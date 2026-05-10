«Έχασα 20 κιλά χωρίς να μετράω θερμίδες»: Γυναίκα μοιράζεται τις 4 αλλαγές στον τρόπο ζωής της που έκαναν τη διαφορά

Η απώλεια βάρους συνδέεται συχνά με αυστηρές δίαιτες, εξαντλητική γυμναστική και ατελείωτη καταμέτρηση θερμίδων. Ωστόσο, η ιστορία μιας γυναίκας αποδεικνύει ότι η ουσιαστική αλλαγή μπορεί να έρθει μέσα από μικρές, σταθερές συνήθειες που γίνονται τρόπος ζωής. Η ίδια κατάφερε να χάσει 20 κιλά, όχι ακολουθώντας κάποια δίαιτα-εξπρές, αλλά εφαρμόζοντας τέσσερις βασικές αλλαγές στην καθημερινότητά της.

Από τα 107 κιλά στη μεγάλη αλλαγή: Το τηλεφώνημα που της άλλαξε τη ζωή

Η Zahna Eklund, δημοσιογράφος κοινωνικών ειδήσεων, έφτασε να ζυγίζει σχεδόν 107 κιλά στην πιο δύσκολη φάση της ζωής της. Μετά από μια προειδοποίηση του γιατρού της που την αφύπνισε, κατάφερε να χάσει 20 κιλά και πλέον απολαμβάνει τα οφέλη της νέας της εικόνας.

«Ήμουν υπέρβαρη σχεδόν σε όλη μου τη ζωή. Πριν από εκείνο το τηλεφώνημα με τον γιατρό μου που με ώθησε σε σημαντικές αλλαγές, πίστευα ότι θα έμενα έτσι για πάντα και ήμουν έτοιμη να αποδεχτώ τα προβλήματα που αυτό θα προκαλούσε. Η απώλεια βάρους είναι δύσκολη υπόθεση. Όπως οι περισσότεροι άνθρωποι που παλεύουν με τα κιλά τους για χρόνια, είχα δοκιμάσει δίαιτες στο παρελθόν και είχα αποτύχει. Δεν είχα την απαιτούμενη ψυχική δύναμη, μισούσα τη γυμναστική και όλα τα αγαπημένα μου γεύματα ήταν γεμάτα υδατάνθρακες και τυρί. Μετά από μερικές εβδομάδες στέρησης, κατέληγα να παραγγέλνω μια πίτσα, ένιωθα ότι κατέστρεψα κάθε πρόοδο και τα παρατούσα όλα, επιστρέφοντας στα ζαχαρωτά και τα μακαρόνια», ανέφερε η ίδια.

Η διάγνωση με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS)

«Η τελευταία φορά που προσπάθησα να κάνω δίαιτα ήταν το 2022, όταν διαγνώστηκα με Σύνδρομο Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS). Το PCOS είναι μια ορμονική πάθηση που επηρεάζει πολλές ορμόνες, συμπεριλαμβανομένης της ινσουλίνης. Για τον λόγο αυτό, οι ειδικοί συνιστούν στις υπέρβαρες γυναίκες με PCOS να χάσουν βάρος για να βελτιώσουν τα συμπτώματά τους.

Άντεξα αυτή τη δίαιτα για περίπου έξι μήνες πριν οι παλιές μου συνήθειες επιστρέψουν. Τον Αύγουστο του 2025, αμέσως μετά τα 30ά μου γενέθλια, ο γιατρός μου με ενημέρωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να μου συνταγογραφεί το αντισυλληπτικό χάπι που χρειαζόμουν, επειδή ο Δείκτης Μάζας Σώματος (BMI) μου ήταν υπερβολικά υψηλός», είπε η Zahna.

