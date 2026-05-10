Ηράκλειο: Θρίλερ με τον βαρύτατο τραυματισμό 27χρονης μητέρας – Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται ο σύζυγός της

Ένα θρίλερ είναι σε εξέλιξη στο Ηράκλειο της Κρήτης. Μία 27χρονη πολύτεκνη μητέρα βρέθηκε βαρύτατα τραυματισμένη, με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, στην άκρη του δρόμου, στην περιοχή της Παντάνασας, το απόγευμα του Σαββάτου.

Όπως μεταδίδει το cretalive.gr, η άτυχη γυναίκα νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ) και δεν είναι σε θέση ακόμα να δώσει κατάθεση για το τι ακριβώς συνέβη, όμως το δεδομένο είναι ότι αστυνομικοί του Α.Τ. Μαλεβιζίου προχώρησαν στην σύλληψη του 30χρονου συζύγου, σε βάρος του οποίου ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση και πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Τρίτη.

Την κοπέλα αντίκρισε αιμόφυρτη διερχόμενος οδηγός που ενημέρωσε αρμοδίως. Ο 30χρονος φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ενώ ήταν εν κινήσει οικογενειακώς, η κοπέλα βρέθηκε εκτός οχήματος, στο οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Μέσα στο όχημα, τύπου κλούβα, επέβαιναν τα ανήλικα παιδιά της οικογένειας.

Κατά τη διάρκεια της προανάκρισης, τα δεδομένα άλλαξαν σε βάρος του 30χρονου. Καταλυτική ήταν η μαρτυρία ενός από τα παιδιά που φέρεται να είπε κάτι που επιβαρύνει τη θέση του πατέρα αλλά αυτό σε κάθε περίπτωση θα αξιολογηθεί σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία.

Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα ο 30χρονος

Ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και οδηγούσε χωρίς δίπλωμα. Το αυτοκίνητο φέρεται να έχει τρακάρει κάπου καθώς έχει φύγει ο προφυλακτήρας. Ο 30χρονος φέρεται να τον έβαλε πίσω στην κλούβα.

Τα σενάρια που εξετάζουν οι Αρχές

Αστυνομικοί, σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζουν τα εξής σενάρια:

να σημειώθηκε τροχαίο καθώς ο 30χρονος ήταν μεθυσμένος και να μην θυμάται και πολλά.

να πέταξε τη σύζυγό του πάνω στο «πιώμα» του έξω από το αυτοκίνητο

Ή ακόμα και να την χτύπησε με το αμάξι

Όλα αυτά είναι υπό διερεύνηση. Από μέρους της Αστυνομίας έχει ληφθεί dna και δείγματα αίματος από το αυτοκίνητο καθώς είχε αίμα σε διάφορα σημεία εξωτερικά. Το όχημα και η πόρτα θα ελεγχθεί από αρμόδιο πραγματογνώμονα και από ΚΤΕΟ.