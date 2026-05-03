Από τα ψηφιδωτά στα δημόσια λουτρά: Η ανασκαφή που αναπαριστά την αστική εξέλιξη της Αλεξάνδρειας στο πέρασμα του χρόνου

Μαρίνα Σίσκου

Επιστήμη & Τεχνολογία

Κυκλικά δημόσια λουτρά και έπαυλη ήρθαν στο φως στην Αλεξάνδρεια. Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων
Στην καρδιά της Αλεξάνδρειας, εκεί όπου το παρελθόν συναντά το παρόν, μια νέα αρχαιολογική ανακάλυψη έρχεται να μας θυμίσει τη διαχρονική αίγλη της ιστορικής αυτής μητρόπολης.

Οι πρόσφατες ανασκαφές στην περιοχή Μουχαράμ Μπέη δεν έφεραν στο φως απλώς κτίσματα, αλλά ολόκληρα κεφάλαια της καθημερινής ζωής των ανθρώπων που την κατοίκησαν ανά τους αιώνες.

Η αποστολή σωστικής ανασκαφής του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, η οποία εργάζεται στην περιοχή Μουχαράμ Μπέη στην κεντρική συνοικία της Αλεξάνδρειας, έφερε στο φως ένα ξεχωριστό σύνολο αρχαιολογικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων που βοηθούν στην αποκάλυψη της εξέλιξης της αστικής ζωής στην πόλη της Αλεξάνδρειας κατά τα διάφορα ιστορικά της στάδια.

Λεπτομέρεια από τα μωσαϊκά. Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων 
Ο κ. Sherif Fathy, Υπουργός Τουρισμού και Αρχαιοτήτων, χαρακτήρισε την ανακάλυψη αυτή ως μια ποιοτική προσθήκη στο αρχείο των αρχαιολογικών ευρημάτων στην πόλη της Αλεξάνδρειας και δήλωσε ότι αντανακλά την ιστορική και πολιτισμική σημασία της πόλης ως ένα από τα πλέον εξέχοντα πολιτιστικά κέντρα του αρχαίου κόσμου, υπογραμμίζοντας τη μοναδική της θέση ως μία από τις σημαντικότερες ιστορικές μητροπόλεις, χάρη στη λαμπρότητα και την πολιτισμική ποικιλομορφία που συσσώρευσε ανά τους αιώνες και την οποία ενσαρκώνει.

Λεπτομέρεια των μωσαϊκών. Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων 
Επαναπροσδιορίζοντας τον χάρτη της αρχαίας Αλεξάνδρειας

Ο ίδιος εξήγησε ότι τα αποτελέσματα αυτής της ανακάλυψης συμβάλλουν στον επαναπροσδιορισμό του αστικού χάρτη της αρχαίας Αλεξάνδρειας και επιβεβαίωσε τη συνέχεια των προσπαθειών της Αιγύπτου για την προστασία και τη διατήρηση της αρχαιολογικής κληρονομιάς, ιδιαίτερα μέσω των σωστικών ανασκαφών που συνδέονται με αναπτυξιακά έργα.

Με αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται μια ισορροπία ανάμεσα στη διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και την υποστήριξη των σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης.

Λεπτομέρεια των ανασκαφών. Πηγή: Υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων
Πτολεμαϊκά λουτρά και ρωμαϊκές επαύλεις: Η αρχιτεκτονική της πολυτέλειας

Από την πλευρά του, ο Dr. Hisham El-Leithy, Γενικός Γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Αρχαιοτήτων, εξήγησε ότι οι ανασκαφικές εργασίες αποκάλυψαν μια πλήρη πολιτισμική διαδοχή που ξεκινά από την Πτολεμαϊκή περίοδο, συνεχίζεται στη Ρωμαϊκή και φτάνει έως τη Βυζαντινή περίοδο, αντανακλώντας τη συνέχεια της ανθρώπινης κατοίκησης στη θέση αυτή ανά τους αιώνες.

Σημείωσε ότι ανάμεσα στα πιο αξιοσημείωτα ευρήματα περιλαμβάνεται ένα κυκλικό δημόσιο λουτρό (τύπου θόλου), που χρονολογείται από την ύστερη Πτολεμαϊκή περίοδο, καθώς και τα ερείπια μιας ρωμαϊκής έπαυλης με μωσαϊκά δάπεδα διαφόρων τεχνοτροπιών, γεγονός που υποδηλώνει ένα προηγμένο επίπεδο πολυτέλειας και πολεοδομικού σχεδιασμού κατά τις περιόδους αυτές.

