Dolia: Οι γίγαντες της αρχαίας Ρώμης – Βρέθηκαν δοχεία 1.000 λίτρων που «έχτισαν» την εφοδιαστική αλυσίδα της αυτοκρατορίας

Στην καρδιά της αρχαίας Όστιας, του επινείου της Ρώμης, η σύγχρονη επιστημονική ανάλυση φέρνει στο φως τα καλά φυλαγμένα μυστικά των “dolia” – των γιγαντιαίων κεραμικών πιθαριών που αποτελούσαν τη ραχοκοκαλιά της ρωμαϊκής εφοδιαστικής αλυσίδας.

Μια μελέτη αποκαλύπτει ότι τα τεράστια «dolia» (πιθάρια) του λιμανιού της αρχαίας Ρώμης αποθήκευαν αποικοδομημένες πρωτεΐνες και ήταν επικαλυμμένα με ρητίνη πεύκου, ενώ οι μεταλλικές ενισχύσεις τους περιείχαν πολύτιμα μέταλλα. Στα ερείπια εκείνης που κάποτε υπήρξε η πόλη-λιμάνι της αρχαίας Ρώμης, μια ομάδα ερευνητών κατάφερε να εξαγάγει για πρώτη φορά επιστημονικά στοιχεία σχετικά με την πραγματική χρήση των τεράστιων κεραμικών δοχείων, γνωστών ως dolia.

Τα αγγεία αυτά, το καθένα από τα οποία μπορούσε να χωρέσει περισσότερα από χίλια λίτρα, παρέμεναν εκτεθειμένα για πάνω από έναν αιώνα σε ημι-υπόγειες αποθήκες, χωρίς καμία συστηματική ανάλυση του περιεχομένου ή των επισκευών τους.

Οι «γίγαντες» της αποθήκευσης: Η στρατηγική σημασία των dolia στην Όστια

Η μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο Journal of Archaeological Science από την Caroline Cheung του Πανεπιστημίου Princeton και τον Andrea Carpentieri του Πανεπιστημίου της Νάπολης Federico II, ανέλυσε οργανικά υπολείμματα από οκτώ dolia και δείγματα μετάλλων από άλλα τέσσερα, τα οποία βρίσκονται σε τρεις αποθήκες στην Όστια που παραμένουν προσβάσιμες:

Το Caseggiato dei Doli, το Magazzino dei Doli και το Magazzino Annonario. Τα dolia ήταν τεράστια, μη διακοσμημένα κεραμικά δοχεία, σχεδιασμένα αποκλειστικά για την αποθήκευση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων.

Στην Όστια, την πόλη-λιμάνι που βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τη Ρώμη και συνδέεται με την πρωτεύουσα μέσω του ποταμού Τίβερη, χτίστηκαν τουλάχιστον πέντε αποθήκες για τη στέγαση αυτών των σκευών.

Σε τρεις από αυτές διασώζονται ακόμη περισσότερα από 150 δείγματα. Αυτά τα δοχεία ήταν δαπανηρά στην κατασκευή τους και εξαιρετικά εύθραυστα, καθώς ράγιζαν και υφίσταντο ζημιές εύκολα. Για τον λόγο αυτό, οι Ρωμαίοι ανέπτυξαν τεχνικές για την επισκευή και την ενίσχυσή τους, χρησιμοποιώντας συνήθως μόλυβδο.

Ωστόσο, αυτό που ανακάλυψαν τώρα οι ερευνητές είναι ότι οι επισκευές που βρέθηκαν στην Όστια δεν έγιναν με καθαρό μόλυβδο, αλλά με ένα κράμα που περιελάμβανε ασήμι και κασσίτερο – μέταλλα μεγαλύτερης αξίας που προσέφεραν μεγαλύτερη σκληρότητα.

Τι περιείχαν: Χημικά ίχνη για το περιεχόμενο

Για να ανακαλύψουν τι περιείχαν αυτά τα σκεύη κατά τη διάρκεια της χρήσης τους, οι επιστήμονες πήραν μικρά δείγματα από το εσωτερικό τοίχωμα των dolia. Εφάρμοσαν μια διαδικασία εκχύλισης με τρεις διαφορετικούς διαλύτες (μεθανόλη, χλωροφόρμιο και εξάνιο) για να ανακτήσουν τις οργανικές ενώσεις που μπορεί να είχαν απορροφηθεί από το κεραμικό υλικό.

