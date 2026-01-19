Συγκλονιστική αρχαιολογική ανακάλυψη στην καρδιά της Ρώμης: Στο φως μνημειώδεις δεξαμενές, τάφοι και ένα λατρευτικό κτίριο που ήταν αφιερωμένο στον Ηρακλή

Στη Ρώμη, στο πάρκο Acacia 2, κατά μήκος της Via di Pietralata, ανασκαφές της Ειδικής Εφορείας της Ρώμης έφεραν στο φως ένα εκτεταμένο και στρωματογραφημένο αρχαιολογικό συγκρότημα με λατρευτικές και ταφικές δομές, καθώς και οδικές υποδομές, που χρονολογούνται μεταξύ της Ρεπουμπλικανικής και της Αυτοκρατορικής εποχής.

Δύο μεγάλες μνημειώδεις δεξαμενές, ένα λατρευτικό κτίριο πιθανότατα αφιερωμένο στον Ηρακλή και ένα πολυεπίπεδο ταφικό συγκρότημα της Ρεπουμπλικανικής εποχής: αυτά είναι τα τελευταία ευρήματα των ανασκαφών προληπτικής αρχαιολογίας που διεξάγονται στο ανατολικό τεταρτημόριο της Ρώμης, στην περιοχή του πάρκου Acacia 2, κατά μήκος της Via di Pietralata.

Οι έρευνες τελούν υπό την επίβλεψη της Ειδικής Εφορείας Αρχαιοτήτων της Ρώμης του Υπουργείου Πολιτισμού, υπό τη διεύθυνση της Daniela Porro, και αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου πολεοδομικού προγράμματος που καλύπτει μια έκταση περίπου σαράντα στρεμμάτων. Οι ανασκαφές, που ξεκίνησαν το καλοκαίρι του 2022 και βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, αποκαλύπτουν ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον αρχαιολογικό πλαίσιο που εκτείνεται σε περίπου δέκα στρέμματα, τεκμηριώνοντας τη συνεχή παρουσία και χρήση της περιοχής για περισσότερους από επτά αιώνες.

Ένας τόπος που κατοικήθηκε από τον πέμπτο αιώνα

Η επιστημονική διεύθυνση της έρευνας έχει ανατεθεί στον Fabrizio Santi, αρχαιολόγο της Ειδικής Εφορείας της Ρώμης. Τα δεδομένα που έχουν προκύψει μέχρι στιγμής περιγράφουν μια διαδοχή κατοίκησης που εκτείνεται από τον 5ο-4ο αιώνα π.Χ. έως τον 1ο αιώνα μ.Χ., με ίχνη μιας πιο σποραδικής παρουσίας μεταξύ 2ου και 3ου αιώνα μ.Χ. επίσης.

Στο επίκεντρο του εντοπισμένου πλαισίου βρίσκεται ένας μακρύς οδικός άξονας από τους αρχαίους χρόνους, ο οποίος διέσχιζε την περιοχή σε ένα σημείο που χαρακτηριζόταν από τη διέλευση ενός υδάτινου ρεύματος, το οποίο εξέβαλλε στον κοντινό ποταμό Ανιένε (Aniene).

Μόλις ολοκληρωθούν οι ανασκαφικές εργασίες, σχεδιάζεται η έναρξη μιας μελέτης με σκοπό τον καθορισμό ενός σχεδίου ανάδειξης της περιοχής, με στόχο να αποδοθεί στην πόλη ένα νέο κομμάτι της αρχαιότερης ιστορίας της.

«Είναι ακριβώς σε πλαίσια όπως αυτό», εξηγεί η Daniela Porro, Ειδική Έφορος της Ρώμης, «φαινομενικά απομακρυσμένα από τις πιο γνωστές τοποθεσίες της αρχαίας μητρόπολης, που αναδύονται στοιχεία ικανά να εμπλουτίσουν την αφήγηση της αρχαιολογικής Ρώμης ως μιας σημαντικής πόλης, η οποία συνέβαλε με καθοριστικό τρόπο στην εξέλιξή της».

Τα σύγχρονα προάστια αποδεικνύονται έτσι θεματοφύλακες βαθιών αναμνήσεων, είναι ακόμη ανεξερεύνητοι.

Επιπλέον, τα ευρήματα αυτά «επιβεβαιώνουν τη σημασία της προληπτικής αρχαιολογίας ως απαραίτητου εργαλείου για την αστική ανάπτυξη, η οποία πρέπει να συνδυάζεται με την προστασία και να συνοδεύεται από μεγαλύτερη γνώση και εκτίμηση της κληρονομιάς μας».

