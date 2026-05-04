Σέρρες: 11 συλλήψεις για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς στις φυλακές Νιγρίτας – Πειθαρχική έρευνα για τα αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα των κρατουμένων

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

φυλακή
Φωτογραφία: Intime

Σε 11 συλλήψεις προχώρησε η ΕΛ.ΑΣ. για τη συμπλοκή με δύο νεκρούς που σημειώθηκε, χθες το απόγευμα, στις φυλακές Νιγρίτας Σερρών.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες είναι δύο αλλοδαποί κρατούμενοι, υπήκοοι Γεωργίας και Αλβανίας, εκ των βασικών «πρωταγωνιστών» της αιματηρής συμπλοκής, όπως αναφέρουν πληροφορίες από την Αστυνομία. Οι υπόλοιποι 9 συλληφθέντες κατηγορούνται για συμμετοχή στο ίδιο επεισόδιο.

Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο αστυνομικής επιχείρησης εντός του σωφρονιστικού καταστήματος κράτησης, ενώ η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ξεκαθάρισμα λογαριασμών δείχνουν τα πρώτα στοιχεία

Τα πρώτα στοιχεία φαίνεται να δείχνουν ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ κρατουμένων, με τη συμμετοχή περισσότερων από δέκα ατόμων. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι επενέβησαν για τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων και την παροχή πρώτων βοηθειών.

Για το ίδιο συμβάν διατάχθηκε πειθαρχική έρευνα ως προς τις συνθήκες, υπό τις οποίες οι κρατούμενοι απέκτησαν αυτοσχέδια αιχμηρά αντικείμενα και έσπασαν τα λουκέτα των κελιών.

Όλα συνέβησαν γύρω στις 4 το απόγευμα, όταν κατά τη διάρκεια προαυλισμού στον διάδρομο των φυλακών και μπροστά από τα πειθαρχικά κελιά, τέσσερις έγκλειστοι από το κελί 9 βγήκαν απ’ αυτό και έσπασαν τα λουκέτα από τα κελιά 4 και 8. Στη συνέχεια όλοι μαζί επιτέθηκαν με αιχμηρά αντικείμενα στους κρατούμενους τού κελιού 6.

Από τη συμπλοκή έχασαν τη ζωή τους ένας 46χρονος Αλγερινός κι ένας 43χρονος Ιρακινός. Ένας εκ των νεκρών κρατούμενων υπέκυψε εντός του κελιού, ενώ ο δεύτερος κατέληξε κατά τη διακομιδή του στο Γενικό Νοσοκομείο Σερρών.