Στη συνέχεια, υπέβαλαν αυτά τα δείγματα σε αέρια χρωματογραφία και φασματομετρία μάζας, μια τεχνική που επιτρέπει την ταυτοποίηση των μορίων με βάση το βάρος και τη χημική τους συμπεριφορά.

Τι ανακάλυψαν; Σε όλα σχεδόν τα δείγματα εμφανίστηκαν ορισμένες κοινές ενώσεις: λιπαρά οξέα, όπως το παλμιτικό, το στεατικό και το ελαϊκό. Παράγωγα αμινοξέων, όπως το πυρογλουταμινικό οξύ· και μια ένωση που ονομάζεται δεϋδροαβιετικό οξύ.

Το τελευταίο είναι ιδιαίτερα αποκαλυπτικό. Το δεϋδροαβιετικό οξύ είναι ένας γνωστός βιοδείκτης της ρητίνης πεύκου.

Αυτό υποδηλώνει ότι τα εσωτερικά τοιχώματα των dolia είχαν καλυφθεί με ρητίνη, μια κοινή πρακτική στην αρχαία Ρώμη για τη σφράγιση των κεραμικών αγγείων και την προστασία του περιεχομένου τους, ειδικά κατά την αποθήκευση κρασιού ή σάλτσας ψαριού.

Η παρουσία του πυρογλουταμινικού οξέος, με τη σειρά της, υποδηλώνει ότι σε κάποιο χρονικό σημείο υπήρχε στο εσωτερικό των αγγείων πρωτεϊνικό υλικό σε κατάσταση αποσύνθεσης. Αυτή η ένωση σχηματίζεται όταν το γλουταμινικό οξύ, το οποίο περιέχεται στις πρωτεΐνες, αποικοδομείται και κυκλοποιείται.

Γάρος: Οι αποδείξεις και οι αμφιβολίες που παραμένουν

Ο γάρος, ήταν μια εξαιρετικά περιζήτητη ρωμαϊκή σάλτσα ψαριού, η οποία παρασκευαζόταν από τη ζύμωση των μη βρώσιμων μερών του ψαριού για αρκετές εβδομάδες, συχνά με την προσθήκη αρωματικών βοτάνων.Το κεχριμπαρένιο υγρό που προέκυπτε θεωρούνταν ένα πολύτιμο προϊόν.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το προφίλ των υπολειμμάτων συνάδει με αγγεία που μπορεί να περιείχαν προϊόντα προερχόμενα από ψάρια, φυτικά έλαια, κρασί ή πολλαπλά διαδοχικά περιεχόμενα κατά τη διάρκεια της ζωής τους.

Με άλλα λόγια, οι χημικοί δείκτες που ανιχνεύθηκαν δεν επιτρέπουν την απόλυτη βεβαιότητα ότι επρόκειτο αποκλειστικά για γάρο. Στην πραγματικότητα, οι ερευνητές δεν εντόπισαν δύο τύπους μορίων που θα αποτελούσαν διαγνωστικά στοιχεία για προϊόντα θαλάσσιας προέλευσης:

Τα ισοπρενοειδή λιπαρά οξέα ή τα αλκανοϊκά οξέα, τα οποία σχηματίζονται όταν θερμαίνονται τα πολυακόρεστα θαλάσσια λίπη. Οι ενώσεις αυτές, είναι εξαιρετικά ευαίσθητες στην αποικοδόμηση και ενδέχεται να μην επιβίωσαν μετά από αιώνες έκθεσης.

Το κείμενο είναι σαφές σε αυτό το σημείο:

Κατά συνέπεια, αν και η συνδυασμένη παρουσία αποικοδομημένων λιπιδίων, πρωτεϊνικών παραγώγων και επικάλυψης ρητίνης είναι συμβατή με την αποθήκευση προϊόντων ψαριού, τα χημικά στοιχεία από μόνα τους δεν επιτρέπουν την οριστική ταυτοποίηση του γάρου. Ωστόσο, οι ερευνητές προσθέτουν ένα σημαντικό επιχείρημα πλαισίου.

Πέρα από τη χημική ανάλυση, είναι γνωστό ότι η Όστια διέθετε αλυκές, έχουν βρεθεί αλιευτικά σκάφη στην περιοχή και αρκετές επιγραφές πιστοποιούν τη σημασία των ψαράδων και των ιχθυοπωλών στην πόλη.

Επιπλέον, στην τοποθεσία Magdalensberg (στη σημερινή Αυστρία) βρέθηκε θραύσμα αμφορέα με τη γραπτή επιγραφή G(arum) OST(iense), δηλαδή «Γάρος από την Όστια».

