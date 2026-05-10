Ανδρουλάκης για τη Γιορτή της Μητέρας: «Να την κάνουμε να νιώσει ξανά πολύτιμη» – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των εργαζομένων γυναικών

Γεωργία Λινάρδου

Πολιτική

Νίκος Ανδρουλάκης, 4ο συνέδριο ΠΑΣΟΚ
Πηγή: Intime
Με αφορμή την Γιορτή της Ημέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με βίντεο στο TikTok, διατυπώνει προτάσεις για τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων.

«Η καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών»,  αναφέρει στο μήνυμα του ο Ν.Ανδρουλάκης.

Αναλυτικά οι προτάσεις για τη στήριξη των εργαζόμενων μητέρων

  1. Νόμος-πλαίσιο για μισθολογική διαφάνεια

Άμεση ενσωμάτωση της Οδηγίας 2023/970 έως την προθεσμία της 7ης Ιουνίου 2026. Η Οδηγία προβλέπει δικαιώματα ενημέρωσης των εργαζομένων, διαφάνεια στις αμοιβές, αντιστροφή του βάρους απόδειξης και υποχρεώσεις αναφοράς για επιχειρήσεις από 100 εργαζομένους και πάνω.

  1. Ρήτρα ίσης αμοιβής σε κάθε συλλογική σύμβαση

Έτσι η ισότητα δεν μένει γενική αρχή. Μπαίνει στον πυρήνα της συλλογικής διαπραγμάτευσης.

  1. Υποχρεωτικές μισθολογικές κλίμακες

Οι επιχειρήσεις να έχουν καταγεγραμμένες μισθολογικές ζώνες ανά θέση, εμπειρία, ευθύνη και προσόντα.

  1. Διαφάνεια στις αγγελίες εργασίας

Κάθε αγγελία να αναφέρει εύρος αμοιβής ή αρχικό μισθό.

  1. Ετήσια έκθεση μισθολογικού χάσματος

Για επιχειρήσεις άνω των 250 εργαζομένων: ετήσια δημοσίευση στοιχείων.

Για επιχειρήσεις 100-249 εργαζομένων: ανά τριετία, όπως προβλέπει η Οδηγία. Επιχειρήσεις κάτω των 100 εργαζομένων δεν έχουν υποχρέωση αναφοράς με βάση το ευρωπαϊκό ελάχιστο.

  1. Αυτόματος μηχανισμός διόρθωσης όταν υπάρχει χάσμα άνω του 5%.

Αν εντοπίζεται αδικαιολόγητη διαφορά άνω του 5% μεταξύ ανδρών και γυναικών σε ίδια ή ισοδύναμη εργασία, η επιχείρηση να υποχρεούται σε:

* κοινή αξιολόγηση με εκπροσώπους εργαζομένων,

* σχέδιο διορθωτικών αυξήσεων,

* χρονοδιάγραμμα συμμόρφωσης,

* έλεγχο από την Επιθεώρηση Εργασίας.

@nikos.androulakisΗ καλύτερη ευχή για την Ημέρα της Μητέρας είναι να την κάνουμε ξανά να νιώσει αυτό που είναι πραγματικά. Πολύτιμη. Σπάζοντας τον κύκλο της ανισότητας αμοιβών ανδρών-γυναικών.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

