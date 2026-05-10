Δύο βάρκες με τουλάχιστον 100 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κρήτης

Συνεχίζονται οι αφίξεις προσφύγων και μεταναστών στην Κρήτη. Μετά τις πρωινές αφίξεις σε Γαύδο και Ηράκλειο, δύο ακόμα λέμβοι με σχεδόν 100 πρόσφυγες και μετανάστες εντοπίστηκαν ανοιχτά της Κρήτης από drone της Frontex.

Η πρώτη λέμβος 33 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας και η δεύτερη 45 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.

Τους μετανάστες περισυνέλεξαν περιπολικά σκάφη του Λιμενικού Σώματος και μετέφεραν τους 43 στους Καλούς Λιμένες ενώ οι υπόλοιποι μεταφέρονται στην Ιεράπετρα. Οι επιχειρήσεις, τις οποίες συντόνισε το ενιαίο κέντρο έρευνας και διάσωσης του υπουργείου Ναυτιλίας, έγιναν με καλές καιρικές συνθήκες.