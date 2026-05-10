Ιράν: Απέστειλε στο Πακιστάν την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, IRNA, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέστειλε την επίσημη απάντησή της στην πρόταση των ΗΠΑ προς το Πακιστάν, το οποίο εκτελεί χρέη διαμεσολαβητή στη σύγκρουση.

Σύμφωνα με τις σχετικές ανακοινώσεις του IRNA μέσω Telegram: «Η απάντηση του Ιράν στο προτεινόμενο κείμενο των ΗΠΑ έχει αποσταλεί».

Όπως σημειώνεται στο ρεπορτάζ του IRNA, ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών είχε δηλώσει επανειλημμένα στο παρελθόν ότι οι απόψεις και οι παρατηρήσεις της Τεχεράνης επί των αμερικανικών προτάσεων θα αποστέλλονταν μετά την ολοκλήρωση των εξετάσεων και των τελικών συμπερασμάτων.

«Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή», καταλήγει το ίδιο μέσο.