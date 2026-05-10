Super League: Βήμα τίτλου ψάχνει η ΑΕΚ κόντρα στον Παναθηναϊκό – Ντέρμπι 2ης θέσης κι ελπίδας στο Φάληρο

Οι έδρες αντιστρέφονται, σε σχέση με την περασμένη Κυριακή (3/5), με την ΑΕΚ να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό στη Νέα Φιλαδέλφεια και τον Ολυμπιακό να φιλοξενεί τον ΠΑΟΚ στον Πειραιά. Μπαίνοντας στην 4η αγωνιστική των playoffs του πρωταθλήματος της Super League, σχεδόν τα πάντα παραμένουν ανοιχτά, αλλά υπάρχει και ξεκάθαρο προβάδισμα για τον τίτλο.

Η ΑΕΚ περιμένει τον Παναθηναϊκό, με τις δυο ομάδες να μένουν στο 0-0 στη Λεωφόρο. Μια ισοπαλία που μοιάζει με χαμένη ευκαιρία για την Ένωση που έπαιξε από το 17’ με παίκτη παραπάνω, όμως δεν κατάφερε να εκμεταλλευτεί το αριθμητικό της πλεονέκτημα. Αυτή την αγωνιστική, υπάρχει η δυνατότητα, όμως, για την ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς να πανηγυρίσει τον τίτλο. Εφόσον κερδίσει το “τριφύλλι” και λήξει ισόπαλο το άλλο παιχνίδι. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ, από την άλλη, και μαθηματικά πλέον δεν έχει κάποιο κίνητρο, καθώς σε τρία παιχνίδια δεν καλύπτεται διαφορά 10 βαθμών από τις ομάδες που προπορεύονται. Να σημειωθεί πως στα δύο ματς της κανονικής διάρκειας, η Ένωση βγήκε κερδισμένη, με 3-2 στο “Απόστολος Νικολαΐδης” και με 4-0 στην «Allwyn Arena», με τον Λούκα Γιόβιτς να πετυχαίνει και τα επτά «κιτρινόμαυρα» γκολ.

Στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, το διακύβευμα για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ που ισοβαθμούν – με τους Θεσσαλονικείς να υπερτερούν – είναι διπλό. Όποιος κερδίσει αφενός θα πάρει προβάδισμα για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης αφετέρου θα παραμείνει στο κυνήγι της κορυφής. Η ισοπαλία βολεύει… την ΑΕΚ. Οι “ερυθρόλευκοι” δεν κατάφεραν για τέταρτη φορά φέτος να κερδίσουν τους “ασπρόμαυρους”, έχοντας μετά και το 3-1 της Τούμπας, τρεις ήττες (οι άλλες δύο το 2-1 στην Τούμπα για τη Super League και το 0-2 στον Πειραιά για το Κύπελλο) και μια ισοπαλία (το 0-0 στον Πειραιά στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος). Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θέλει το “τρίποντο” και για το γόητρο, έχοντας αποτύχει παταγωδώς φέτος απέναντι στον Ράζβαν Λουτσέσκου. Ο οποίος είδε την ομάδα του να βγάζει αντίδραση μετά τον χαμένο τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, να κερδίζει μετά από τέσσερα ανεπιτυχή αποτελέσματα και να διατηρεί το δικαίωμα στην ελπίδα.

H 4η αγωνιστική των playoffs της Super League:

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

Η ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (3η αγωνιστική)