Σίσσυ Χρηστίδου για Metallica: Εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια – Γίνεται να μην μου αρέσουν;

Η μεγάλη συναυλία των Metallica στο ΟΑΚΑ βρέθηκε στο επίκεντρο της συζήτησης στην εκπομπή του MEGA «Χαμογέλα και πάλι!», με την Σίσσυ Χρηστίδου να δηλώνει ανοιχτά πως δεν της.. αρέσουν τα τραγούδια τους.

«Αυτό είναι το “Ζεϊμπέκικο της Ευδοκίας” σε heavy metal εκδοχή; Παιδιά, σοβαρευτείτε λίγο. Σταμάτα το! Δεν θέλω να είμαι αφοριστική, αλλά είμαι, γούστα είναι αυτά», είπε η Σίσσυ Χρηστίδου, σχολιάζοντας ένα απόσπασμα που προβλήθηκε στην εκπομπή.

«Εγώ θα σας πω τι εκτιμώ. Εκτιμώ αυτό τον επαγγελματισμό. Που πάω σε μία χώρα και μαθαίνω απ’ έξω να παίξω το τραγούδι, να τραγουδήσω το τραγούδι. Δεν ξέρω αν το κάνουν σε όλες τις χώρες που πάνε», ανέφερε η παρουσιάστρια, ωστόσο εξέφρασε την προσωπική της άποψη.

«Κατά τ’ άλλα… εγώ νομίζω ότι παίζουν το ίδιο τραγούδι συνέχεια! Έτσι νομίζω», συνέχισε, με τον Παύλο Σταματόπουλο να διαφωνεί αμέσως, λέγοντας πως «αυτό το ρεπερτόριο έχει τις πιο ωραίες μπαλάντες που έχουν γραφτεί ποτέ». «Οι μπαλάντες ναι, αλλά δεν είναι πολλές», απάντησε η Σίσσυ Χρηστίδου.

«Γούστα είναι αυτά», ανέφερε η Σίσσυ Χρηστίδου για να την προειδοποιήσει ο Βασάλος: «Eτοιμάσου για κύμα οργής».

«Κύμα οργής για τους Metallica;», διερωτήθηκε η Σίσσυ Χρηστίδου με τον Νίκο Συρίγο να της λέει ότι «είναι ένα από τα μεγαλύτερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, παιδιά».

«Ναι, ρε παιδιά. Γίνεται να μη μου αρέσουν;» επέμεινε η παρουσιάστρια.