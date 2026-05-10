Κυψέλη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς μεταξύ μοτοσυκλετιστών – Ένας τραυματίας

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo
Συναγερμός σήμανε το πρωί της Κυριακής 10/5 στην Κυψέλη για επεισόδιο με πυροβολισμούς.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δύο μοτοσικλετιστές διαπληκτίστηκαν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, και ένας από τους δύο έβγαλε όπλο, πυροβολώντας τον άλλον στα πόδια.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον τραυματία και τον μετέφερε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός”. Η κατάσταση της υγείας του δεν έχει γίνει ακόμη γνωστή.

Ο δράστης διέφυγε από το σημείο και αναζητείται.

 

 

 

