Κατάρ: «Σοβαρή κλιμάκωση» το πλήγμα του Ιράν σε φορτηγό πλοίο – «Μη χρησιμοποιείτε το Ορμούζ ως εργαλείο πίεσης» είπε στον Αραγτσί ο Αλ Θάνι

Την παρέμβαση του Κατάρ προκάλεσε η κλιμακούμενη ένταση στην περιοχή του Κόλπου, με την Ντόχα να στέλνει σαφή μηνύματα προς την Τεχεράνη αλλά και να καταδικάζει την πρόσφατη επίθεση σε εμπορικό πλοίο εντός των υδάτων της.

Ο πρωθυπουργός του Κατάρ, Μοχάμεντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ιρανό ΥΠΕΞ Αμπάς Αράγτσι.

رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية @MBA_AlThani_ يجري اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية الإيراني الدوحة | 10 مايو 2026 أجرى معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً، مع سعادة السيد عباس عراقجي، وزير الخارجية بالجمهورية… pic.twitter.com/omvPYnkIwl — الخارجية القطرية (@MofaQatar_AR) May 10, 2026



Σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών του Κατάρ, ο αλ-Θάνι τόνισε στον Αράγτσι πως «Η χρήση των Στενών του Ορμούζ ως εργαλείο πίεσης το μόνο που θα καταφέρει είναι να βαθύνει την κρίση».

Ο Καταριανός ηγέτης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη όλες οι πλευρές να ανταποκριθούν στις προσπάθειες διαμεσολάβησης για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας παράλληλα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας δεν πρέπει να τίθεται σε κίνδυνο.

Την ίδια στιγμή, το Κατάρ προχώρησε σε επίσημη καταδίκη μιας επίθεσης με drone που σημειώθηκε εναντίον φορτηγού πλοίου εντός των χωρικών του υδάτων.

Σε ανάρτηση στην πλατφόρμα X, το υπουργείο Εξωτερικών χαρακτήρισε την επίθεση ως «Σοβαρή κλιμάκωση που απειλεί την ασφάλεια της θαλάσσιας κυκλοφορίας και των ζωτικών προμηθειών στην περιοχή».