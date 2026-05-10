Κατερίνα Καινούργιου: Δημοσίευσε φωτογραφία από την αίθουσα τοκετού αγκαλιά με την κόρη της – «Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου»

Η Κατερίνα Καινούργιου, με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας, ανάρτησε στα social media μία φωτογραφία από το μαιευτήριο και συγκεκριμένα από την αίθουσα τοκετού, αγκαλιά με την κόρη της.

Υπενθυμίζεται ότι η γνωστή παρουσιάστρια στις 3 Απριλίου έφερε στον κόσμο ένα υγιέστατο κοριτσάκι.

«Και τότε γεννήθηκες εσύ…Και μαζί σου γεννήθηκα ξανά κι εγώ.. Η πιο δυνατή στιγμή της ζωής μου. Η πρώτη σου ανάσα έγινε ο λόγος που θα παλεύω για πάντα με όλη μου την ψυχή… Τίποτα δεν συγκρίνεται με αυτό το βλέμμα, αυτό το άγγιγμα, αυτή την αγάπη. Χρόνια πολλά σε όλες τις μανούλες», έγραψε η Κατερίνα Καινούργιου στο Instagram.

