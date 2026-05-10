Οι Metallica και η ενέργεια των χιλιάδων θεατών της συναυλίας που προκάλεσαν «concert quakes» -Τι λέει ο διευθυντής του ΟΑΚΑ

Η πρωτότυπη μελέτη του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου (Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών) κατά τη διάρκεια της μεγαλειώδους συναυλίας των Metallica στο ΟΑΚΑ, σκοπό είχε να καταγράψει τις μικροσεισμικές δονήσεις που προκλήθηκαν από τη μαζί και συγχρονισμένη κίνηση των θεατών.

Σκοπός τους ήταν να αποτυπώσουν τα «concert quakes», ένα φαινόμενο που απασχολεί ολοένα και περισσότερο τη διεθνή κοινότητα τα τελευταία χρόνια καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές συγκεντρώσεις μπορούν να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος.

Η ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μπορεί να προκαλέσει δόνηση…

Σύμφωνα με τους ερευνητές, στόχος της καταγραφής είναι η μελέτη του τρόπου με τον οποίο η συλλογική ενέργεια χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπεται σε μετρήσιμο σεισμικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας παράλληλα τη σύνδεση της επιστήμης με τον πολιτισμό και τη μουσική εμπειρία.

«Όταν ο παλμός της μουσικής συναντά τον παλμό της Γης, η επιστήμη αποκτά έναν μοναδικό συμβολισμό», υποστηρίζει σε ενημέρωσή του ο Κωνσταντίνος Χαλιορής Συντονιστής Γενικός Διευθυντής του ΟΑΚΑ.

«Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών, μέσω του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, παρακολούθησε σε πραγματικό χρόνο τη συναυλία των Metallica στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθηνών (ΟΑΚΑ), χρησιμοποιώντας σεισμογραφικό εξοπλισμό υψηλής ευαισθησίας, με στόχο την καταγραφή πιθανών μικροσεισμικών δονήσεων που προκαλούνται από τη συγχρονισμένη κίνηση δεκάδων χιλιάδων θεατών».

Επισημαίνει και ο ίδιος ότι: «Το φαινόμενο των λεγόμενων “ concert quakes” έχει απασχολήσει τα τελευταία χρόνια τη διεθνή επιστημονική κοινότητα, καθώς μεγάλες συναυλίες και μαζικές ανθρώπινες συγκεντρώσεις έχουν αποδειχθεί ικανές να δημιουργήσουν ανιχνεύσιμες δονήσεις στο υπέδαφος. Μέσα από τη σημερινή καταγραφή, το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών επιχειρεί να μελετήσει πώς η συλλογική ενέργεια του κοινού μετατρέπεται σε πραγματικό σεισμικό αποτύπωμα».

Πέρα, όμως, από το καθαρά επιστημονικό ενδιαφέρον, σύμφωνα με τον Κ. Χαλιορή υπάρχει και ένας πολύ ισχυρός συμβολισμός και αυτός δεν είναι παρά «η συνάντηση της επιστήμης με τον πολιτισμό, της τεχνολογίας με τη μουσική, της ανθρώπινης έκφρασης με τις φυσικές δυνάμεις της Γης. Για λίγες ώρες, οι κιθάρες, οι ρυθμοί και οι φωνές χιλιάδων ανθρώπων μετατρέπονται σε δεδομένα που μπορούν να «διαβαστούν» από τα όργανα ενός εθνικού επιστημονικού φορέα. Η Γη, χθες , δεν κατέγραψε μόνο σεισμούς. Κατέγραψε ενέργεια, συναίσθημα και ιστορία. Και ίσως τελικά το μεγάλο ερώτημα να μην είναι μόνο ποιο συγκρότημα θα προκαλέσει τις ισχυρότερες δονήσεις – οι Metallica χθες ή οι Iron Maiden στις 23 Μαΐου – αλλά πώς η μουσική μπορεί να ενώσει χιλιάδες ανθρώπους σε έναν κοινό παλμό, αρκετά δυνατό ώστε να γίνει αισθητός ακόμη και από τη Γη την ίδια».

