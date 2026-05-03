Άγκυρα: Αναγκαστική προσγείωση του αεροσκάφους του Πέδρο Σάντσεθ λόγω τεχνικού προβλήματος

Το αεροσκάφος που μετέφερε τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, προχώρησε σε αναγκαστική προσγείωση στην Άγκυρα, έπειτα από απρόβλεπτο τεχνικό πρόβλημα, σύμφωνα με τη Γραμματεία Επικοινωνίας της ισπανικής κυβέρνησης, σύμφωνα με το Demócrata.

Η πτήση διεκόπη για λόγους ασφαλείας και το αεροσκάφος προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα με ελεγχόμενο τρόπο.

«Τεχνικό απρόοπτο» σύμφωνα με τις αρχές

Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση, η αιτία της προσγείωσης ήταν ένα «τεχνικό απρόοπτο» κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τη φύση της βλάβης ή την κατάσταση του αεροσκάφους, ενώ τέτοιες αποφάσεις λαμβάνονται συνήθως βάσει των προβλεπόμενων πρωτοκόλλων ασφάλειας στις κρατικές μετακινήσεις.

Σε επίσημη αποστολή προς Αρμενία

Ο Πέδρο Σάντσεθ ταξίδευε προς την Αρμενία για να συμμετάσχει στη Σύνοδο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Κοινότητας, μία σημαντική διεθνή συνάντηση στο τρέχον γεωπολιτικό περιβάλλον.

Οι μετακινήσεις αυτές πραγματοποιούνται συνήθως με αεροσκάφη της Πολεμικής Αεροπορίας της Ισπανίας, τα οποία λειτουργούν υπό αυστηρούς τεχνικούς και επιχειρησιακούς ελέγχους.