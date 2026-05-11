Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά ένας 67χρονος – Λίγες ώρες νωρίτερα γελούσε με φίλους στο γήπεδο

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Εύβοια η αιφνίδια απώλεια ενός 67χρονου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου, λίγες μόλις ώρες μετά τη χαρά και τους πανηγυρισμούς για την αγαπημένη του ομάδα.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη φιέστα του Ταμυναϊκού, δίνοντας – όπως πάντα – το «παρών» στις κερκίδες ως πιστός φίλαθλος της ομάδας που στήριζε με πάθος εδώ και χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνο το βράδυ θα ήταν το τελευταίο του.

Οταν επέστρεψε στο σπίτι του αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του στο γήπεδο αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγική εξέλιξη.

«Ήταν μια χαρά… μιλούσαμε, γελούσαμε και πριν από λίγη ώρα μάθαμε την τραγική είδηση ότι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή», ανέφεραν συγκλονισμένοι φίλοι του στο evima.gr.

Η είδηση του θανάτου του 67χρονου έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στο Αλιβέρι, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό, χαμογελαστό και πάντα κοντά στην τοπική κοινωνία και στην ομάδα της καρδιάς του.