Metallica: Τι εξηγεί για τις δονήσεις στο ΟΑΚΑ ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου
Ο σεισμογράφος του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροκοπείου Αθηνών που τοποθετήθηκε στο ΟΑΚΑ κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica, κατέγραφε μικροδονήσεις τεχνητής φύσεως, σύμφωνα με τον διευθυντή του Ινστιτούτου, Βασίλη Καραστάθη,

Οι Metallica και η ενέργεια των χιλιάδων θεατών της συναυλίας που προκάλεσαν «concert quakes» -Τι λέει ο διευθυντής του ΟΑΚΑ

Αυτός ήταν και ο σκοπός, η καταγραφή και ο έλεγχος των μικροδονήσεων στο έδαφος από τη μαζική και συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών. Διεθνώς αναφέρεται ως φαινόμενο «concert quake» το οποίο, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, τα τελευταία χρόνια έχουν καταγραφεί παρόμοια φαινόμενα σε μεγάλες συναυλίες διεθνώς.

Μιλώντας στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, υποστηρίζει πως κατά τη διάρκεια της συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ το Σάββατο (9/5) «καταγράφηκαν τέτοιου είδους μικροδονήσεις, ωστόσο η ανάλυση των δεδομένων θα γίνει τις επόμενες ημέρες».  Ξεκαθαρίζει δε ότι δεν πρόκειται για σεισμούς, αλλά για τεχνητές δονήσεις που παρατηρούνται «σε συναυλίες όπου συγκεντρώνεται πάρα πολύ μεγάλο πλήθος ανθρώπων και συντονίζεται με τη μουσική». Ενδιαφέρον έχει ότι «αυτού του είδους οι μικροδονήσεις, γίνονται αισθητές πολλές φορές και στα γύρω σπίτια σε μια ακτίνα».

Β. Καραστάθης: «Δεν είναι κάτι ανησυχητικό… μία απλή επιστημονική περιέργεια»

Σύμφωνα με τον Β. Καραστάθη, αντίστοιχα φαινόμενα έχουν σημειωθεί σε μεγάλες συναυλίες στο εξωτερικό, ενώ τονίζει πως δεν πρόκειται για κάτι ανησυχητικό, αλλά για «επιστημονική περιέργεια, που θέλει να επαληθεύσει αυτό που έχουν δει κάποιοι στο εξωτερικό… ήταν μία ευκαιρία να μελετηθεί και από εμάς». Παραπέμπει δε στη συναυλία της Taylor Swift στο Δουβλίνο, όπου επίσης καταγράφηκαν «concert quake»

«Δεν μπορούμε να είμαστε μόνο με το αυστηρό βλέμμα της έρευνας των σεισμών. Όλα αυτά δίνουν ένα ιδιαίτερο τόνο και στην έρευνα και στους νέους ανθρώπους. Θεωρώ ότι σίγουρα μπορεί να προκύψει κάτι χρήσιμο. Να δούμε τελικά πώς όταν μαζεύεται τόσος κόσμος στο ΟΑΚΑ, τι δονήσεις περνάνε στον περιβάλλοντα χώρο. Πρόκειται για δεδομένα τα οποία ενδεχομένως να φανούν χρήσιμα για άλλες μελέτες στο μέλλον», καταλήγει ο Β. Καραστάθης επισημαίνοντας παράλληλα πως αυτές οι μικροδονήσεις δεν σχετίζονται με το είδος της μουσικής.

 

