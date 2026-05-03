Σέρρες: Πώς συνέβη η συμπλοκή με τους 2 νεκρούς κρατούμενους στις φυλακές Νιγρίτας

Νέες πληροφορίες βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το αιματηρό επεισόδιο με τους δύο νεκρούς κρατούμενους, που συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής (3/5) στις φυλακές Νιγρίτας, στις Σέρρες.

Στο περιστατικό, που έλαβε χώρα στο πειθαρχείο των φυλακών, φαίνεται πως συμμετείχαν περίπου 10 κρατούμενοι.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, στο πειθαρχείο είχαν μεταφερθεί δύο κρατούμενοι, οι οποίοι είχαν χαρακτηριστεί ως «προβληματικοί» από τους σωφρονιστικούς υπαλλήλους και κρίθηκε αναγκαίο να απομακρυνθούν από τον γενικό πληθυσμό των φυλακών.

Στο πειθαρχείο υπάρχουν τέσσερα κελιά και μπροστά απ’ αυτά, υπάρχει ένας χώρος προαυλισμού. Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι, έβγαλαν από το ένα κελί τους τέσσερις κρατούμενους, προκειμένου να προαυλιστούν. Εκείνοι φέρονται να έσπασαν τα λουκέτα από άλλα δύο κελιά, έβγαλαν τους κρατούμενους απ’ αυτά και όλοι μαζί, περίπου 10 άτομα, κατευθύνθηκαν στο κελί όπου κρατούνταν οι δύο άνδρες -ένας από το Ιράκ και ένας από την Αλγερία- με τους οποίους φαίνεται πως είχαν διαφορές.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, οι δράστες χτύπησαν τους δύο κρατούμενους με διάφορα αντικείμενα, πιθανόν και αυτοσχέδια μαχαίρια, και τους τραυμάτισαν θανάσιμα.

Ο ένας κρατούμενος έχασε τη ζωή του εντός των φυλακών και ο δεύτερος υπέκυψε στα τραύματά του λίγη ώρα αργότερα, στο νοσοκομείο της περιοχής, όπου είχε διακομιστεί με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι εκτιμούν πως οι δράστες είχαν διαφορές με τους δύο συγκεκριμένους κρατούμενους, καθώς δεν πείραξαν καθόλου έναν άλλον, ο οποίος βρισκόταν στο ίδιο κελί με τα θύματα.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Μεσημβρινές ώρες σήμερα, Κυριακή 3 Μαΐου 2026, σημειώθηκε συμπλοκή μεταξύ περίπου δέκα κρατουμένων, οι οποίοι κρατούνταν εντός των πειθαρχικών κελιών του Σωφρονιστικού Καταστήματος Κράτησης Νιγρίτας Σερρών.

Άμεσα, σωφρονιστικοί υπάλληλοι, αντιλαμβανόμενοι το περιστατικό, επενέβησαν για την αποτροπή της συμπλοκής και τον διαχωρισμό των εμπλεκομένων, παρέχοντας παράλληλα τις πρώτες βοήθειες, ενώ κλήθηκε και σταθμός του Ε.Κ.Α.Β. Από το επεισόδιο προέκυψε ο βαρύτατος τραυματισμός δύο αλλοδαπών κρατουμένων, εκ των οποίων ο ένας κατέληξε επί τόπου, ενώ ο δεύτερος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής, ενώ για το περιστατικό ενημερώθηκε ο αρμόδιος Εισαγγελέας.

Για το συμβάν διενεργείται προανάκριση από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών, ενώ έχει διαταχθεί και η διενέργεια πειθαρχικής έρευνας για τη διερεύνηση των συνθηκών του περιστατικού».