«Οι τάφοι που ταυτοποιήθηκαν, αποτελούν σημαντική μαρτυρία για την κατοίκηση αυτού του τμήματος των προαστίων από μια πλούσια οικογένεια, ενώ οι δύο μνημειώδεις δεξαμενές ανοίγουν συναρπαστικά ερευνητικά σενάρια», αναφέρει ο Fabrizio Santi.

«Θα μπορούσαν να είναι δομές που συνδέονται με τελετουργικές ή, λιγότερο πιθανό, με παραγωγικές δραστηριότητες ή τη συλλογή υδάτων: μια ενδελεχής επιστημονική μελέτη θα επιτρέψει την πλαισίωση αυτών των ευρημάτων και την κατανόηση του ρόλου τους στο αρχαίο τοπίο, προκειμένου να αποδοθεί στην κοινότητα το αυθεντικό νόημα αυτών των τεκμηρίων του παρελθόντος».

Οι ανακαλύψεις

Ο δρόμος αποτελεί ένα από τα δομικά στοιχεία της τοποθεσίας. Ο οδικός άξονας χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα: το ένα βρίσκεται πιο κοντά στη σημερινή Via di Pietralata και είναι κατασκευασμένο από πατημένο χώμα, ενώ το άλλο, με κατεύθυνση προς τη Via Feronia, είναι λαξευμένο απευθείας στον τόφφο (πορώδη ηφαιστειακό βράχο).

Αν και η διέλευση από την περιοχή πρέπει να ήταν ήδη παλαιότερη, οι πρώτες ενδείξεις οργάνωσης του οδικού άξονα, με προσανατολισμό από τα βορειοδυτικά προς τα νοτιοανατολικά, χρονολογούνται στη μέση δημοκρατική περίοδο, γύρω στον 3ο αιώνα π.Χ.

Σε αυτό το στάδιο χτίστηκε ένας ογκώδης τοίχος αντιστήριξης από δόμους τόφφου, ο οποίος αντικαταστάθηκε κατά τον επόμενο αιώνα από μια κατασκευή αβέβαιης τεχνοτροπίας.

Τον 1ο αιώνα μ.Χ. ο δρόμος βρισκόταν ακόμη σε χρήση και υπέστη περαιτέρω παρεμβάσεις.

Εξοπλίστηκε με ένα νέο οδόστρωμα από πατημένο χώμα και πλαισιώθηκε από τοιχοποιία σε ρυθμό opus reticulatum (δικτυωτή τοιχοποιία), δείγμα μιας πιο μνημειακής διαμόρφωσης της διαδρομής.

Το τμήμα της διαδρομής κοντά στη Via Feronia παρουσιάζει μια περίοδο χρήσης μεταξύ του 3ου αιώνα π.Χ. και του 1ου αιώνα μ.Χ. και διατηρεί, στην παλαιότερη φάση του, εμφανείς αυλακώσεις από τροχούς αμαξών χαραγμένες στην τομή του τόφφου.

Από τον 2ο-3ο αιώνα μ.Χ., ένας αριθμός απλών λακκοειδών ταφών, διατεταγμένων κατά μήκος του οδικού άξονα, φαίνεται να τεκμηριώνει τη σταδιακή εγκατάλειψη του δρόμου και τη μεταβολή του ρόλου του μέσα στο τοπίο.

Ο δρόμος οδηγούσε σε ένα μικρό κτίριο λατρείας, ένα ιερό (sacellum) τετράπλευρης κάτοψης, μικρών διαστάσεων αλλά μεγάλου συμβολικού και αρχαιολογικού ενδιαφέροντος.

Το κτίσμα έχει διαστάσεις περίπου 4. 5 επί 5.5 μέτρα και είναι κατασκευασμένο από τοιχοποιία με ακανόνιστους λίθους τόφφου (opus incertum), με ίχνη κονιάματος να είναι ακόμη ορατά στους εσωτερικούς τοίχους.

Στο κέντρο του χώρου, στην ίδια ευθεία με την είσοδο, βρέθηκε μια τετράγωνη βάση από τόφφο με λευκό επίχρισμα, η οποία μπορεί να ερμηνευθεί ως βωμός ή τμήμα βωμού. Στον πίσω τοίχο, επίσης στο κέντρο, μια κτιστή προεξοχή πρέπει να χρησίμευε ως βάση για ένα λατρευτικό άγαλμα.

Η ανασκαφή αποκάλυψε ένα ιδιαίτερα σημαντικό εύρημα: Το ιερό είχε οικοδομηθεί πάνω από έναν, ανενεργό πλέον, αποθέτη αναθημάτων.

