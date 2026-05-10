Ιράν προς ΗΠΑ: «Τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα και τον Λίβανο» – Τι αναφέρει η απάντηση της Τεχεράνης

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Τεχεράνη, Ιράν / Φωτογραφία: Reuters
Η απάντηση της Τεχεράνης στην πρόταση των ΗΠΑ απεστάλη στο Πακιστάν την Κυριακή, σηματοδοτώντας ένα κρίσιμο βήμα στις διαπραγματεύσεις για την κατάπαυση των εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA, η ιρανική πλευρά κατέθεσε τις θέσεις της επί του αμερικανικού κειμένου, το οποίο είχε υποβληθεί ως απάντηση στην αρχική πρόταση 14 σημείων της Τεχεράνης.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν είχε ανακοινώσει την Κυριακή 4 Μαΐου πως έλαβε την αμερικανική απάντηση μέσω του Πακιστάν και βρισκόταν στο στάδιο της αξιολόγησής της.

Το περιεχόμενο της απάντησης

Σύμφωνα με τα ιρανικά ΜΜΕ, το κείμενο που προτείνει η Τεχεράνη επικεντρώνεται στον τερματισμό του πολέμου που, όπως αναφέρει, επιβλήθηκε από τις ΗΠΑ και το «σιωνιστικό καθεστώς» (Ισραήλ) σε όλα τα μέτωπα, με ιδιαίτερη έμφαση στον Λίβανο, καθώς και στη διασφάλιση της ναυσιπλοΐας στον Κόλπο και τα Στενά του Ορμούζ.


«Σύμφωνα με το προτεινόμενο σχέδιο, σε αυτό το στάδιο, οι διαπραγματεύσεις θα επικεντρωθούν στον τερματισμό του πολέμου στην περιοχή», σημειώνει το ISNA.

Η στάση της ιρανικής ηγεσίας

Η εξέλιξη ακολούθησε τη γραμμή που χάραξε ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, ο οποίος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ξεκαθάρισε τις προθέσεις της χώρας του.

«Ο στόχος είναι η προάσπιση των δικαιωμάτων του ιρανικού έθνους και η υπεράσπιση των εθνικών συμφερόντων με αποφασιστική ισχύ», δήλωσε μεταξύ άλλων.

