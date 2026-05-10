Οι Metallica έγραψαν ιστορία στο ΟΑΚΑ: Το συρτάκι του Ζορμπά, οι «μικροσεισμοί» και οι επώνυμοι που έδωσαν το «παρών»

Μάγεψε το θρυλικό συγκρότημα των Metallica που επέστρεψε στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της παγκόσμιας περιοδεία τους Μ 72, ύστερα από 16 χρόνια, με την συγκλονιστική συναυλία στο ΟΑΚΑ την οποία παρακολούθησαν 80.000 άτομα, να ξεπερνά κάθε προσδοκία!

Ο «Ζορμπάς» με το συρτάκι του Μίκη Θεοδωράκη σε ηλεκτρικό metal από τον Kirk Hammet και τον Robert Trujilo και φυσικά το «Δεν χωράς πουθενά», το εμβληματικό ροκ του συγκροτήματος «Τρύπες» κυριολεκτικά ξεσήκωσαν το ΟΑΚΑ που έμοιαζε περισσότερο με λαοθάλασσα.

Kirk Hammet: «Σας αγαπώ Έλληνες, αγαπώ την Αθήνα»

Ιδιαίτερη ήταν και η στιγμή ότι ο κιθαρίστας των Metallica, Kirk Hammet ανέφερε από σκηνής πως: «Ελλάδα, είμαστε πολύ χαρούμενοι που είμαστε εδώ. Κάθε φορά που πιάνω την κιθάρα μου παίζω κλίμακες που φτιάχτηκαν από τους προγόνους σας. Η μουσική θεωρία δημιουργήθηκε εδώ στην Αθήνα από τον Πυθαγόρα.».

«Ελληνική οικογένεια»

Οι Metallica ανέβηκαν στη σκηνή γύρω στις 9 το βράδυ του Σαββάτου (9/5) με τον James Hetfield να καλωσορίζει συγκινημένος τους χιλιάδες θεατές τους οποίους και αποκάλεσε «ελληνική οικογένεια».

Μια οικογένεια…. χιλιάδων θαυμαστών που όταν άρχισε να ακούγεται το «For Whom the Bell Tolls» άρχισε να σείεται σε συγκλονιστικούς ρυθμούς… «Fade to Black», «The Unforgiven», «Nothing Else Matters», «Sad but True», «Seek and Destroy». Η συναυλία ολοκληρώθηκε με το «Master of Puppets» και το «Enter Sandman».

Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής!

Για πρώτη φορά οι χιλιάδες θεατές είχαν την ευκαιρία να βιώσουν τη φουτουριστική in-the-round σκηνή, μια κυκλική κατασκευή στο κέντρο του σταδίου που τους επέτρεπε να βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από τους James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett και Robert Trujillo. Το περιβόητο «Snake Pit» στο κέντρο της σκηνής πρόσφερε μια μοναδική εμπειρία στους πιο φανατικούς της μπάντας.

Όταν οι Metallica συνάντησαν το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο!

Την ιστορική συναυλία στο ΟΑΚΑ…. παρακολούθησε με σεισμογράφους και το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών καταγράφοντας τις μικροδονήσεις στο έδαφος που προκαλούσαν οι χιλιάδες θεατές υπό τους ήχους των Metallica.

Ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής δυναμικής τεκτονικής εφαρμοσμένης Γεωλογίας και διαχείρισης φυσικών καταστροφών ΕΚΠΑ μίλησε στο Σαββατοκύριακο Παρέα για τις καταγραφές του σεισμολογικού σταθμού του αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ανάμεσα στους θαυμαστές τους συγκροτήματος που βρέθηκαν στο ΟΑΚΑ για να τους απολαύσουν ήταν και αρκετοί επώνυμοι.

Mεταξύ άλλων το παρών στη συναυλία έδωσαν ο Νίκος Πλακιάς, ο Λάκης Γαβαλάς, ο Πλάτων Παπαγιαννόπουλος, η Φαίη Σκορδά, ο Νίκος Συρίγος με την Ελεωνόρα Ζουγανέλη, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος, εκ των ιδιοκτητών της ΚΑΕ Ολυμπιακός, οι τραγουδιστές Γιάννης Βαρδής και Άκης Δείξιμος, η Άλκηστις Πρίνου, ο Ζήσης Μπουκουβάλας και οι ηθοποιοί Ορέστης Χαλκιάς και Μιχάλης Σαράντης.

Επίσης η Τζίνα Αλιμόνου, ο Σάκης Τανιμανίδης, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον σύζυγό της, Φώτη Μπενάρντο και η Ευρυδίκη Βαλαβάνη με τον Γρηγόρη Μόργκαν.