Τραγωδία στην Εύβοια: Πέθανε ξαφνικά ένας 67χρονος – Λίγες ώρες νωρίτερα γελούσε με φίλους στο γήπεδο

Σήφης Γαρυφαλάκης

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει στην Εύβοια η αιφνίδια απώλεια ενός 67χρονου, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ του Σαββάτου, λίγες μόλις ώρες μετά τη χαρά και τους πανηγυρισμούς για την αγαπημένη του ομάδα.

Όπως μεταδίδει το evima.gr, ο άτυχος άνδρας είχε βρεθεί στο γήπεδο για να παρακολουθήσει τη φιέστα του Ταμυναϊκού, δίνοντας – όπως πάντα – το «παρών» στις κερκίδες ως πιστός φίλαθλος της ομάδας που στήριζε με πάθος εδώ και χρόνια. Κανείς δεν μπορούσε να φανταστεί πως εκείνο το βράδυ θα ήταν το τελευταίο του.

Οταν επέστρεψε στο σπίτι του αισθάνθηκε ξαφνική αδιαθεσία και λίγη ώρα αργότερα κατέληξε, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και ολόκληρη την τοπική κοινωνία του Αλιβερίου.

Οι άνθρωποι που βρέθηκαν δίπλα του στο γήπεδο αδυνατούν ακόμη να συνειδητοποιήσουν την τραγική εξέλιξη.

«Ήταν μια χαρά… μιλούσαμε, γελούσαμε και πριν από λίγη ώρα μάθαμε την τραγική είδηση ότι έφυγε ξαφνικά από τη ζωή», ανέφεραν συγκλονισμένοι φίλοι του στο evima.gr.

Η είδηση του θανάτου του 67χρονου έχει σκορπίσει ανείπωτη θλίψη στο Αλιβέρι, με όσους τον γνώριζαν να μιλούν για έναν άνθρωπο αγαπητό, χαμογελαστό και πάντα κοντά στην τοπική κοινωνία και στην ομάδα της καρδιάς του.

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Άδωνις Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα-Σταματήστε το μίσος

Χανταϊός: Οδηγίες του ECDC για τη διαχείριση και τον επαναπατρισμό των επιβατών του κρουαζιερόπλοιου MV Hondus

Εξωδικαστικός μηχανισμός: Εντός της εβδομάδας σε δημόσια διαβούλευση το νέο νομοσχέδιο -Τι θα περιλαμβάνει

Πρόγραμμα για παιδικές κατασκηνώσεις της ΔΥΠΑ: Έρχεται η ΚΥΑ για 70.000 vouchers

Το Πεντάγωνο δημοσιεύει αρχεία για τα UFO σε νέα ιστοσελίδα

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάσαι την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να απαντήσεις σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
02:45 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Λαμία: Τροχαίο με μηχανάκι σε διασταύρωση «καρμανιόλα» – Δείτε φωτογραφίες και βίντεο

Τροχαίο μεταξύ ενός δίκυκλου κι ενός αμαξιού συνέβη σε διασταύρωση στη Λαμία, την οποία κάτοικ...
00:45 , Δευτέρα 11 Μαΐου 2026

Άδωνις Γεωργιάδης: Για προληπτικούς λόγους σε καραντίνα ο Έλληνας από το MV Hondius – Δεν έχει απολύτως τίποτα

Με μια δεύτερη ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας Αδωνις Γεωργιάδης ξεκαθαρίζει ότι ο επιβάτ...
23:38 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Σεισμός 4,4 ρίχτερ κοντά στην Κω

Σεισμός 4,4 Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Κυριακής (10/5) κοντά στην Κω. Σύμφωνα με την αναθε...
23:20 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Κρούσμα μηνιγγίτιδας στο ΕΠΑΛ Μοιρών – Κλειστό τη Δευτέρα το σχολείο

Κρούσμα βακτηριακής μηνιγγίτιδας εντοπίστηκε στο Επαγγελματικό Λύκειο Μοιρών (ΕΠΑΛ) του Ηρακλε...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media