Για όλους αυτούς τους λόγους, οι συγγραφείς καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το πιο πιθανό, βάσει των αρχαιολογικών, κειμενικών και επιστημονικών στοιχείων, είναι ότι τα dolia σε αυτές τις αποθήκες περιείχαν γάρο σε κάποια φάση της αρχαιότητας. Εκείνο που δεν μπορεί να προσδιοριστεί είναι το πότε ακριβώς συνέβη αυτό.

Δεν υπάρχει τρόπος να χρονολογηθούν τα κατάλοιπα που ταυτοποιήθηκαν, παραδέχονται οι συγγραφείς. Τα σκεύη παρέμειναν εκτεθειμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την εγκατάλειψη της τοποθεσίας, οι ανασκαφές έγιναν βιαστικά και είναι πιθανό τα δοχεία να περιείχαν προηγουμένως άλλα προϊόντα —όπως κρασί— τα ίχνη των οποίων χάθηκαν ή καλύφθηκαν.

Επισκευές πολυτελείας: Μόλυβδος με ασήμι και κασσίτερο

Το δεύτερο σημαντικό εύρημα της μελέτης αφορά τον τρόπο με τον οποίο οι Ρωμαίοι συντηρούσαν αυτά τα σκεύη στο πέρασμα του χρόνου. Πολλά dolia φέρουν ορατές μεταλλικές προσθήκες: Από απλά μολύβδινα πώματα για το κλείσιμο ρωγμών μέχρι περίτεχνες ενισχύσεις σε σχήμα διπλής «χελιδονοουράς» (dovetail), μερικές φορές μάλιστα συνδεδεμένες μεταξύ τους με λωρίδες από το ίδιο μέταλλο.

Οι ερευνητές ανέλυσαν τη σύνθεση αυτών των μετάλλων χρησιμοποιώντας φασματομετρία μάζας επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος (ICP-MS). Για τον σκοπό αυτό, υπέβαλαν μικρά δείγματα σε «ζύμωση» με νιτρικό οξύ και υπεροξείδιο του υδρογόνου και, στη συνέχεια, ποσοτικοποίησαν τα διάφορα στοιχεία που ήταν παρόντα.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι επισκευές δεν έγιναν με καθαρό μόλυβδο. Περιείχαν μετρήσιμες ποσότητες αργύρου και κασσιτέρου. Σε ένα δείγμα ανιχνεύθηκαν 11.851.823 νανογραμμάρια αργύρου ανά γραμμάριο, ενώ σε ένα άλλο πάνω από 12,5 εκατομμύρια.

Οι ποσότητες κασσιτέρου ήταν επίσης υψηλές: περισσότερα από 2,6 εκατομμύρια στο δείγμα 4 και πάνω από 4,1 εκατομμύρια σε ένα άλλο. Οι συγγραφείς ερμηνεύουν ότι η προσθήκη αργύρου και κασσιτέρου στον μόλυβδο μπορεί να αντανακλά μια σκόπιμη στρατηγική δημιουργίας κράματος για τη βελτίωση της σκληρότητας και της ανθεκτικότητας.

Επομένως, δεν επρόκειτο για μια αυτοσχέδια επισκευή με το φθηνότερο διαθέσιμο μέταλλο, αλλά για μια σχεδιασμένη ενίσχυση που ενσωμάτωνε πολυτιμότερα υλικά για την αύξηση της αντοχής. Επιπλέον, πολλές από αυτές τις ενισχύσεις σε σχήμα «χελιδονοουράς» λαξεύτηκαν στα σκεύη πριν από το ψήσιμο του κεραμικού και όχι μετά.

Αυτό υποδηλώνει ότι δεν ήταν «μπαλώματα» για ρωγμές που προέκυψαν κατά τη χρήση, αλλά σκόπιμες δομικές ενισχύσεις, ενσωματωμένες κατά την ίδια τη διαδικασία κατασκευής. Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι η ελεγχόμενη και συμμετρική κοπή των αυλακώσεων υποδεικνύει μια παρέμβαση στη φάση που ο πηλός ήταν ακόμη νωπός («leather-hard»), παρά μια επισκευή μετά το ψήσιμο.

Η ομοιότητα στη στοιχειακή σύνθεση μεταξύ των αγγείων από διαφορετικές αποθήκες υποδηλώνει, σύμφωνα με τους ερευνητές, μια κοινή τεχνική γνώση ή τυποποιημένες πρακτικές εργαστηρίων στην κοιλάδα του ποταμού Τίβερη. Η μελέτη δεν κρύβει τους περιορισμούς της.

