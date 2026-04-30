Αίθουσα «Ιφιγένεια Μήτσκα»: Ο δήμος Πέλλας τίμησε την 22χρονη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη – «Η κόρη σας δεν θα ξεχαστεί»

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), η εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκε η μνήμη της Ιφιγένειας Μήτσκα, από τον δήμο Πέλλας, η οποία έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με μια λιτή τελετή έγινε η ονοματοδοσία της βόρειας αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών σε «Αίθουσα Ιφιγένεια Μήτσκα», στη μνήμη της αλλά και για την απόδοση φόρου τιμής στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που έγιναν σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης των γονέων της.

Στην πινακίδα αναγράφονται στίχοι από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό Άστρο» που έγραψε όταν γεννήθηκε η κόρη του, Έρη. «Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Κοιμήσου κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος, Πρέπει να μεγαλώσεις», αναγράφεται.

Η μητέρα της Ιφιγένειας, Λίλιαν, συγκινημένη ευχαρίστησε τον δήμο για την πρωτοβουλία του ευχόμενη σε όλα τα παιδιά να διεκδικήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ο πατέρας της Ιφιγένειας, Σωτήρης Μήτσκας, δήλωσε ότι σε πείσμα πολλών που θέλουν να ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών, κάποιοι θα το θυμούνται πάντα.

Στην εκδήλωση, η οποία πλαισιώθηκε μουσικά από το Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών, απήγγειλε έναν στίχο από την ενότητα ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου «Το σχήμα της απουσίας», η μαθήτρια του 3ου ΓΕΛ, Κυβέλη Χατζόγλου.

«Η Ιφιγένεια επιστρέφει στον χώρο της τέχνης και της έκφρασης που τόσο αγάπησε»

«Αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομα της Ιφιγένειας στην αίθουσα όχι μόνο για να την τιμήσουμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει παρούσα στην καθημερινότητα της πόλης μας», τόνισε ο δήμαρχος Πέλλας κ. Στάθης Φουντουκίδης, προσθέτοντας: «Θέλουμε το όνομά της να κοσμεί έναν χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, έναν χώρο που της ταιριάζει απόλυτα. Θέλουμε κάθε νέος που μπαίνει εδώ, να θυμάται ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής».

Απευθυνόμενος στους γονείς της 22χρονης, ο Δήμαρχος κατέληξε ως εξής: «Η κόρη σας δεν θα ξεχαστεί. Από σήμερα η Ιφιγένεια επιστρέφει στον χώρο της τέχνης και της έκφρασης που τόσο αγάπησε».