Ρεκόρ Γκίνες: Ο «Λάζαρος» έκλεισε τα 30 του χρόνια και διεκδικεί τον τίτλο του γηραιότερου σκύλου

Ένας σκύλος ονόματι Lazare (Λάζαρος), που ζει στις Γαλλικές Άλπεις, πιστεύεται ότι είναι ο γηραιότερος στον κόσμο, έχοντας φτάσει στην ηλικία των 30 ετών.

Ο Lazare, ένα Continental Toy Spaniel, είναι περίπου 200 ετών σε «ανθρώπινα χρόνια» και η ηλικία του επιβεβαιώνεται από το μικροτσίπ του, το οποίο είναι καταχωρημένο στον Γαλλικό Κυνολογικό Όμιλο.

Η φιλοζωική οργάνωση SPA Annecy Marlioz, που τον φιλοξένησε προσωρινά, έγραψε χαρακτηριστικά στη σελίδα της στο Facebook: «Αυτός ο κύριος γεννήθηκε το 1995 και υποσχόμαστε ότι δεν είναι αστείο — έχει την εγγραφή του στο LOF Select για να το αποδείξει! Δηλαδή, είναι μεγαλύτερος από το μισό προσωπικό του καταφυγίου».

Σε πολύ καλή κατάσταση παρά την ηλικία του

Οι πρόσφατες εξετάσεις αίματος του Lazare έδειξαν ότι βρίσκεται σε εκπληκτικά καλή κατάσταση.

Παρόλο που υποφέρει από αρθρίτιδα, έχει προβλήματα όρασης, είναι ελαφρώς κουφός και του έχει απομείνει μόνο ένα δόντι, παραμένει σε αξιοσημείωτη φόρμα, έστω κι αν η γλώσσα του κρέμεται περιστασιακά έξω από το στόμα του.

Ο Lazare βρέθηκε από τη SPA μετά τον θάνατο του ιδιοκτήτη του στην Άνω Σαβοΐα. Η παραμονή του στο καταφύγιο, ωστόσο, ήταν σύντομη.

Μόλις λίγες ημέρες αργότερα, μια γυναίκα ονόματι Ophélie επισκέφθηκε το κέντρο για να υιοθετήσει έναν σκύλο για τη μητέρα της και τον ερωτεύτηκε ακαριαία.

Πλέον, ο Lazare έχει εγκλιματιστεί στη νέα του ρουτίνα, ενώ η ιδιοκτήτριά του δημιούργησε λογαριασμό στο Instagram για εκείνον, ο οποίος έχει ήδη συγκεντρώσει περισσότερους από 780 θαυμαστές.

Η μάχη για το Ρεκόρ Γκίνες

Η SPA Annecy Marlioz καταβάλλει τώρα προσπάθειες ώστε ο Lazare να αναγνωριστεί επίσημα ως ο γηραιότερος σκύλος στον κόσμο και να μπει στο βιβλίο των Ρεκόρ Γκίνες.

Μέχρι στιγμής, το ρεκόρ κατέχει ο Bluey, ένας αυστραλιανός ποιμενικός που πέθανε σε ηλικία 29 ετών και 5 μηνών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Bluey αντικατέστησε τον προηγούμενο κάτοχο του ρεκόρ, τον Bobi από την Πορτογαλία, ο οποίος φέρεται να ήταν άνω των 31 ετών.

Ωστόσο, το ρεκόρ του Bobi αποσύρθηκε έπειτα από επανεξέταση που προκλήθηκε από υποψίες κτηνιάτρων, οι οποίοι παρατήρησαν ότι ο σκύλος είχε διαφορετικού χρώματος πατούσες σε παλιές φωτογραφίες.