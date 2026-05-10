Οι Metallica και η ενέργεια των χιλιάδων θεατών της συναυλίας που προκάλεσαν «concert quakes» -Τι λέει ο διευθυντής του ΟΑΚΑ

Γεωργία Λινάρδου

Κοινωνία

Metallica, ΟΑΚΑ, συναυλία,
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η πρωτότυπη μελέτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, σκοπό είχε να καταγράψει τις μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζί και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών.

Οι Metallica έγραψαν ιστορία στο ΟΑΚΑ: Το συρτάκι του Ζορμπά, οι «μικροσεισμοί» και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

Σκοπός τους ήταν να αποτυπώσουν τα «concert quakes», ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές συγκεντρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος.

Η ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μπορεί να προκαλέσει δόνηση…

metallica

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στόχος της καταγραφής είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπεται σε μετρήσιμο σεισμικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και τη μουσική εμπειρία.

Metallica: Αυξημένη κίνηση στην Κηφισίας μετά το μεγάλο Live

«Όταν ο παλμός της μουσικής συναντά τον παλμό της Γης, η επιστήμη αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό», υποστηρίζει σε ενημέρωσή του ο Κωνσταντίνος Χαλιορής Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ.

«Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), χρησιμοποιώντας σεισμογραφικό εξοπλισμό υψηλής ευαισθησίας, με στόχο την καταγραφή πιθανών μικροσεισμικών δονήσεων που προκαλούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών».

«Heavy metal συρτάκι» στο ΟΑΚΑ – Οι Metallica έπαιξαν Ζορμπά στη σκηνή και αποθεώθηκαν – Δείτε βίντεο

Επισημαίνει και ο ίδιος ότι: «Το φαινόμενο των λεγόμενων “ concert quakes” έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές ανθρώπινες συγκεντρώσεις έχουν αποδειχθεί ικανές να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος. Μέσα από τη σημερινή καταγραφή, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιχειρεί να μελετήσει πώς η συλλογική ενέργεια του κοινού μετατρέπεται σε πραγματικό σεισμικό αποτύπωμα».

Πέρα, όμως, από το καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον Κ. Χαλιορή υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός και αυτός δεν είναι παρά «η συνάντηση της επιστήμης με τον πολιτισμό, της τεχνολογίας με τη μουσική, της ανθρώπινης έκφρασης με τις φυσικές δυνάμεις της Γης. Για λίγες ώρες, οι κιθάρες, οι ρυθμοί και οι φωνές χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπονται σε δεδομένα που μπορούν να «διαβαστούν» από τα όργανα ενός εθνικού επιστημονικού φορέα.  Η Γη, χθες , δεν κατέγραψε μόνο σεισμούς. Κατέγραψε ενέργεια, συναίσθημα και ιστορία. Και ίσως τελικά το μεγάλο ερώτημα να μην είναι μόνο ποιο συγκρότημα θα προκαλέσει τις ισχυρότερες δονήσεις – οι Metallica χθες ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου – αλλά πώς η μουσική μπορεί να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έναν κοινό παλμό, αρκετά δυνατό ώστε να γίνει αισθητός ακόμη και από τη Γη την ίδια».

Παλαιότερα «concert quakes» από συναυλία των Metallica αναλύονται σε ρεπορτάζ του ABC

seismoimetallika

 

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Απώλεια βάρους: Η καταμέτρηση θερμίδων μας παχαίνει – Πώς να τρώμε πιο έξυπνα χάνοντας κιλά;

Ερυθηματώδης Λύκος: Η αυτοάνοση ασθένεια που προσβάλλει κατά 90% τις γυναίκες

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: Πότε θα τρέξει η νέα φάση και τι θα αλλάξει

Κοινωνικός Τουρισμός για συνταξιούχους: Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση για voucher φθηνών διακοπών και μέχρι πότε

Η Nanoleaf ποντάρει σε ρομπότ, φωτοθεραπεία και τεχνητή νοημοσύνη

ΧΕΝΟΝnt: Δοκιμή της θεωρίας κβαντικής κατάρρευσης με τον νέο ανιχνευτή σκοτεινής ύλης
περισσότερα
13:04 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Έδεσαν τούβλα στη σορό του άνδρα και την πέταξαν στον Λουδία Ποταμό – Η καταγγελία που κινητοποίησε τις αρχές

Ένα θρίλερ βρίσκεται σε εξέλιξη στη Θεσσαλονίκη, με τις αρχές να αναζητούν στον ποταμό Λουδία ...
12:18 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Συνεχίζεται το θρίλερ με το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε στη Λευκάδα: Μεταφέρθηκε σε εγκαταστάσεις του Πολεμικού Ναυτικού – Ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες στελεχών των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για το drone, το οποί...
11:59 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Καλλιθέα: Πυροβόλησαν γυναίκα έξω από κατάστημα στις Τζιτζιφιές, συνελήφθη ο δράστης

Αναστάτωση επικράτησε το πρωί της Κυριακής 10/5 στις Τζιτζιφιές, στην Καλλιθέα, έπειτα από πυρ...
11:39 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ηράκλειο: Μετά το γλέντι βγήκαν τα μαχαίρια σε καταυλισμό Ρομά – Ένας τραυματίας

Αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε νωρίτερα το πρωί της Κυριακής 10/5 στον καταυλισμό Ρομά στην περ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media