι τα 90 χλμ. την ώρα.

Το περιστατικό καταγράφηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών και τα ξημερώματα αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, προχώρησαν στη σύλληψή του.

178χλμ

Δεν είναι το μόνο συμβάν που έχει καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες. Πολλοί είναι εκείνοι που παρά τα τροχαία ατυχήματα και δυστυχήματα, αγνοούν τον ΚΟΚ θέτοντας σε κίνδυνο τη ζωή τους και τη ζωή των άλλων στους δρόμους με την υπερβολική ταχύτητα που αναπτύσσουν.

