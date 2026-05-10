Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση επαναπατρισμού επιβατών από το «MV Hondius» – Απόβαση Βρετανών αλεξιπτωτιστών στο Τριστάν ντα Κούνια για ύποπτο κρούσμα

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

χανταϊός αλεξιπτωτιστές
Φωτογραφία: AS1 Georgia Callaway, υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου
Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου «MV Hondius», που επλήγη από ξέσπασμα του χανταϊού, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη στο λιμάνι Γραναδίγια της Τενερίφης.

Δεκάδες επιβάτες αναχωρούν με ειδικές πτήσεις προς τις πατρίδες τους, την ώρα που η Βρετανία προχώρησε σε μια πρωτοφανή επιχείρηση στον απομακρυσμένο Νότιο Ατλαντικό για την αντιμετώπιση ύποπτου κρούσματος.

Δείτε LIVE εικόνα

Η διαδικασία αποβίβασης και το «μοντέλο» της Τενερίφης

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε στο λιμάνι, ο Ισπανός υφυπουργός Υγείας Χαβιέρ Παντίγια, περιέγραψε το αυστηρό πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Γιατροί πραγματοποιούν θερμομετρήσεις και συμπληρώνουν ερωτηματολόγια για τον εντοπισμό συμπτωμάτων, αν και οι τοπικοί αξιωματούχοι τονίζουν ότι προς το παρόν κανείς δεν είναι συμπωματικός.


Οι επιβάτες εξοπλίζονται με ιατρικές ρόμπες, καλύμματα κεφαλής και προσώπου, και μεταφέρονται σε μικρές ομάδες από το πλοίο στην αποβάθρα.


Από εκεί, λεωφορεία τους οδηγούν στο αεροδρόμιο σε μια διαδρομή 10 λεπτών.

Επιτρέπεται να πάρουν μαζί τους μόνο μικρές τσάντες με προσωπικά είδη, ενώ οι υπόλοιπες αποσκευές θα παραμείνουν στο πλοίο για απολύμανση στην Ολλανδία.

mv hondius
Φωτογραφία: AP

Σχετικά με τον συντονισμό με άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ο Παντίγια σημείωσε ότι η Κομισιόν και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νόσων (ECDC) «προσπαθούν να επιτύχουν έναν βαθμό συντονισμού ώστε να μην υπάρχουν μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των χωρών».

Ωστόσο παραδέχθηκε πως «κάθε χώρα έχει τις δικές της πεποιθήσεις».

Σχολιάζοντας την απόφαση χωρών όπως οι ΗΠΑ να μην επιβάλουν υποχρεωτική καραντίνα, ο Ισπανός υφυπουργός ήταν επικριτικός: «Δεν νομίζω ότι είναι η βέλτιστη πρακτική από κλινικής απόψεως».

Ειδικές πτήσεις για Μαδρίτη, Παρίσι και Λονδίνο

Οι εθνικές αποστολές αναχωρούν η μία μετά την άλλη.

  • Ισπανία: Μια μικρή ομάδα Ισπανών επιβατών αναχώρησε ήδη για το Νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη, όπου θα τεθούν σε καραντίνα.
  • Γαλλία: Πέντε άτομα επιβιβάστηκαν σε ειδική πτήση για το Παρίσι. Ο Νικολά Πιλερέλ από τη γαλλική πρεσβεία δήλωσε στο FranceInfo: «Το κέντρο κρίσεων του υπουργείου Εξωτερικών οργάνωσε μια ειδική πτήση με ιατρικό προσωπικό για τη μεταφορά των πέντε ατόμων σε αεροδρόμιο της περιοχής του Παρισιού». Οι Γάλλοι θα νοσηλευτούν για 72 ώρες και στη συνέχεια θα απομονωθούν στα σπίτια τους για 45 ημέρες υπό αυστηρή επιτήρηση. Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, συγκάλεσε έκτακτη υπουργική σύσκεψη για το θέμα.
  • Βρετανία: 20 Βρετανοί υπήκοοι (από τους συνολικά 22 που βρίσκονταν στο πλοίο) αναμένεται να πετάξουν σήμερα για τη χώρα τους. ΗΠΑ και Βρετανία ζήτησαν επιπλέον εξετάσεις πάνω στο πλοίο, αίτημα που απορρίφθηκε, με την ισπανική πλευρά να τους ενημερώνει πως μπορούν να ελέγξουν τους επιβάτες μόλις το αεροπλάνο απογειωθεί.

