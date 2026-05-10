Χανταϊός: Επιστρέφει στην Ελλάδα ο Έλληνας πολίτης – Θα παραμείνει σε καραντίνα 45 ημερών στο «Αττικόν»

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

Αττικόν
Σήμερα, Κυριακή, είναι προγραμματισμένος ο επαναπατρισμός του Έλληνα πολίτη, επιβάτη στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, όπου ξέσπασε ο χανταϊός.  Ο επιβάτης του πλοίου θα επιστρέψει στη χώρα μας με C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, που θα τον παραλάβει από την Ολλανδία.

«Ο Έλληνας πολίτης θα μεταφερθεί με ολλανδικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Eindhoven της Ολλανδίας και στη συνέχεια με ειδική πτήση της πολεμικής αεροπορίας θα μεταφερθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας. Από εκεί, θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε υποχρεωτική καραντίνα 45 ημερών», αναφέρει η ανακοίνωση του υπουργείου Υγείας.

Ασυμπτωματικός και καλά στην υγεία του

«Ο Έλληνας πολίτης είναι καλά στην υγεία του και ασυμπτωματικός. Σύμφωνα με τα ενδεικνυόμενα μέτρα ασφαλείας, για προληπτικούς λόγους θα συνοδεύσουν στην ειδική πτήση επαναπατρισμού τον Έλληνα πολίτη, ιατρός ΕΚΑΒ, διασώστης-νοσηλευτής ΕΚΑΒ και ο πρόεδρος του επιστημονικού συμβουλίου του ΕΟΔΥ κ. Θεόδωρος Βασιλακόπουλος», τονίζει το υπουργείο.

 

 