Μέσα σε αυτόν τον αποθέτη βρέθηκαν πολυάριθμα αναθήματα, μεταξύ των οποίων κεφαλές, πόδια, γυναικεία ειδώλια και δύο πήλινα ομοιώματα βοοειδών.

Πρόκειται για υλικά που κατευθύνουν την ερμηνεία της τοποθεσίας προς μια λατρεία σχετική με τον Ηρακλή, μια θεότητα που λατρευόταν ευρέως κατά μήκος της γειτονικής Via Tiburtina —από τη Ρώμη έως το Τίμπουρ (σημερινό Τίβολι)— όπου υπήρχαν αρκετοί ναοί αφιερωμένοι σε αυτόν.

Ορισμένα χάλκινα νομίσματα που εντοπίστηκαν στο ίδιο πλαίσιο επιτρέπουν τη χρονολόγηση της κατασκευής του ιερού μεταξύ του τέλους του 3ου και του 2ου αιώνα π.Χ., τοποθετώντας το πλήρως στη Ρεπουμπλικανική περίοδο.

Στην πλαγιά από τόφφο που κατηφορίζει από τη Via di Pietralata, εντοπίστηκε επίσης ένα ταφικό συγκρότημα ιδιαίτερης σημασίας. Δύο διακριτοί και παράλληλοι διάδρομοι, οι λεγόμενοι δρόμοι, οδηγούν σε δύο θαλαμοειδείς τάφους που χρονολογούνται μεταξύ του 4ου και των αρχών του 3ου αιώνα π.Χ.

Ο πρώτος, που ονομάστηκε Τάφος Α, διαθέτει μια μνημειώδη είσοδο στον εσωτερικό θάλαμο, λαξευμένη στον βράχο. Η πύλη, κατασκευασμένη από πέτρα με παραστάδες και ανώφλι, έκλεινε εσωτερικά από μια μεγάλη μονολιθική πλάκα.

Στο εσωτερικό της ταφής βρέθηκαν μια μεγάλη σαρκοφάγος και τρεις τεφροδόχοι, όλα κατασκευασμένα από πέτρα πεπερίνο (peperino). Τα κτερίσματα περιλάμβαναν δύο άθικτα αγγεία, μια μελανόμορφη φιάλη, μια κανάτα από καθαρό πηλό, ένα κάτοπτρο (καθρέφτης) και ένα μικρό κύπελλο, επίσης μελανόμορφο.

Ο Τάφος Β, που πιθανότατα κατασκευάστηκε σε ελαφρώς μεταγενέστερη εποχή αλλά παραμένει εντός της δημοκρατικής περιόδου (3ος αιώνας π.Χ.), ήταν περιφραγμένος με μεγάλους ογκόλιθους από τόφφο. Ο θάλαμος διαθέτει στις πλευρές του θρανία που προορίζονταν για την απόθεση των νεκρών.

Μεταξύ των ανθρώπινων λειψάνων εντοπίστηκε ο σκελετός ενός ενήλικα άνδρα, από τον οποίο έχει ανακτηθεί μέχρι στιγμής μόνο τμήμα του κρανίου.

Σε αυτό το εύρημα αναγνωρίστηκε το σημάδι μιας χειρουργικής διάτρησης (τρυπανισμός), μια μαρτυρία εξαιρετικού ενδιαφέροντος για την ιστορία της αρχαίας ιατρικής.

Οι δύο τάφοι αποτελούσαν μέρος ενός ενιαίου ταφικού συγκροτήματος που πρέπει να διέθετε μια μνημειώδη πρόσοψη από δόμους τόφφου, η οποία πλέον έχει εξαφανιστεί σε μεγάλο βαθμό. Μάλιστα, ορισμένα στοιχεία φαίνεται να αφαιρέθηκαν και να επαναχρησιμοποιήθηκαν ήδη από τους ρωμαϊκούς χρόνους.

Ο μνημειώδης χαρακτήρας του συνόλου υποδηλώνει ότι ανήκε σε μια εύπορη και ισχυρή οικογένεια (gens), που δραστηριοποιούνταν σε αυτή την περιοχή.

Ανάμεσα στις πιο εντυπωσιακές δομές που προέκυψαν από την ανασκαφή είναι η λεγόμενη ανατολική δεξαμενή. Πρόκειται για μια μνημειώδη κατασκευή μήκους περίπου 28 μέτρων και πλάτους 10 μέτρων, με βάθος 2,10 μέτρα.

