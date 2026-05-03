Τριήμερο της Πρωτομαγιάς: Ομαλά η επιστροφή των εκδρομέων στην Αττική – Μικρές καθυστερήσεις στην Αθηνών-Κορίνθου

Σε εξέλιξη, και χωρίς σοβαρά προβλήματα, βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής (3/5) η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου της Πρωτομαγιάς, από την Περιφέρεια προς την Αττική.

Στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, η κίνηση είναι αυξημένη, αλλά με σταθερή ροή. Μικρές καθυστερήσεις καταγράφονται από την Κινέττα έως τη Νέα Πέραμο καθώς και στα διόδια της Ελευσίνας.

Αντίθετα ομαλά εξελίσσεται η επιστροφή των εκδρομέων από την εθνική οδό Αθηνών-Λαμίας.

Δείτε LIVE πού έχει κίνηση

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας από τις 6 το πρωί έως τις 6 το απόγευμα σήμερα έχουν επιστρέψει 61.041 οχήματα στην Αττική. Συγκεκριμένα 36.200 οχήματα από την Αθηνών-Κορίνθου και 24.841 από την Αθηνών-Λαμίας.

Υπενθυμίζεται ότι η Τροχαία έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας, με σκοπό την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών και την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων. Στο πλαίσιο των μέτρων, έως τις 23:00 σήμερα ισχύει η απαγόρευση κίνησης των φορτηγών αυτοκινήτων μεγίστου επιτρεπόμενου βάρους άνω των 3,5 τόνων, στο ρεύμα εισόδου.