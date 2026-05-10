Βρετανικός στρατός: Φορτηγό πλοίο χτυπήθηκε ανοιχτά του Κατάρ – Τυλίχθηκε στις φλόγες

Ένα πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου στον Περσικό Κόλπο ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα το πρωί της Κυριακής (τοπική ώρα), ανακοίνωσε το Κέντρο Επιχειρήσεων Θαλάσσιου Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO).

Το πλήγμα στο σκάφος, βορειοανατολικά της πρωτεύουσας του Κατάρ, Ντόχα, προκάλεσε μια μικρή εστία φωτιάς η οποία κατασβέστηκε, προστίθεται στην ανακοίνωση.

Η UKMTO, η αρμόδια ναυτιλιακή αρχή για την περιοχή, δήλωσε ότι δεν αναφέρθηκαν θύματα ούτε περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι αρχές ερευνούν την προέλευση του βλήματος. Στα πλοία που βρίσκονται στην περιοχή έχει συσταθεί να διέρχονται με προσοχή.