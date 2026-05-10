Καλλιθέα: Μεθυσμένος ήταν ο 58χρονος που πυροβόλησε με ούζι γυναίκα σε μπαρ – Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή της σύλληψής του

Στεφανία Κασίμη

Κοινωνία

πυροβολισμοί καλλιθέα
Επεισόδιο με πυροβολισμούς σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής 10/5 έξω από κέντρο διασκέδασης, που βρίσκεται επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου στην Καλλιθέα, στην περιοχή των Τζιτζιφιών.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στις 11:30 το πρωί, ένας 58χρονος άνδρας,  που ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ, φαίνεται πως ήρθε σε αντιπαράθεση με μία 43χρονη, εργαζόμενη και σύντροφο του υπεύθυνου του καταστήματος, καθώς δεν του επέτρεπε την είσοδο.

Κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια του καβγά, τα πράγματα βγήκαν εκτός ελέγχου, και ο δράστης την πυροβόλησε με αυτόματο πυροβόλο όπλο, τύπου ούζι, το οποίο είχε κρυμμένο στο αμάξι του, τραυματίζοντας την στο λαιμό.

Στο σημείο επικράτησε πανικός καθώς  υπήρχε πολύς κόσμος μέσα στο μαγαζί. Στη συνέχεια, ο δράστης βγήκε από το κατάστημα, και σύμφωνα πάντα με πληροφορίες, πυροβόλησε και την ταμπέλα του μαγαζιού.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν, ενώ βρέθηκε και κατασχέθηκε και το αυτόματο όπλο.

Η 43χρονη μεταφέρθηκε με ιδία μέσα σε ιδιωτική κλινική και δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Ασφάλειας που παίρνει καταθέσεις.

Δείτε το βίντεο από τη στιγμή της σύλληψης του άνδρα

