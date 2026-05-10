Φάμελλος για Μητσοτάκη: Όσο γρηγορότερα φύγει, τόσο πιο σύντομα η χώρα θα έχει προοπτική

Στεφανία Κασίμη

Πολιτική

Φάμελλος
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

«Ο κ. Μητσοτάκης στη συνείδηση των Ελλήνων πολιτών έχει κατοχυρωθεί ως ο πρωθυπουργός των σκανδάλων και της διαφθοράς και όσο γρηγορότερα φύγει από τη θέση του πρωθυπουργού, τόσο πιο σύντομα το οξυγόνο, η Δημοκρατία και το μέλλον της χώρας θα έχουν προοπτική», απάντησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, σε ερώτηση για την ομιλία του πρωθυπουργού στο Προσυνέδριο της ΝΔ στη Θεσσαλονίκη.

«Μέσα σε μια χώρα, η οποία βασανίζεται από υψηλό πληθωρισμό, μεγάλο εμπορικό έλλειμμα, υψηλότατη ακρίβεια, χαμηλή αγοραστική δύναμη, ο κ. Μητσοτάκης έχει προσθέσει και σοβαρότατα προβλήματα στη Δημοκρατία, στη διαφάνεια και στην ισοτιμία. Πιστεύω ότι πρέπει σε αυτή την κατηφόρα να υπάρχει, όχι απλά ένα σταμάτημα, αλλά και μια προοπτική.

Και η προοπτική είναι μια ισχυρή, ενωτική, προοδευτική απάντηση, ώστε στις επόμενες εκλογές μια προοδευτική κυβέρνηση να συμβάλλει στην προοδευτική Αναθεώρηση του Συντάγματος, αλλά και στο να ζήσει καλύτερα η πατρίδα μας», τόνισε.

Η επίσκεψη στη 22η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ επισκέφθηκε την 22η Διεθνή Εκθεση Βιβλίου Θεσσαλονίκης, ξεναγήθηκε σε περίπτερα, συνομίλησε με εκθέτες και επισκέπτες και δήλωσε: «Η Διεθνής Έκθεση Βιβλίου είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός για τη Θεσσαλονίκη, για το βιβλίο, για τον πολιτισμό και για τη γνώση. Και γι’ αυτό με συνέπεια ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ και στηρίζει, αλλά και παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις στον χώρο των εκδόσεων. Ο πρώτος λόγος για τον οποίο είμαστε εδώ είναι για να στηρίξουμε όλους τους ανθρώπους του βιβλίου.

Τους ανθρώπους του βιβλίου, τους συγγραφείς, τους εκδότες, αλλά και για να δώσουμε το μήνυμα της φιλαναγνωσίας, που είναι μια μεγάλη προοδευτική στάση απέναντι στη σημερινή εξέλιξη των πραγμάτων. Και αναγκαία.

Διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει μια εθνική πολιτική βιβλίου για να στηριχθούν οι εκδότες, οι μικροί και μεσαίοι εκδότες, να στηριχθούν οι νέοι δημιουργοί.

Ιδιαίτερα σε μια περίοδο που στη χώρα μας αμφισβητείται ακόμα και η ελευθερία του λόγου εμείς στηρίζουμε τους δημιουργούς, τον πλουραλισμό των νέων ανθρώπων του πολιτισμού. Και στηρίζουμε τους μικρούς και μεσαίους εκδότες. Στηρίζουμε το βιβλίο, γιατί είναι στοιχείο πολιτισμού».

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ερυθηματώδης Λύκος: Η αυτοάνοση ασθένεια που προσβάλλει κατά 90% τις γυναίκες

Φαγούρα στα πόδια: Πότε μπορεί να είναι σύμπτωμα διαβήτη ή προβλήματος σε ήπαρ και νεφρά

Fuel Pass ΙΙΙ: Μέχρι πότε μπορείτε να το εξαργυρώσετε και τι εξετάζεται για το νέο

ΑΑΔΕ: Στην “τσιμπίδα” της Αρχής αδήλωτα POS από τη Βουλγαρία

ΧΕΝΟΝnt: Δοκιμή της θεωρίας κβαντικής κατάρρευσης με τον νέο ανιχνευτή σκοτεινής ύλης

Απάτη «CallPhantom»: Ψεύτικες εφαρμογές ιστορικού κλήσεων εξαπάτησαν εκατομμύρια χρήστες
περισσότερα
11:09 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ανδρουλάκης για τη Γιορτή της Μητέρας: «Να την κάνουμε να νιώσει ξανά πολύτιμη» – Οι προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για τη στήριξη των εργαζομένων γυναικών

Με αφορμή την Γιορτή της Ημέρας, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, με...
10:21 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

﻿Μητσοτάκης: Η Ελλάδα αποτελεί τα τελευταία 2 χρόνια, χώρα που εξάγει ενέργεια αντί να εισάγει – Το μήνυμά του για τη Γιορτή της Μητέρας

Με αναφορά στην Ημέρα της Μητέρας και τη δική του μητέρα, Μαρίκα Μητσοτάκη, αρχίζει ο Πρωθυπου...
10:09 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Προκλητικό δημοσίευμα από τη Milliyet: Νέος νόμος στην Τουρκία θωρακίζει τη «Γαλάζια Πατρίδα»

Με ένα εκτενές δημοσίευμα, η τουρκική εφημερίδα Milliyet αναφέρεται στο νέο νόμο για τα «τουρκ...
07:14 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

ΚΑΑΝ: Τουρκικά μαχητικά με ισπανική καρδιά

Η Ισπανία έχει αποφασίσει να διαρρήξει κάθε δεσμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να προχωρήσει ...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media