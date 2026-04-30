Τεχεράνη: ΗΠΑ και Ισραήλ οι υπεύθυνοι για την «ανασφάλεια» στα Στενά του Ορμούζ – Ο Κόλπος θα είναι πάντα «Περσικός»

Επιμέλεια: Νίκος Παγουλάτος

Διεθνή Νέα

Πεζεσκιάν
Φωτογραφία Αρχείου: Reuters

Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούντ Πεζεσκιάν, και ο αντιπρόεδρος, Μοχαμάντ Ρεζά Άρεφ, εξαπέλυσαν δριμεία επίθεση κατά των ΗΠΑ και του Ισραήλ με αφορμή την Εθνική Ημέρα του Περσικού Κόλπου, καθιστώντας τους αποκλειστικά υπεύθυνους για την ένταση στην περιοχή.

LIVE – 62η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

«Σύμβολο αντίστασης» τα Στενά του Ορμούζ

Σε μήνυμά του που μεταδόθηκε από τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Πεζεσκιάν υπεραμύνθηκε της απόφασης του Ιράν να αποκλείσει τη διέλευση σε «εχθρικές χώρες», χαρακτηρίζοντας τη θαλάσσια οδό ως «σύμβολο της αντίστασης του μεγάλου ιρανικού έθνους».

Σχετικά με την κλιμακούμενη κρίση και τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό, ο Πεζεσκιάν δήλωσε κατηγορηματικά: «Η ευθύνη για οποιαδήποτε ανασφάλεια σε αυτή τη θαλάσσια περιοχή βαραίνει τις ΗΠΑ και το Σιωνιστικό καθεστώς».

Προειδοποίηση προς τα γειτονικά κράτη του Κόλπου

Από την πλευρά του, ο πρώτος αντιπρόεδρος του Ιράν, Μοχαμάντ Ρεζά Άρεφ, χαρακτήρισε την ασφάλεια του Περσικού Κόλπου ως ζήτημα «μη διαπραγματεύσιμο» για την κυβέρνηση της Τεχεράνης.

Απευθυνόμενος στους νότιους γείτονες της χώρας, ο Άρεφ ζήτησε αλλαγή στις στρατηγικές τους εκτιμήσεις.

«Απευθυνόμενοι στους νότιους γείτονές μας σε αυτό το κρίσιμο σημείο καμπής, τονίζουμε ότι ήρθε η ώρα να ξεπεράσετε τις αυταπάτες και να αλλάξετε τους στρατηγικούς σας υπολογισμούς», τόνισε.

Ο Άρεφ προειδοποίησε τις χώρες της περιοχής για την αξιοπιστία των δυτικών συμμάχων τους, σημειώνοντας: «Η ιστορία έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι οι εξωπεριφερειακές δυνάμεις, με επικεφαλής τις ΗΠΑ, επιδιώκουν μόνο τα δικά τους αποικιοκρατικά συμφέροντα και θα εγκαταλείψουν τους εταίρους τους σε περιόδους κρίσης».

Καταλήγοντας, ο Ιρανός αξιωματούχος διεμήνυσε ότι η Τεχεράνη δεν θα επιτρέψει καμία αμφισβήτηση της κυριαρχίας της.

«Ο Περσικός Κόλπος θα παραμένει πάντα “Περσικός” Κόλπος και δεν θα επιτρέψουμε σε καμία κακόβουλη πρόθεση να κάνει λανθασμένους υπολογισμούς για την ασφάλεια αυτού του κοινού σπιτιού».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

