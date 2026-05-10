Θρίλερ στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν άνδρα και πέταξαν το πτώμα στον ποταμό Λουδία – Δύο συλλήψεις για τη δολοφονία

Δύο άτομα συνελήφθησαν για δολοφονία στη Θεσσαλονίκη ύστερα από σχετική καταγγελία και έρευνες των Αρχών. Οι δύο συλληφθέντες φέρονται να ομολόγησαν την εγκληματική ενέργεια, υποστηρίζοντας ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία κοντά στα Μάλγαρα.

Συγκεκριμένα, το βράδυ του Σαββάτου σήμανε συναγερμός στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης, όταν πολίτης σταμάτησε περιπολικό της Αστυνομίας που πραγματοποιούσε προγραμματισμένες περιπολίες στην περιοχή και φέρεται να είπε όπως οι δύο γιοι του είδαν δύο άτομα να φορτώνουν ένα πτώμα σε όχημα. Παράλληλα, υπέδειξε το σημείο όπου φέρεται να έγινε το περιστατικό και έδωσε στους αστυνομικούς τον αριθμό κυκλοφορίας του αυτοκινήτου.

Τι υποστήριξαν οι συλληφθέντες

Άμεσα ξεκίνησε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, με τους αστυνομικούς να εντοπίζουν στο σημείο κάλυκες, στοιχείο που ενίσχυσε από την πρώτη στιγμή το σενάριο της εγκληματικής ενέργειας. Από την έρευνα διαπιστώθηκε ότι το όχημα ανήκει τελικά στον έναν από τους φερόμενους δράστες και στη σύζυγό του.

Στο πλαίσιο των ερευνών προσήχθησαν τέσσερα άτομα, ενώ οι δύο εξ αυτών συνελήφθησαν. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι συλληφθέντες φέρονται να παραδέχθηκαν την εγκληματική πράξη και υποστήριξαν ότι πέταξαν το πτώμα στην περιοχή του Λουδία.

Οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τόσο για τον εντοπισμό της σορού όσο και για την ταυτοποίηση του θύματος. Την υπόθεση έχει αναλάβει η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ).

Πηγή πληροφοριών: Grtimes/ΕΡΤ