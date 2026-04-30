«Ήξερα ότι ήταν κάτι σοβαρό»: Οι γιατροί απέδιδαν τα συμπτώματα μιας 26χρονης σε ξηροδερμία ώσπου διαγνώστηκε με καρκίνο

Μια γυναίκα πέρασε μήνες αντιμετωπίζοντας έντονη φαγούρα στο δέρμα, η οποία αρχικά αποδόθηκε από τους γιατρούς σε ξηροδερμία. Ωστόσο, η επιμονή των συμπτωμάτων την οδήγησε σε περαιτέρω εξετάσεις, που τελικά αποκάλυψαν μια πολύ πιο σοβαρή αιτία πίσω από την κατάσταση της υγείας της.

Το επίμονο σύμπτωμα και οι αρχικές εκτιμήσεις των γιατρών

Η Sumbul Ari πέρασε μήνες παλεύοντας με έντονη και επίμονη φαγούρα στο δέρμα, η οποία επηρέαζε σημαντικά την καθημερινότητά της και τον ύπνο της. Παρά την ταλαιπωρία, οι αρχικές ιατρικές εκτιμήσεις απέδιδαν το σύμπτωμα σε ξηροδερμία, η οποία μπορούσε να αντιμετωπιστεί με απλές θεραπείες ενυδάτωσης.

Καθώς όμως τα συμπτώματα δεν υποχωρούσαν και αντίθετα επιδεινώνονταν, μετά από 11 μήνες η ίδια άρχισε να ανησυχεί ότι η αιτία μπορεί να ήταν πιο σοβαρή από ό,τι είχε αρχικά θεωρηθεί. Η εμπειρία αυτή την οδήγησε σε μια μακρά περίοδο αναζήτησης απαντήσεων, μέχρι να φτάσει στη σωστή διάγνωση.

Η αναζήτηση απαντήσεων στο διαδίκτυο

Η γυναίκα ένιωθε ότι κάτι πιο σοβαρό συνέβαινε με την υγεία της. Έτσι, αναζήτησε απαντήσεις στο διαδίκτυο και έμεινε άναυδη όταν είδε τα συμπτώματά της να ταυτίζονται με μια μορφή καρκίνου, κάτι που αργότερα επιβεβαιώθηκε από ιατρικές εξετάσεις.

«Ο πρώτος γιατρός που επισκέφθηκα για τη φαγούρα μού είπε να βάζω ενυδατική κρέμα και ότι μάλλον ήταν απλή ξηροδερμία», δήλωσε η Sumbul. «Είχα ανεξέλεγκτη φαγούρα κάθε μέρα, η οποία χειροτέρευε τη νύχτα – με κρατούσε ξύπνια για ώρες. Είχα να κοιμηθώ κανονικά επτά μήνες. Έφτανα στο σημείο να ξύνομαι με αιχμηρά αντικείμενα. Κανένα φάρμακο, κρέμα ή αντιισταμινικό δεν με βοηθούσε. Οι γιατροί το απέδιδαν σε ξηροδερμία, ψώρα ή έκζεμα».

Τα κρίσιμα συμπτώματα που αγνοήθηκαν

Εκτός από την ακραία φαγούρα, η Sumbul παρουσίαζε και άλλα ανησυχητικά σημάδια:

Νυχτερινές εφιδρώσεις

Χρόνια κόπωση

Απώλεια όρεξης

Εξαιτίας των αρχικών ιατρικών συμβουλών, η ίδια πίστευε προσωρινά ότι η κατάσταση μπορεί να οφειλόταν σε προϊόντα που χρησιμοποιούσε στο σπίτι. Τίποτα όμως δεν σταματούσε το σύμπτωμα, μέχρι που ένιωσε ένα εξόγκωμα (πρήξιμο) στον λαιμό της.

Η στιγμή της διάγνωσης του καρκίνου

«Άγγιξα τυχαία τον λαιμό μου και ένιωσα ένα εξόγκωμα. Όταν έψαξα στο Google, εμφανίστηκαν όλα τα συμπτώματα μαζί: φαγούρα, κόπωση, νυχτερινές εφιδρώσεις. Κατάλαβα αμέσως ότι επρόκειτο για καρκίνο», εξομολογήθηκε η 26χρονη.

Η ιστορία της Sumbul Ari αποτελεί μια υπενθύμιση για τη σημασία του να ακούμε το σώμα μας και να επιμένουμε όταν νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά, ακόμα και όταν οι πρώτες διαγνώσεις δείχνουν κάτι ακίνδυνο.

Λέμφωμα Hodgkin: Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Μετά από μια αναζήτηση στο Google, η γυναίκα ήταν σίγουρη ότι έπασχε από λέμφωμα Hodgkin. Στις 4 Μαρτίου, η δημιουργός περιεχομένου επισκέφθηκε έναν γιατρό και του διατύπωσε τις ανησυχίες της.

Με δάκρυα στα μάτια από την απόγνωση και τον φόβο, ανέφερε όλες τις θεραπείες που είχε λάβει στο παρελθόν και όλα τα συμπτώματα που παρουσίαζε, παρακαλώντας για έναν υπέρηχο. Λίγες εβδομάδες αργότερα, στις 17 Μαρτίου, οι χειρότεροι φόβοι της επιβεβαιώθηκαν με την επίσημη διάγνωση από τον αιματολόγο.

«Μετά το αποτέλεσμα του υπερήχου, που επιβεβαίωσε πολλούς διογκωμένους λεμφαδένες στον αυχένα, ο γιατρός με προέτρεψε να πάω στο νοσοκομείο. Εκεί έγινε αξονική τομογραφία (CT scan) και οι γιατροί εντόπισαν επιπλέον διογκωμένους λεμφαδένες στο στήθος και τον λαιμό.

Μου είπαν ότι υποψιάζονταν έντονα λέμφωμα, οπότε την επόμενη εβδομάδα υποβλήθηκα σε βιοψία και PET scan, λαμβάνοντας την επίσημη διάγνωση».

Η μάχη με τη νόσο και τα συμπτώματα

Ο καρκίνος της Sumbul εντοπίστηκε μεταξύ σταδίου δύο και τρία, με διογκωμένους λεμφαδένες στον λαιμό και το στήθος, ενώ είχε γίνει επέκταση και στον σπλήνα. Η 26χρονη έχει ήδη ολοκληρώσει τον πρώτο κύκλο χημειοθεραπείας, ενώ απομένουν ακόμη πέντε.

Παρά τη δυσκολία της κατάστασης, η ίδια ένιωσε ανακούφιση: «Ένιωσα ανακουφισμένη γιατί επιτέλους κάποιος με άκουσε. Ήξερα ότι θα μπορούσα να ζήσω μια μέρα χωρίς φαγούρα και να κοιμηθώ ήσυχα το βράδυ. Για επτά μήνες, ξυπνούσα κάθε νύχτα με μια ανυπόφορη φαγούρα που με εξουθένωνε».

«Αν νιώθετε ότι κάτι δεν πάει καλά, παρακαλώ μην σταματήσετε να παλεύετε για τον εαυτό σας και να ζητάτε απαντήσεις από τους ειδικούς», συμβούλεψε η ίδια με βάση την προσωπική της εμπειρία.