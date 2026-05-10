Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών από το «MV Hondius» – Απόβαση Βρετανών αλεξιπτωτιστών στο Τριστάν ντα Κούνια για ύποπτο κρούσμα

Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που επλήγη από ξέσπασμα του χανταϊού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης.

Δεκάδες επιβάτες αναχωρούν με ειδικές πτήσεις προς τις πατρίδες τους, την ώρα που η Βρετανία προχώρησε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση στον απομακρυσμένο Νότιο Ατλαντικό για την αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος.

Δείτε LIVE εικόνα

Η διαδικασία αποβίβασης και το «μοντέλο» της Τενερίφης

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο λιμάνι, ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια, περιέγραψε το αυστηρό πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Γιατροί πραγματοποιούν θερμομετρήσεις και συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό συμπτωμάτων, αν και οι τοπικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι προς το παρόν κανείς δεν είναι συμπωματικός.

Auf Teneriffa wird heute unter strengsten Vorkehrungen das Seuchenschiff «MV Hondius» evakuiert. An Bord befindet sich auch ein Schweizer. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zur heiklen Mission. https://t.co/6JclmlOXoq pic.twitter.com/bG7KqjZsF5 — Blick (@Blickch) May 10, 2026



Οι επιβάτες εξοπλίζονται με ιατρικές ρόμπες, καλύμματα κεφαλής και προσώπου, και μεταφέρονται σε μικρές ομάδες από το πλοίο στην αποβάθρα.

💢 The MV Hondius, carrying 150 passengers and crew from 23 countries, arrived off Spanish island of Tenerife on Sunday following a hantavirus outbreak ▪️ Spanish authorities are launching a large-scale medical and evacuation operation to repatriate all on board… pic.twitter.com/9HI6GciE39 — Anadolu English (@anadoluagency) May 10, 2026



Από εκεί, λεωφορεία τους οδηγούν στο αεροδρόμιο σε μια διαδρομή 10 λεπτών.

Επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες με προσωπικά είδη, ενώ οι υπόλοιπες αποσκευές θα παραμείνουν στο πλοίο για απολύμανση στην Ολλανδία.

Σχετικά με τον συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Παντίγια σημείωσε ότι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) «προσπαθούν να επιτύχουν έναν βαθμό συντονισμού ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών».

Ωστόσο παραδέχθηκε πως «κάθε χώρα έχει τις δικές της πεποιθήσεις».

Σχολιάζοντας την απόφαση χωρών όπως οι ΗΠΑ να μην επιβάλουν υποχρεωτική καραντίνα, ο Ισπανός υφυπουργός ήταν επικριτικός: «Δεν νομίζω ότι είναι η βέλτιστη πρακτική από κλινικής απόψεως».

Ειδικές πτήσεις για Μαδρίτη, Παρίσι και Λονδίνο

Οι εθνικές αποστολές αναχωρούν η μία μετά την άλλη.

Ισπανία : Μια μικρή ομάδα Ισπανών επιβατών αναχώρησε ήδη για το Νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα.

Μια μικρή ομάδα Ισπανών επιβατών αναχώρησε ήδη για το στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα. Γαλλία : Πέντε άτομα επιβιβάστηκαν σε ειδική πτήση για το Παρίσι. Ο Νικολά Πιλερέλ από τη γαλλική πρεσβεία δήλωσε στο FranceInfo: «Το κέντρο κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών οργάνωσε μια ειδική πτήση με ιατρικό προσωπικό για τη μεταφορά των πέντε ατόμων σε αεροδρόμιο της περιοχής του Παρισιού». Οι Γάλλοι θα νοσηλευτούν για 72 ώρες και στη συνέχεια θα απομονωθούν στα σπίτια τους για 45 ημέρες υπό αυστηρή επιτήρηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκάλεσε έκτακτη υπουργική σύσκεψη για το θέμα.

σε ειδική πτήση για το Παρίσι. Ο Νικολά Πιλερέλ από τη γαλλική πρεσβεία δήλωσε στο FranceInfo: «Το κέντρο κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών οργάνωσε μια με ιατρικό προσωπικό για τη μεταφορά των πέντε ατόμων σε αεροδρόμιο της περιοχής του Παρισιού». Οι Γάλλοι θα νοσηλευτούν για και στη συνέχεια θα απομονωθούν στα σπίτια τους για υπό αυστηρή επιτήρηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκάλεσε έκτακτη υπουργική σύσκεψη για το θέμα. Βρετανία: 20 Βρετανοί υπήκοοι (από τους συνολικά 22 που βρίσκονταν στο πλοίο) αναμένεται να πετάξουν σήμερα για τη χώρα τους. ΗΠΑ και Βρετανία ζήτησαν επιπλέον εξετάσεις πάνω στο πλοίο, αίτημα που απορρίφθηκε, με την ισπανική πλευρά να τους ενημερώνει πως μπορούν να ελέγξουν τους επιβάτες μόλις το αεροπλάνο απογειωθεί.

Η επόμενη στάση του «MV Hondius»

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι μετά την αποβίβαση των επισκεπτών και μέρους του πληρώματος, «Το MV Hondius θα εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προμήθειες στο Σάντα Κρουζ της Τενερίφης, προτού μεταβεί στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία με το εναπομείναν πλήρωμα».

Το ταξίδι προς το Ρότερνταμ αναμένεται να διαρκέσει περίπου 5 ημέρες.

Επιχείρηση στο Τριστάν ντα Κούνια

Ενώ η εκκένωση συνεχίζεται στην Τενερίφη, Βρετανοί αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησαν μια παράτολμη επιχείρηση στο Τριστάν ντα Κούνια, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί του κόσμου.

Μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο στρατιωτικών κλινικών γιατρών από τη 16η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Εφόδου πήδηξαν από ένα αεροσκάφος RAF A400M, μεταφέροντας οξυγόνο και ιατρικά εφόδια.

🇬🇧 Britain parachuted a medical team onto one of the most remote islands on earth to treat someone for hantavirus A British national who disembarked from the MV Hondius returned home to Tristan da Cunha, a South Atlantic island with no airstrip, only accessible by boat, with a… https://t.co/XQFuMXNo03 pic.twitter.com/B6VUHso2tY — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 10, 2026



Η επιχείρηση αφορά έναν Βρετανό που επέβαινε στο «MV Hondius» όταν αυτό προσέγγισε το νησί στα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο άνδρας παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με τον χανταϊό στις 28 Απριλίου, παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός αναπτύσσει ιατρικό προσωπικό για ανθρωπιστική υποστήριξη μέσω ρίψης με αλεξίπτωτο.

Με πληροφορίες από: Guardian, Sky News