«Είμαι περήφανη για την πρόοδο μου»

«Είχα φτάσει τα 107 κιλά – το υψηλότερο βάρος που είχα ποτέ. Ήξερα ότι έπρεπε να δράσω. Με τη συμβουλή του γιατρού μου, γράφτηκα σε ένα πρόγραμμα απώλειας βάρους 12 εβδομάδων. Σήμερα, εννέα μήνες μετά, ζυγίζω 87 κιλά. Είναι το χαμηλότερο βάρος που είχα ποτέ στην ενήλικη ζωή μου. Παρόλο που ιατρικά εξακολουθώ να θεωρούμαι παχύσαρκη και συνεχίζω την προσπάθεια, είμαι περήφανη για την πρόοδο μου», επισήμανε η γυναίκα.

Το μυστικό της Zahna: Αλλαγή τρόπου ζωής, όχι δίαιτα εξπρές

«Πλέον δεν αντιμετωπίζω τη διατροφή μου ως μια προσωρινή λύση, αλλά ως μια μόνιμη αλλαγή τρόπου ζωής. Οι βασικές αλλαγές που με βοήθησαν να χάσω τα κιλά, αλλά και να μην τα ξαναπάρω ποτέ, ήταν οι εξής:

Μείωση των υδατανθράκων

Περισσότερη σωματική άσκηση

Αύξηση της κατανάλωσης νερού

Έμαθα να μην είμαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό μου

Μείωση των υδατανθράκων

Η υγιεινή διατροφή δεν είναι ίδια για όλους. Στη δική μου περίπτωση, λόγω του Συνδρόμου Πολυκυστικών Ωοθηκών (PCOS) και της αντίστασης στην ινσουλίνη, δεν μπορώ να καταναλώνω πολλούς επεξεργασμένους υδατάνθρακες, όπως λευκό ψωμί και λευκά ζυμαρικά, ενώ πρέπει να περιορίζω και τα προϊόντα ολικής άλεσης.

Οι υδατάνθρακες παραμένουν ζωτικό μέρος της διατροφής μου, όπως και για κάθε άνθρωπο, αλλά πλέον δεν τρώω ένα τεράστιο μπολ ζυμαρικά για βραδινό χωρίς τίποτα άλλο. Τα γεύματά μου τώρα αποτελούνται από έναν υδατάνθρακα (συνήθως ολικής άλεσης) συνδυασμένο με πρωτεΐνη και λαχανικά, δίνοντας πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην πρωτεΐνη από οτιδήποτε άλλο.

Ωστόσο, εφαρμόζω όλα τα παραπάνω έχοντας έναν πολύ σημαντικό κανόνα: Δεν μετράω θερμίδες. Κρατώ μια γενική εικόνα του τι τρώω καθημερινά και ελέγχω τις θερμίδες στα έτοιμα προϊόντα, αλλά δεν τις καταγράφω σε εφαρμογές ούτε αγχώνομαι αν ξεπεράσω ελαφρώς το όριο της ημέρας. Πλέον πρόκειται για τρόπο ζωής και όχι για μια προσωρινή δίαιτα. Αν και η μέτρηση θερμίδων λειτουργεί για κάποιους, για μένα δεν είναι η κατάλληλη μέθοδος.

Περισσότερη σωματική άσκηση

Η προσπάθεια να γίνω πιο δραστήρια ήταν δύσκολη. Εργάζομαι οκτώ ώρες την ημέρα από το σπίτι σε ένα γραφείο, και τα χόμπι μου –όπως τα video games, το διάβασμα και το κέντημα– είναι επίσης καθιστικά. Η άσκηση δεν ήταν ποτέ κάτι που με ενδιέφερε· έμοιαζε περισσότερο με μια αγγαρεία που έπρεπε να βγάλω από τη λίστα μου.

Όμως, η άσκηση βοηθάει πραγματικά. Ξεκίνησα με ήπια κίνηση, όπως ένας περίπατος μετά το δείπνο, τον οποίο ανακάλυψα ότι απολαμβάνω αν ακούω παράλληλα ένα audiobook. Τώρα, εναλλάσσω τις προπονήσεις μου ανάμεσα σε μαθήματα αερόβιας στον κήπο και ασκήσεις με kettlebells από το YouTube, ενώ τα Σαββατοκύριακα κάνω τουλάχιστον έναν ωριαίο περίπατο.

