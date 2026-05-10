Κλαδί δέντρου έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στη Λένορμαν – Εμπόδισε και την κυκλοφορία των οχημάτων – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ αναγνώστη

Ένα μεγάλο κλαδί δέντρου έπεσε το μεσημέρι της Κυριακής (10/5) σε στάση λεωφορείου επί της οδού Λένορμαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι, όταν ξαφνικά ένα μεγάλο κλαδί έσπασε από ένα δέντρο και έπεσε πάνω σε στάση λεωφορείου στο ύψος με τη συμβολή με την οδό Κάδμου, εκεί που βρίσκονται και τα γηπεδάκια.

Μάλιστα το κλαδί δεν αποκολλήθηκε πλήρως από το δέντρο και σταθεροποιήθηκε πάνω στη στάση, με αποτέλεσμα να εμποδίζει την κυκλοφορία των οχημάτων στην δεξιά λωρίδα. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής που απομάκρυναν το κλαδί και το παρέδωσαν σε συνεργείο του Δήμου.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες που έστειλε αναγνώστης του enikos.gr: