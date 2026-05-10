Άννα Πρέλεβιτς: Γέννησε δίδυμα κοριτσάκια – Η συγκλονιστική ανάρτηση 18 ημέρες μετά τον τοκετό

Σήφης Γαρυφαλάκης

Lifestyle

Άννα Πρέλεβιτς
Μητέρα δύο κοριτσιών είναι πλέον η Άννα Πρέλεβιτς, η οποία αποκάλυψε ανήμερα της Γιορτής της Μητέρας ότι γέννησε πριν από 18 ημέρες. Μάλιστα οι κορούλες της με τον Νικήτα Νομικό νοσηλεύονται στη ΜΕΝΝ (Μονάδα Εντατικής Νοσηλείας Νεογνών).

Η Άννα Πρέλεβιτς ανάρτησε στο προσωπικό της προφίλ στο Instagram φωτογραφίες μέσα από το μαιευτήριο και έγραψε: «Οι κορούλες μας ήρθαν στον κόσμο πριν από 18 μέρες… και κάπως έτσι, ανήμερα του Αγίου Γεωργίου (και 5 μέρες πριν τα γενέθλια μου) , γεννήθηκα κι εγώ ως μαμά. Μαμά δύο παιδιών μιας και η μεγαλύτερη έκπληξη για εμάς ήταν όταν μάθαμε οτι περιμένουμε δίδυμα! Ενώ υπάρχει ιστορικό διδύμων στις οικογένειες και των δυο μας, δεν είχε περάσει ποτέ ούτε σαν σκέψη από το μυαλό μας ότι μπορεί να μας τύχει!

Οι μικρές μας περνούν ακόμα τις μέρες τους στη ΜΕΝΝ του ΙΑΣΩ, (μιας και ήρθαν στον κόσμο λίγες μέρες νωρίτερα, όπως συμβαίνει σε αρκετές περιπτώσεις διδύμων) λαμβάνοντας την καλύτερη δυνατή φροντίδα Ως νέοι γονείς νιώσαμε από την πρώτη στιγμή απίστευτη ασφάλεια και σιγουριά… και τώρα μετράμε αντίστροφα για τη στιγμή που θα είμαστε όλοι μαζί στο σπίτι μας

Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον γιατρό μου, τον κύριο Κοσμά Βρυώνη και στη μαία μου… Το πόσο σας αγαπάω δεν περιγράφεται!

Από την πρώτη μέρα μέχρι και το τέλος, νιώθαμε πως μας περιβάλλει ένα βαθύ αίσθημα ασφάλειας, φροντίδας, εμπιστοσύνης και ανθρωπιάς, κάτι πραγματικά ανεκτίμητο. Θα σας είμαστε για πάντα ευγνώμονες! Και αυτό που θα κρατήσω για πάντα… είναι ότι ακόμα και στην αίθουσα τοκετού ένιωθα ήρεμη, χαμογελούσα, συζητούσα και είχα μια γαλήνη (εγώ η ΦΟΒΙΤΣΙΑΡΑ) – Αγγελική σε ευχαριστώ για τα φιλιά και τις αγκαλιές!

Στο ΙΑΣΩ γεννήθηκε το μεγαλύτερο δώρο της αγάπης μας και ξεκίνησε η πιο όμορφη ιστορία της ζωής μας… Πλαισιωμένοι από ένα υπέροχο προσωπικό που με φροντίδα, ζεστασιά και αληθινό ενδιαφέρον έκανε κάθε στιγμή πιο ήρεμη, πιο φωτεινή και ακόμα πιο ξεχωριστή.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και στον άντρα μου. Είσαι ήδη ο καλύτερος μπαμπάς Σ’ αγαπάω. Ευχαριστώ τον Θεό που μας χάρισε τις νεράιδες μας Μόνο βαθιά ευγνωμοσύνη.”

Δείτε την ανάρτηση:

18:39 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