Η σκέψη του γυμναστηρίου ακόμα με τρομάζει, αλλά το YouTube είναι μια εξαιρετική πηγή για προπονήσεις κάθε επιπέδου – από μαθήματα χορού και βάρη μέχρι γιόγκα. Συνειδητοποίησα ότι οποιαδήποτε κίνηση είναι ευεργετική. Ακόμα και τις μέρες που είμαι εξαντλημένη και θέλω απλώς να πέσω στο κρεβάτι, προσπαθώ να κάνω έστω 10 λεπτά άσκησης.

Αύξηση της κατανάλωσης νερού

Πριν αλλάξω ριζικά τη ζωή μου, η καθημερινή μου πρόσληψη υγρών αποτελούνταν από χυμούς φρούτων το πρωί, ένα ενεργειακό ποτό με πλήρη ζάχαρη το απόγευμα και συνήθως κάποιο αναψυκτικό το βράδυ. Σπάνια έπινα νερό, εκτός αν ήταν στην «καρδιά» του καλοκαιριού, και ποτέ δεν επέλεγα ροφήματα με χαμηλή ζάχαρη.

Ακόμα και σήμερα, δεν μου αρέσει ιδιαίτερα η γεύση του σκέτου νερού, αλλά βρήκα τρόπους να αυξήσω κατακόρυφα την ενυδάτωσή μου χωρίς να θυσιάσω τη γεύση. Προσωπικά, χρησιμοποιώ κύβους Waterdrop για να δώσω άρωμα στο νερό μου – πρόκειται για φυσικές αρωματικές ύλες χωρίς ζάχαρη που διαλύονται στο νερό. Χρησιμοποιώ έναν κύβο στο μεγάλο μου ποτήρι των 800ml και πίνω από 2 έως 4 τέτοια ποτήρια καθημερινά.

Εξακολουθώ να λατρεύω τα ενεργειακά ποτά, αλλά πλέον τα καταναλώνω μόνο τα Σαββατοκύριακα – και αποκλειστικά στην εκδοχή χωρίς ζάχαρη. Το ίδιο ισχύει και για τα αναψυκτικά. Αν θέλω κάτι δροσιστικό μετά τη δουλειά, επιλέγω πλέον ένα tonic διαίτης με λεμόνι ή κάποιο squash (συμπυκνωμένο χυμό) χωρίς ζάχαρη.

Έμαθα να μην είμαι τόσο αυστηρή με τον εαυτό μου

Το μεγαλύτερο μάθημα που με βοήθησε να παραμείνω πιστός στο πλάνο της υγιεινής διατροφής είναι απλώς το να μην τιμωρώ τον εαυτό μου για τα «παραστρατήματα». Παλαιότερα πίστευα ότι αν έτρωγα μια “κακή” τροφή, είχα καταστρέψει ολόκληρη τη δίαιτά μου και δεν υπήρχε νόημα να συνεχίσω. Όμως, αυτός ο τρόπος σκέψης δεν είναι πρακτικός, ειδικά όταν υιοθετείς μια διατροφή για όλη σου τη ζωή.

Αν θέλετε να φάτε μια πίτσα ένα Σάββατο απόγευμα ή αν μια μέρα δεν έχετε όρεξη για γυμναστική, επιτρέψτε στον εαυτό σας το περιθώριο να έχει μια «off day». Η τελειότητα δεν είναι βιώσιμη, η συνέπεια όμως είναι. Δεν πρόκειται να αναιρέσετε όλη την πρόοδο που έχετε κάνει μόνο και μόνο επειδή διασκεδάσατε λίγο παραπάνω στα γενέθλια ενός φίλου ή φάγατε ένα κομμάτι τούρτα.

Το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να θυμάστε είναι ότι πρέπει να συνεχίσετε να απολαμβάνετε τη ζωή σας. Αυτή η νοοτροπία με βοήθησε πραγματικά να παραμείνω στον στόχο μου και ελπίζω να βοηθήσει οποιονδήποτε άλλο ξεκινά ένα παρόμοιο ταξίδι αλλαγής τρόπου ζωής.