Τρύπες: «Απάντησαν» στους Metallica που έπαιξαν το «Δεν χωράς πουθενά» στη συναυλία στο ΟΑΚΑ

Το βράδυ του Σαββάτου, το ΟΑΚΑ έζησε «μεγάλες» στιγμές, με τους Metallica να χαρίζουν στο ελληνικό κοινό μια εμφάνιση που θα μείνει αξέχαστη.

Ο Τζέιμς Χέτφιλντ και η παρέα του δεν περιορίστηκαν μόνο στο κλασικό τους ρεπερτόριο, αλλά προκάλεσαν ρίγη συγκίνησης, παίζοντας τον «Ζορμπά» του Μίκη Θεοδωράκη σε μια ροκ εκτέλεση, ενώ το θρυλικό συγκρότημα «τα έσπασε» στη σκηνή ερμηνεύοντας το «Δεν χωράς πουθενά» από τις Τρύπες.

Το σχόλιο του Μπάμπη Παπαδόπουλου

Η κίνηση αυτή των Metallica, να επιλέξουν ένα από τα σημαντικότερα κομμάτια της ελληνικής ροκ σκηνής, προκάλεσε διάφορα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Μπάμπης Παπαδόπουλος, βασικός κιθαρίστας στις Τρύπες από το 1984 μέχρι τη διάλυση του συγκροτήματος, θέλησε να «απαντήσει» στους Metallica μέσω ανάρτησής του στο Facebook.

«Οι Metallica στη χθεσινοβραδυνή συναυλία τους στο ΟΑΚΑ επέλεξαν να παίξουν δύο ελληνικά κομμάτια για να ευχαριστήσουν το κοινό που τους τίμησε με την παρουσία του. Ένα από τα δύο ήταν ένα δικό μας, από τις Τρύπες. Δεν το έκαναν για να δείξουν ότι παίζουν τα πάντα τέλεια. Δεν έχουν ανάγκη να αποδείξουν αν μπορούν να παίξουν “καλά” αυτά τα κομμάτια», τόνισε.

«Έχουν αποδείξει την αξία τους μέσα από την πολύχρονη πετυχημένη πορεία τους και μέσα από τη δισκογραφία τους που έχει παγκόσμια αποδοχή. Όλα τα άλλα είναι κουβέντες καφενείου των σόσιαλ. Η ανταπόκριση του κοινού έδειξε ότι σαν καλοί επαγγελματίες ξέρουν να το ικανοποιούν».

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο Μπάμπης Παπαδόπουλος εξέφρασε την προσωπική του ικανοποίηση για τη διαχρονικότητα του εμβληματικού τραγουδιού.

«Προσωπικά, χαίρομαι που ένα τραγούδι που συμμετείχα δημιουργικά όπως το “Δεν χωράς πουθενά” αποδεικνύεται ότι έχει μείνει στην ιστορία της σύγχρονης ελληνικής μουσικής», κατέληξε.