Πρώτον, τα dolia είχαν πάψει να χρησιμοποιούνται και ήταν εκτεθειμένα στα στοιχεία της φύσης για μεγάλο χρονικό διάστημα πριν από την εγκατάλειψη της τοποθεσίας, αλλά και μετά την ανακάλυψή τους στις ανασκαφές του 20ού αιώνα.

Αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσαν να έχουν απορροφήσει ουσίες από διάφορες πηγές, ορισμένες από τις οποίες ενδέχεται να καλύπτουν τα αρχικά ίχνη. Δεύτερον, οι μέθοδοι εκχύλισης που χρησιμοποιήθηκαν σε αυτή τη μελέτη διαφέρουν από εκείνες που εφαρμόζονται συνήθως (όπως η εκχύλιση με όξινη μεθανόλη ή χλωροφόρμιο-μεθανόλη).

Αν και οι συγγραφείς σημειώνουν ότι η προσέγγισή τους ήταν αποτελεσματική για την ανάκτηση λιπαρών οξέων και διτερπενοειδών, προειδοποιούν ότι η σύγκριση μεταξύ διαφορετικών μελετών θα πρέπει να γίνεται με προσοχή. Τρίτον, δεν ανιχνεύθηκαν πολυακόρεστα λιπαρά οξέα μακράς αλύσου, τα οποία είναι κοινά στα θαλάσσια έλαια και θα αποτελούσαν ισχυρότερη απόδειξη για την παρουσία ψαριών.

Ωστόσο, αυτές οι ενώσεις είναι ιδιαίτερα ευάλωτες στην οξειδωτική αποικοδόμηση και ενδέχεται να μην επιβιώνουν μετά από μεγάλες περιόδους ταφής και έκθεσης. Επίσης, δεν βρέθηκαν ισομερή τρυγικού οξέος ή ρεσβερατρόλης, που θα υποδείκνυαν την παρουσία κρασιού.

Οι συγγραφείς σημειώνουν ότι το τρυγικό οξύ είναι δύσκολο να ανιχνευθεί, κυρίως επειδή είναι εύκολα διαλυτό στο νερό. Τέλος, οι ίδιοι οι ερευνητές προειδοποιούν ότι η ανάλυση υπολειμμάτων δεν μπορεί να διακρίνει μεταξύ των δραστηριοτήτων παραγωγής και αποθήκευσης.

Τα dolia ήταν εγκατεστημένα σε αποθήκες και όχι σε εγκαταστάσεις που σχετίζονται σαφώς με την επεξεργασία ψαριών, όπως δεξαμενές ή λεκάνες αλατίσματος. Για τον λόγο αυτό, θεωρούν πιο συνετό να ερμηνεύουν τα dolia ως δοχεία αποθήκευσης που ενδέχεται να περιείχαν προϊόντα ψαριού σε κάποιο στάδιο, παρά ως εγκαταστάσεις παρασκευής γάρου.

Μια οικονομία πιο σύνθετη από ό,τι πιστευόταν μέχρι σήμερα

Παρά τις αμφιβολίες και τους περιορισμούς, οι ερευνητές θεωρούν ότι τα αποτελέσματα παρέχουν τις πρώτες επιστημονικές αποδείξεις για το περιεχόμενο και τις ενισχύσεις των dolia της Όστιας, και ότι βοηθούν στην κατανόηση της χρήσης και της ιστορίας αυτών των αγγείων κατά την αρχαιότητα.

Η μελέτη υποδηλώνει ότι η Όστια ενδέχεται να είχε έναν πιο άμεσο ρόλο στην αποθήκευση και τη διανομή προϊόντων ψαριού από ό,τι πιστευόταν παλαιότερα. Αποκαλύπτει επίσης ότι οι Ρωμαίοι δεν επισκεύαζαν αυτά τα τεράστια δοχεία τυχαία: τα ενίσχυαν με κράματα σχεδιασμένα να μεγιστοποιούν την ανθεκτικότητα, χρησιμοποιώντας μέταλλα όπως το ασήμι, γεγονός που συνεπαγόταν επιπλέον κόστος.

Όπως γράφουν οι συγγραφείς στα συμπεράσματά τους: «Τα dolia δεν σχεδιάστηκαν απλώς ως μεγάλα δοχεία αποθήκευσης, αλλά ως εγκαταστάσεις προορισμένες για μακροζωία σε απαιτητικά εμπορικά περιβάλλοντα».