Η δεξαμενή χτίστηκε τον 2ο αιώνα π.Χ., όπως υποδεικνύουν οι τεχνικές τοιχοποιίας σε ρυθμό opus incertum (ακανόνιστη λιθοδομή). Από τον 1ο αιώνα μ.Χ. και μετά, η δομή φαίνεται να χάνει σταδιακά τη λειτουργία της, εισερχόμενη σε μια φάση εγκατάλειψης που κορυφώνεται με το οριστικό κλείσιμό της στο τέλος του 2ου αιώνα μ.Χ.

Η τοιχοποιία από σκυρόδεμα ήταν αρχικά καλυμμένη με ένα συμπαγές λευκό κονίαμα, το οποίο πλέον έχει αποκολληθεί σχεδόν πλήρως, αφήνοντας πίσω του μόνο λίγα ίχνη. Ολόκληρη η δεξαμενή γύριζε σε ένα γείσο από μεγάλους ογκόλιθους τόφφου.

Στο κέντρο των δύο μακρών πλευρών υπάρχουν κόγχες με ημικυλινδρικό θόλο, ενώ σε μία από τις μικρές πλευρές εντοπίστηκε ένα πιθάρι (dolium) ενσωματωμένο στη χύτευση του σκυροδέματος.

Στην άλλη μικρή πλευρά σώζεται μια μικρή ράμπα επενδυμένη με κατεργασμένους ογκόλιθους τόφφου, η οποία όμως δεν φτάνει μέχρι τον πυθμένα της δεξαμενής.

Πέρα από την παρουσία νερού και συστημάτων συλλογής, η λειτουργία της κατασκευής παραμένει αβέβαιη.

Τα υλικά που βρέθηκαν, συμπεριλαμβανομένων αρχιτεκτονικών κεραμικών και θραυσμάτων κεραμικής με εγχάρακτα γραφήματα (graffiti), υποδηλώνουν μια πιθανή λατρευτική χρήση, αν και δεν μπορεί να αποκλειστεί μια χρήση σχετιζόμενη με παραγωγικές δραστηριότητες.

Η δεξαμενή τροφοδοτούνταν από ένα σύστημα καναλιών που μετέφεραν νερό τόσο από το φυσικό υδάτινο ρεύμα όσο και από την κλιτύ που είναι ακόμη ορατή στην πλευρά της Via di Pietralata.

Μια δεύτερη μνημειώδης δεξαμενή, η οποία ονομάστηκε νότια δεξαμενή, εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση. Η δομή αυτή είναι λαξευμένη στον τοφφώδη βράχο και έχει διαστάσεις περίπου 21 επί 9. 2 μέτρα, φτάνοντας σε βάθος τα 4 μέτρα.

Τα τοιχώματα της δεξαμενής είναι επενδυμένα με τοιχοποιία από ακανόνιστα τοποθετημένους λαξευτούς δόμους, οι οποίοι μπορούν να χρονολογηθούν στον 2ο αιώνα π.Χ. Έναν αιώνα αργότερα, προστέθηκαν επιπλέον τοίχοι από δικτυωτή τοιχοποιία (opus reticulatum) και δόμους τόφφου, οριοθετώντας το πάνω μέρος της δεξαμενής.

Η πρόσβαση γινόταν μέσω μιας ράμπας από μεγάλες πλάκες τόφφου, που εδράζονταν απευθείας στο έδαφος, την οποία ακολουθούσε μια δεύτερη, στενότερη ράμπα από σκυρόδεμα, στρωμένη με ορθογώνιες πλάκες, που επέτρεπε την πρόσβαση στον πυθμένα.

Ακόμη και για τη νότια δεξαμενή, η λειτουργία δεν έχει ακόμη καθοριστεί σαφώς, κυρίως επειδή δεν έχουν εντοπιστεί μέχρι στιγμής κανάλια προσαγωγής ή εκροής νερού.

Ωστόσο, η δομή παρουσιάζει ορισμένες σημαντικές ομοιότητες με τη δεξαμενή που ανακαλύφθηκε πρόσφατα στο Γάβιο (Gabii) από το Πανεπιστήμιο του Μισούρι, σε συνεργασία με τα Αρχαιολογικά Μουσεία και Πάρκα του Παλεστρίνα και του Γαβίου.

Συγκεκριμένα, ο τύπος της βασαλτικής πλακόστρωσης της ράμπας πρόσβασης επιτρέπει τη σύγκριση με το πλαίσιο του Γαβίου, που χρονολογείται στον 3ο αιώνα π.Χ., για το οποίο έχει διατυπωθεί η υπόθεση μιας ιεράς λειτουργίας.

Το κεραμικό υλικό που βρέθηκε στα στρώματα επίχωσης της δεξαμενής της Pietralata, υποδηλώνει την εγκατάλειψή της κατά τη διάρκεια του 2ου αιώνα μ.Χ.