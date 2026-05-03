ΟΦΗ – Άρης 0-2: Διπλό γοήτρου στο Παγκρήτιο

Νίκη γοήτρου για τον Άρη, που δεν άφησε τον ΟΦΗ να γιορτάσει με νίκη την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Οι «κίτρινοι» επικράτησαν με 2-0 στο Παγκρήτιο Στάδιο, σε αναμέτρηση για την 3η αγωνιστική των Play Off 5-8 του πρωταθλήματος της Super League.

Τα γκολ των Ντούντου Ροντρίγκες (11’) και Γιάννη Γιαννιώτα (86’) έδωσαν το «τρίποντο» στους Θεσσαλονικείς χωρίς, όμως, να υπάρχει κάποιο βαθμολογικό αντίκρισμα. Κι αυτό καθώς οι Κρητικοί, με την κατάκτηση του Κυπέλλου – το οποίο είχε μαζί του ο μεγαλομέτοχος Μιχάλης Μπούσης στα επίσημα – εξασφάλισαν τη συμμετοχή στα Play Off του UEFA Europa League, καθιστώντας το μίνι πρωτάθλημα τυπική διαδικασία.

Οι «κίτρινοι» προηγήθηκαν στην πρώτη, ουσιαστικά, καλή στιγμή του αγώνα. Ο Ούρος Ράτσιτς πήρε την μπάλα στη μεσαία γραμμή, τροφοδότησε τον Ντούντου Ροντρίγκες, ο οποίος πήγε στο ένας με έναν με τον Κωνσταντίνο Κωστούλα και με δυνατό, διαγώνιο σουτ νίκησε τον Λίλο Κλίντμαν για το 0-1 στο 11’. Ο 24χρονος Βραζιλιάνος εξτρέμ ήταν μόνιμη πηγή κινδύνων για την άμυνα του ΟΦΗ, απειλώντας με δεύτερο γκολ και στο 16’ και στο 21’.

Στο ημίωρο ήταν η σειρά των Κρητικών να απειλήσουν – για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Ωραία συνεργασία στα αριστερά και σέντρα του Νίκου Αθανασίου, ο Έντι Σαλσίδο ήρθε με φόρα από πίσω και πήδησε για την κεφαλιά, αλλά έστειλε την μπάλα δίπλα από το αριστερό δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη. Την ίδια κατάληξη είχε, δυο λεπτά μετά, το δυνατό αριστερό σουτ του Αθανασίου από το ύψος της μεγάλης περιοχής, με τους παίκτες του Χρήστου Κόντη να ανεβάζουν την απόδοσή τους.

Προτού συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό του δευτέρου ημιχρόνου, ο Λεβάν Σενγκέλια προσπάθησε να ισοφαρίσει με αριστερό πλασέ, αλλά η μπάλα πήρε ύψος. Ίδια κατάληψη είχε και το – επίσης αριστερό – πλασέ του Κάρλες Πέρεθ στο 50’, με τους Θεσσαλονικείς να πιέζουν ψηλά. Με τη συμπλήρωση μιας ώρας παιχνιδιού, οι Κρητικοί έφυγαν υποδειγματικά στην αντεπίθεση, ο Ταξιάρχης Φούντας σούταρε αλλά η μπάλα σταμάτησε στο οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Γιώργου Αθανασιάδη.

Οι παίκτες του Μιχάλη Γρηγορίου «κλείδωσαν» τη νίκη στο 86’ με ένα πανέμορφο γκολ του Γιαννιώτα. Ο πρώην άσος του Λεβαδειακού πήρε την μπάλα από την κεφαλιά του Κριστιάν Κουαμέ, «χόρεψε» τον Κωστούλα και με υπέροχο δεξί πλασέ από το ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Λίλο για το 0-2. Ακολούθησαν δύο σημαντικές ευκαιρίες, με τους Πέρεθ και Ράτσιτς, χωρίς όμως να αλλάξει το τελικό σκορ.

Ο Άρης πήρε το δεύτερο διαδοχικό «τρίποντο» στα Play Off κι έφτασε στους 22 βαθμούς, ξεπερνώντας τον ΟΦΗ (20) και μένοντας στο -3 από τον Λεβαδειακό (25). Την επόμενη εβδομάδα οι δυο ομάδες παίζουν ξανά μεταξύ τους, αυτή τη φορά στο «Κλεάνθης Βικελίδης» (Κυριακή 10/5, 17:00). Παιχνίδια, ωστόσο, χωρίς κάποιο βαθμολογικό αντίκρισμα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

Κίτρινες: Λαμπρόπουλος, Καραχάλιος – Καντεβέρε, Φαντιγκά, Γκαρέ, Πέρεθ.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Λίλο, Αθανασίου, Σενγκέλια, Κωστούλας, Κρίζμανιτς, Λαμπρόπουλος, Κανελλόπουλος (89’ Μπαϊνοβιτς), Καραχάλιος (79’ Νέιρα), Φούντας (79’ Θεοδοσουλάκης), Νους (89’ Ρομάνο), Σαλσίδο (62’ Ισέκα).

ΑΡΗΣ (Μιχάλης Γρηγορίου): Αθανασιάδης, Γένσεν (90’ Γαλανόπουλος), Ρόουζ, Φαμπιάνο, Ράτσιτς, Φρίντεκ, Φαντιγκά (66’ Τεχέρο), Γκαρέ (72’ Γιαννιώτας), Πέρεθ, Καντεβέρε (66’ Κουαμέ), Ντούντου (90’ Νινγκ).

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