Η επόμενη στάση του «MV Hondius»

Η εταιρεία Oceanwide Expeditions ανακοίνωσε ότι μετά την αποβίβαση των επισκεπτών και μέρους του πληρώματος, «Το MV Hondius θα εφοδιαστεί με τις απαραίτητες προμήθειες στο Σάντα Κρουζ της Τενερίφης, προτού μεταβεί στο λιμάνι του Ρότερνταμ στην Ολλανδία με το εναπομείναν πλήρωμα».

Το ταξίδι προς το Ρότερνταμ αναμένεται να διαρκέσει περίπου 5 ημέρες.

Επιχείρηση στο Τριστάν ντα Κούνια

Ενώ η εκκένωση συνεχίζεται στην Τενερίφη, Βρετανοί αλεξιπτωτιστές πραγματοποίησαν μια παράτολμη επιχείρηση στο Τριστάν ντα Κούνια, το πιο απομακρυσμένο κατοικημένο νησί του κόσμου.

Μια ομάδα έξι αλεξιπτωτιστών και δύο στρατιωτικών κλινικών γιατρών από τη 16η Αερομεταφερόμενη Ταξιαρχία Εφόδου πήδηξαν από ένα αεροσκάφος RAF A400M, μεταφέροντας οξυγόνο και ιατρικά εφόδια.


Η επιχείρηση αφορά έναν Βρετανό που επέβαινε στο «MV Hondius» όταν αυτό προσέγγισε το νησί στα μέσα Απριλίου.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ο άνδρας παρουσίασε συμπτώματα συμβατά με τον χανταϊό στις 28 Απριλίου, παραμένει σε απομόνωση και η κατάστασή του είναι σταθερή.

Πρόκειται για την πρώτη φορά που ο βρετανικός στρατός αναπτύσσει ιατρικό προσωπικό για ανθρωπιστική υποστήριξη μέσω ρίψης με αλεξίπτωτο.

Με πληροφορίες από: Guardian, Sky News

Μοιράσου το:

Προσθέστε το enikos.gr στην Google
σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

6 foolproof τρόποι για να προσελκύσετε αμέσως έναν άνδρα

ΕΟΔΥ: Επαναπατρίζεται ο Έλληνας επιβάτης με Χανταϊό του MV Hondius – Καραντίνα 45 ημερών στο Αττικόν

Τεκμαρτό εισόδημα: Αυτές είναι οι δύο καταληκτικές ημερομηνίες για την αμφισβήτησή του

ΕΥΔΑΠ: Επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 2,5 δισ. ευρώ για τον μετασχηματισμό του υδροδοτικού μοντέλου της Αττικής

Πώς να ελέγξετε και να ενημερώσετε την έκδοση Android της συσκευής σας

Οι μαύρες τρύπες που συγκρούονται με καυτά αστέρια μπορεί να προκαλούν μυστηριώδεις μπλε λάμψεις στο σύμπαν
περισσότερα
17:19 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τροχαίο-σοκ στον Καναδά: Μοτοσικλέτα εκτινάχθηκε και «κρεμάστηκε» από φανάρι – ΒΙΝΤΕΟ

Ένα αδιανόητο σκηνικό εκτυλίχθηκε το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης στη Scott Road, στο Δέλτ...
16:23 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Τεχεράνη: «Ψευδείς» οι αναφορές για πετρελαιοκηλίδα στο νησί Χαργκ – «Δεν έχει εντοπιστεί ρύπανση» στον Κόλπο

Έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει γύρω από την κατάσταση του κύριου πετρελαϊκού κόμβου του Ιρά...
15:34 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Ιράν: Απέστειλε στο Πακιστάν την απάντησή του στην πρόταση των ΗΠΑ

Το κρατικό ειδησεογραφικό πρακτορείο του Ιράν, IRNA, μετέδωσε ότι η Τεχεράνη απέστειλε την επί...
12:21 , Κυριακή 10 Μαΐου 2026

Χανταϊός: Σε εξέλιξη η επιχείρηση εκκένωσης του κρουαζιερόπλοιου – Αποβιβάστηκαν οι πρώτοι επιβάτες

Το κρουαζιερόπλοιο που βρέθηκε στο επίκεντρο της έξαρσης του χανταϊού κατέπλευσε στην Τενερίφη...
MUST READ

Δολοφονία στην Κρήτη: «Αν είχα 1.000 σφαίρες, θα του τις “έριχνα”» είπε ο 54χρονος δράστης – Η χάρη που ζήτησε από τους αστυνομικούς

LIVE – 70η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Χαμόγελο του Παιδιού» στο enikos.gr για τον πατέρα που βιντεοσκόπησε στο TikTok τον γιο του να πυροβολεί: 60% αύξηση των αναφορών παραβατικότητας ανηλίκων μέσω social media