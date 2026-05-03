Άγκυρα: Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ λόγω τεχνικού προβλήματος

Κατερίνα Χαμαλέλη

Διεθνή Νέα

Φωτογραφία: Europa Press
Φωτογραφία: Europa Press

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα, έπειτα από απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με τη Γραμματεία Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Demócrata.

Η πτήση διεκόπη για λόγους ασφαλείας και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα με ελεγχόμενο τρόπο.

«Τεχνικό απρόοπτο» σύμφωνα με τις αρχές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αιτία της προσγείωσης ήταν ένα «τεχνικό απρόοπτο» κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης ή την κατάσταση του αεροσκάφους, ενώ τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφάλειας στις κρατικές μετακινήσεις.

Σε επίσημη αποστολή προς Αρμενία

Ο Πέδρο Σάντσεθ ταξίδευε προς την Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μία σημαντική διεθνή συνάντηση στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται συνήθως με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας, τα οποία λειτουργούν υπό αυστηρούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Solange Knowles: Το νέο και τολμηρό κούρεμα για το οποίο «κέρδισε» τον τίτλο «Αιγύπτια θεά»

Ελλείψεις στο ΕΣΥ: Καμπανάκι από τον ΙΣΑ μετά το περιστατικό στη Σάμο

ΔΥΠΑ: 143 εργαστήρια συμβουλευτικής τον Μάιο – Οι θεματικές ενότητες

Καιρός: Επιστρέφει η άνοιξη τη Δευτέρα – Αύξηση της θερμοκρασίας

Κουίζ: Πόσο καλοί είστε στην ελληνική μυθολογία; Δοκιμάστε τις γνώσεις σας και κάντε το 3 στα 3

Αποκαλύφθηκε το μυστικό της Apple: Έτσι θα είναι το iPhone Fold χωρίς την ενοχλητική τσάκιση στην οθόνη
περισσότερα
22:35 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Time: Η αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από την Ευρώπη μόλις ξεκίνησε

Μια ανακοίνωση της κυβέρνησης Τραμπ ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αποσύρουν 5.000 στρατιώτες απ...
22:17 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Τρόμος στον Ατλαντικό: Τρεις νεκροί από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από πιθανή έξαρση ιού σε κρουαζιερόπλοιο που έπλεε στον...
21:14 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ο Τραμπ απορρίπτει ως απαράδεκτη την πρόταση του Ιράν

Ο Αμερικανός πρόεδρος, σύμφωνα με ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, εμφανίζεται να απορρίπτει τη νέα ...
20:20 , Κυριακή 03 Μαΐου 2026

Ιράν: Η Τεχεράνη εξετάζει την απάντηση των ΗΠΑ στην πρόταση των 14 σημείων

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Εσμαΐλ Μπαγκαεΐ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς