Η διάγνωση του καρκίνου εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια νεαρή γυναίκα – «Κατέληξα σε αναπηρικό αμαξίδιο και ξέχασα τον πατέρα μου»

Όταν μια γυναίκα άκουσε από τους γιατρούς ότι έπασχε από μια ιάσιμη μορφή καρκίνου, πίστεψε ότι η μάχη που είχε μπροστά της θα ήταν δύσκολη, αλλά διαχειρίσιμη. Η πραγματικότητα, όμως, αποδείχθηκε πολύ πιο σκληρή. Στα 22 της, η νεαρή φοιτήτρια βρέθηκε σε αναπηρικό αμαξίδιο, αντιμετώπισε σοβαρή απώλεια μνήμης και έφτασε στο σημείο να μην αναγνωρίζει ακόμη και τον ίδιο της τον πατέρα.

Τα πρώτα συμπτώματα και η λανθασμένη εκτίμηση των γιατρών

Η Abbie Smith ήταν μόλις 22 ετών και στα μισά του μεταπτυχιακού της στην αθλητική προπονητική, όταν άρχισε να νιώθει πόνους στην πλάτη. Μετά από μια σειρά άλλων συμπτωμάτων, οι εξετάσεις αποκάλυψαν μια «ύποπτη» μάζα στο στήθος της και τρία λίτρα υγρού στους πνεύμονες. Λίγες μέρες αργότερα, ήρθε η διάγνωση: ήταν καρκίνος.

«Η μόνη λέξη για να περιγράψω πώς ένιωθα είναι μούδιασμα», λέει η Abbie. «Ήμουν με τον πατέρα μου εκείνη τη στιγμή και πάθαμε σοκ. Νομίζαμε ότι ήταν καρκίνος του πνεύμονα, οπότε πίστεψα ότι θα πέθαινα. Θυμάμαι αμυδρά να αγκαλιάζω τον πατέρα μου και να του λέω ότι δεν ήμουν έτοιμη να πεθάνω».

Η νεαρή φοιτήτρια, που έπαιζε κρίκετ και netball, έλαβε αρχικά παυσίπονα για τον πόνο στην πλάτη τον Απρίλιο του 2023. Όταν όμως άρχισε να νιώθει συχνή ναυτία, οι γιατροί απέδωσαν τα συμπτώματα στις παρενέργειες των φαρμάκων και της χορήγησαν αντιβίωση για ένα εξάνθημα στο χέρι.

Η κατάσταση κλιμακώθηκε όταν το χέρι της άρχισε να πρήζεται. Η Abbie επισκέφθηκε τον γιατρό έξι φορές μέσα σε τρεις εβδομάδες. Τελικά, μεταφέρθηκε στα επείγοντα με υποψία θρόμβωσης, αλλά οι ακτινογραφίες και η αξονική τομογραφία έδειξαν κάτι πολύ πιο σοβαρό: κατάρρευση πνεύμονα (πνευμοθώρακας).

«Αποδείχθηκε ότι ανέπνεα μόνο από τον έναν πνεύμονα. Η καλή μου φυσική κατάσταση λειτούργησε εναντίον μου, γιατί αν δεν ήμουν τόσο γυμνασμένη, το σώμα μου δεν θα άντεχε και θα το είχαμε προσέξει νωρίτερα», εξηγεί η 25χρονη σήμερα Abbie.

Η διάγνωση του καρκίνου και η εξαντλητική θεραπεία

Λίγες μέρες μετά, οι γιατροί την ενημέρωσαν ότι έπασχε από Οξύ Λεμφοβλαστικό Λέμφωμα (ALL). Αν και ανακουφίστηκε που δεν ήταν καρκίνος του πνεύμονα, η προσέγγιση των γιατρών την προβλημάτισε. «Μου είπαν ότι ήταν η πιο ήπια μορφή καρκίνου. Νομίζω ότι προσπαθούσαν να με καθησυχάσουν, αλλά δεν βοήθησε καθόλου. Αυτό κάνει τον κόσμο να πιστεύει ότι το λέμφωμα είναι ήπιος καρκίνος. Όσοι δεν το έχουν ζήσει, δεν καταλαβαίνουν πόσο σκληρό είναι. Μου είπαν επίσης ότι θα χρειαζόμουν δυόμισι χρόνια θεραπείας».