Ο Καθηγητής Mohamed Abdel Badi, Διευθυντής του Τομέα Αιγυπτιακών Αρχαιοτήτων, πρόσθεσε ότι η τοποθεσία προσφέρει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο της εξέλιξης της οικιστικής και χρηστικής αρχιτεκτονικής στην αρχαία Αλεξάνδρεια, καθώς οι ανασκαφές αποκάλυψαν προηγμένες υδραυλικές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένης μιας μπανιέρας ή μικρής πισίνας που συνδέεται με τη ρωμαϊκή έπαυλη και είναι εξοπλισμένη με ένα ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης υδάτων.

Opus Tessellatum και Opus Sectile: Η υψηλή τέχνη των ψηφιδωτών στην Αλεξάνδρεια

Επισήμανε επίσης την ποικιλομορφία των τεχνικών που χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή των ψηφιδωτών δαπέδων που ανακαλύφθηκαν, οι οποίες περιλαμβάνουν τις μεθόδους Opus Tessellatum και Opus Sectile, καταδεικνύοντας τον πλούτο και την ποικιλία των καλλιτεχνικών σχολών στην Αλεξάνδρεια κατά την Πτολεμαϊκή και τη Ρωμαϊκή περίοδο.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Dr. Hisham Hussein, Διευθυντής της Κεντρικής Διεύθυνσης Αρχαιοτήτων της Κάτω Αιγύπτου, δήλωσε ότι η ανακάλυψη αυτή βοηθά στην κάλυψη ενός σημαντικού αρχαιολογικού κενού στον νοτιοανατολικό τομέα της αρχαίας Αλεξάνδρειας, μια περιοχή που δεν είχε μελετηθεί επαρκώς στο παρελθόν.

Εξήγησε ότι τα νέα αποτελέσματα υποστηρίζουν και επανεκτιμούν τους ιστορικούς χάρτες της πόλης, ιδιαίτερα το έργο του Mahmoud Bey El-Falaki, το οποίο θεωρείται μία από τις πρώτες επιστημονικές απόπειρες αναπαράστασης του πολεοδομικού σχεδιασμού της Αλεξάνδρειας, μέσα από μια μεθοδολογία που συνδυάζει αστρονομικές μετρήσεις, τοπογραφικές μελέτες και ιστορική ανάλυση.

Βάκχος, Ασκληπιός και Αθηνά: Οι θεοί που «κατοικούσαν» στην αρχαία συνοικία

Τα ευρήματα επιβεβαιώνουν επίσης ότι η περιοχή αυτή αποτελούσε μέρος του αστικού ιστού εντός των τειχών της Αλεξάνδρειας μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο, προτού η σημασία της υποχωρήσει αργότερα λόγω αλλαγών στον πολεοδομικό σχεδιασμό.

Ανέφερε ότι οι ανακαλύψεις περιλαμβάνουν επίσης ένα ξεχωριστό σύνολο κινητών αρχαιολογικών αντικειμένων, ανάμεσα στα οποία βρέθηκαν μαρμάρινα αγάλματα που αναπαριστούν διάφορες θεότητες, όπως τον Βάκχο και τον Ασκληπιό, καθώς και ένα ακέφαλο άγαλμα που εικάζεται ότι αναπαριστά τη θεά Αθηνά (Minerva).

Βρέθηκαν επίσης νομίσματα, λυχνάρια, κεραμικά αγγεία και θραύσματα ενσφράγιστων αμφορέων, τα οποία αντανακλούν συλλογικά την ακμάζουσα εμπορική και πολιτιστική δραστηριότητα της αρχαίας Αλεξάνδρειας, καθώς και τις εκτεταμένες διασυνδέσεις της με το μεσογειακό της περιβάλλον.

Από την ανασκαφή στο Μουσείο: Η επόμενη μέρα για τους θησαυρούς της Αλεξάνδρειας

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Ibrahim Mustafa, Διευθυντής της αρχαιολογικής αποστολής και επόπτης της κεντρικής περιφέρειας, ανέφερε ότι οι ανασκαφικές εργασίες διήρκεσαν αρκετούς μήνες και οδήγησαν σε εξαιρετικές ανακαλύψεις, επιβεβαιώνοντας ότι η ομάδα έχει ήδη ξεκινήσει τις προκαταρκτικές εργασίες συντήρησης στα ευρήματα, προκειμένου να μεταφερθούν σε εξειδικευμένα εργαστήρια.

Σημείωσε επίσης ότι εξετάζεται επί του παρόντος η δυνατότητα έκθεσης των σημαντικότερων κομματιών της ανακάλυψης στο Ελληνορωμαϊκό Μουσείο της Αλεξάνδρειας, γεγονός που θα εμπλουτίσει την εμπειρία των επισκεπτών και θα αναδείξει τη σημασία του ευρήματος, ενώ οι ανασκαφικές εργασίες συνεχίζονται στην τοποθεσία, κάτι που ενδέχεται να αποδώσει νέα ευρήματα το επόμενο διάστημα.

