Αποκαλύψεις από τον Μπαρτομέου: «Μπαπέ και Βινίσιους βρέθηκαν πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα»

Σήφης Γαρυφαλάκης

Αθλητισμός

Μπαπέ, Βινίσιους, Ντίαζ
πηγή: AP
Ο Ζοζέπ Μαρία Μπαρτομέου, πρόεδρος της Μπαρτσελόνα μεταξύ 2014 και 2020, παραχώρησε συνέντευξη στο ESPN, αναφερόμενος σε αρκετά θέματα που σχετίζονται με τον καταλανικό σύλλογο και την Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Ισπανός επιχειρηματίας, μίλησε για τους Κιλιάν Μπαπέ και Βινίσιους Τζούνιορ, οι οποίοι όπως αποκάλυψε, βρέθηκαν πολύ κοντά στην Μπαρτσελόνα!

«Ο Βινίσιους ενδιαφερόταν, μιλήσαμε με την οικογένειά και τους μάνατζερ του και υπήρξε κατ’ αρχήν συμφωνία», τόνισε ο Μπαρτομέου και πρόσθεσε: «Η Ρεάλ Μαδρίτης έκανε μια καλύτερη προσφορά από την Μπάρτσα και απέκτησε τον Βινίσιους».

Όσον αφορά στον Μπαπέ, ο Μπαρτομέου δήλωσε ότι ο Γάλλος επιθετικός ήταν αποφασισμένος να ενταχθεί στην Παρί Σεν Ζερμέν, ακόμη και έπειτα από κάποιες συζητήσεις με τον πατέρα του:
«Η Μονακό ζητούσε πολύ υψηλά ποσά που μπορούσε να πληρώσει η Μπάρτσα εκείνη την εποχή. Ήμασταν ο σύλλογος με τα υψηλότερα κέρδη στον κόσμο, αυτός με τις καλύτερες αναλογίες. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι ήμασταν σε πολύ καλή οικονομική κατάσταση. Θυμάμαι ότι μίλησα αρκετές φορές με τον πατέρα του Μπαπέ, αλλά η Παρί Σεν Ζερμέν άσκησε μεγάλη πίεση στη Μονακό και στον παίκτη. Νομίζω ότι κι αυτός προτίμησε να πάει στην Παρί Σεν Ζερμέν, μια γαλλική ομάδα».

14:22 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Γιαννακόπουλος: «Στείλαμε βίντεο στην Ευρωλίγκα για το ματς με την Βαλένθια, ανυπομονούμε για την απάντηση»

Λίγες ώρες μετά την εντός έδρας ήττα που γνώρισε ο Παναθηναϊκός από την Βαλένθια με 89-86 στο ...
14:06 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Λευτέρης Πετρούνιας: «Είμαι σε πολύ καλή φόρμα, στο ευρωπαϊκό θα πετάμε» – Οι δηλώσεις του άρχοντα των κρίκων μετά το νέο χρυσό στο Πανελλήνιο

Το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής στο αγώνισμα των Κρίκων κατέ...
04:05 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Με ασίστ του Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 τη Σεντ Tρούιντεν

Με πρωταγωνιστή για άλλη μια φορά τον Χρήστο Τζόλη η Μπριζ νίκησε με 2-0 στο «Γιαν Μπρέιντελ» ...
03:15 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ο Λιονέλ Μέσι όρισε τον Λαμίν Γιαμάλ ως διάδοχο του στην Μπαρτσελόνα – «Μου θυμίζει τον εαυτό μου νέο»

Ο Λιονέλ Μέσι επέλεξε επιτέλους τον παίκτη που πιστεύει ότι θα καθορίσει την επόμενη εποχή του...