Η περιπέτεια της Abbie ξεκίνησε με τη χορήγηση στεροειδών για την έναρξη της θεραπείας του καρκίνου, όμως η κατάστασή της επιδεινώθηκε ραγδαία όταν οι νεφροί της άρχισαν να υπολειτουργούν, οδηγώντας την στην εντατική (ΜΕΘ). Οι γονείς της, που δεν έλειψαν στιγμή από το πλευρό της, ενημερώθηκαν ότι τα νεφρά της μπορεί να μην επανέρχονταν ποτέ πλήρως.

Η στήριξη ήρθε μέσω του Teenage Cancer Trust, όπου η Abbie έλαβε εξειδικευμένη φροντίδα κατάλληλη για την ηλικία της. Όπως αναφέρει η ίδια, οι άνθρωποι στη μονάδα έγιναν γρήγορα η «δεύτερη οικογένειά» της. Η θεραπεία της ήταν εξαντλητική: ενδοφλέβια εντατική χημειοθεραπεία για εννέα μήνες, χημειοθεραπεία στη σπονδυλική στήλη μέσω οσφυονωτιαίας παρακέντησης και 21 μήνες λήψης χημειοθεραπευτικών δισκίων.

Οι παρενέργειες και η απώλεια μνήμης

Κατά τη διάρκεια της θεραπείας, η Abbie παρουσίασε δύο φορές αντίδραση στον συνδυασμό φαρμάκων, γεγονός που επηρέασε τη μνήμη της. «Ξέχασα ποιος ήταν ο πατέρας μου. Τον κοίταζα και ήξερα ότι τον γνώριζα, αλλά η λέξη “μπαμπάς” δεν υπήρχε πουθενά στον εγκέφαλό μου». Ευτυχώς, τα προβλήματα μνήμης υποχώρησαν, καθώς αποδόθηκαν σε παρενέργειες της φαρμακευτικής αγωγής.

Η επιστροφή στη ζωή και οι προκλήσεις ψυχικής υγείας

Η Abbie ολοκλήρωσε τη θεραπεία συντήρησης τον Σεπτέμβριο του 2025 και έκτοτε επέστρεψε στις μεταπτυχιακές της σπουδές και στον αθλητισμό (netball και κρίκετ). Ωστόσο, η ψυχική της υγεία δοκιμάστηκε σκληρά, καθώς πέρασε 18 μήνες σε αναπηρικό αμαξίδιο λόγω «drop foot» (αδυναμία ανύψωσης του μπροστινού μέρους του ποδιού), που προκλήθηκε από αιμορραγία σε νεύρο της πλάτης.

Η σημασία της επικοινωνίας στη διάγνωση

Η γυναίκα συμμετέχει τώρα στην εκστρατεία “Cancer Conversations” του Teenage Cancer Trust, τονίζοντας τα προβλήματα επικοινωνίας που αντιμετωπίζουν οι νέοι 13–24 ετών με καρκίνο. Όταν την ενημέρωσαν ότι οι εξετάσεις της ήταν καθαρές από καρκίνο, της ανακοίνωσαν ταυτόχρονα ότι είχε έναν μεγάλο θρόμβο στον πνεύμονα.

Η συμβουλή της προς τους επαγγελματίες υγείας είναι σαφής: «Αν είναι δυνατόν, δώστε προτεραιότητα στα θετικά νέα. Όταν μου είπαν ότι πάσχω από καρκίνο, αντί να ξεκινήσουν αναφέροντας ότι ο στόχος είναι η ίαση, άρχισαν να αναλύουν πόσο καιρό θα έμενα στο νοσοκομείο και τις πιθανές επιπλοκές».

Συμβουλές προς άλλους νέους ασθενείς

Η Abbie στέλνει ένα ηχηρό μήνυμα σε όσους περνούν παρόμοιες καταστάσεις: