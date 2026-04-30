Αίθουσα «Ιφιγένεια Μήτσκα»: Ο δήμος Πέλλας τίμησε την 22χρονη που έχασε τη ζωή της στα Τέμπη – «Η κόρη σας δεν θα ξεχαστεί»

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Ιφιγένεια Μήτσκα

Σε κλίμα συγκίνησης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/04), η εκδήλωση κατά την οποία τιμήθηκε η μνήμη της Ιφιγένειας Μήτσκα, από τον δήμο Πέλλας, η οποία έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Με μια λιτή τελετή έγινε η ονοματοδοσία της βόρειας αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών σε «Αίθουσα Ιφιγένεια Μήτσκα», στη μνήμη της αλλά και για την απόδοση φόρου τιμής στη συλλογική μνήμη των ανθρώπων που έχασαν την ζωή τους στην σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη. Η εκδήλωση ξεκίνησε με τα αποκαλυπτήρια της πινακίδας που έγιναν σε κλίμα έντονης συγκινησιακής φόρτισης των γονέων της.

Στην πινακίδα αναγράφονται στίχοι από το ποίημα του Γιάννη Ρίτσου «Πρωινό Άστρο» που έγραψε όταν γεννήθηκε η κόρη του, Έρη. «Κοριτσάκι μου, θέλω να σου φέρω τα φαναράκια των κρίνων να σου φέγγουν τον ύπνο σου. Κοιμήσου κοριτσάκι. Είναι μακρύς ο δρόμος, Πρέπει να μεγαλώσεις», αναγράφεται.

Η μητέρα της Ιφιγένειας, Λίλιαν, συγκινημένη ευχαρίστησε τον δήμο για την πρωτοβουλία του ευχόμενη σε όλα τα παιδιά να διεκδικήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Ο πατέρας της Ιφιγένειας, Σωτήρης Μήτσκας, δήλωσε ότι σε πείσμα πολλών που θέλουν να ξεχαστεί το έγκλημα των Τεμπών, κάποιοι θα το θυμούνται πάντα.

Στην εκδήλωση, η οποία πλαισιώθηκε μουσικά από το Αλεξάνδρειο Δημοτικό Ωδείο Γιαννιτσών, απήγγειλε έναν στίχο από την ενότητα ποιημάτων του Γιάννη Ρίτσου «Το σχήμα της απουσίας», η μαθήτρια του 3ου ΓΕΛ, Κυβέλη Χατζόγλου.

«Η Ιφιγένεια επιστρέφει στον χώρο της τέχνης και της έκφρασης που τόσο αγάπησε»

«Αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομα της Ιφιγένειας στην αίθουσα όχι μόνο για να την τιμήσουμε, αλλά για να διασφαλίσουμε ότι θα παραμείνει παρούσα στην καθημερινότητα της πόλης μας», τόνισε ο δήμαρχος Πέλλας κ. Στάθης Φουντουκίδης, προσθέτοντας: «Θέλουμε το όνομά της να κοσμεί έναν χώρο πολιτισμού και δημιουργίας, έναν χώρο που της ταιριάζει απόλυτα. Θέλουμε κάθε νέος που μπαίνει εδώ, να θυμάται ότι η ζωή είναι το πολυτιμότερο αγαθό και ο αγώνας για την αλήθεια είναι διαρκής».

Απευθυνόμενος στους γονείς της 22χρονης, ο Δήμαρχος κατέληξε ως εξής: «Η κόρη σας δεν θα ξεχαστεί. Από σήμερα η Ιφιγένεια επιστρέφει στον χώρο της τέχνης και της έκφρασης που τόσο αγάπησε».

MIT: Επικίνδυνη ουσία σε νερό, καπνό και κρέας μπορεί να προκαλέσει καρκίνο σε παιδιά

Εμβόλια ενηλίκων: ποια δεν πρέπει να παραλείψετε

Συναγερμός για το ράλι της τιμής του πετρελαίου: Ξεπέρασε τα 125 δολ. το βαρέλι – Ανησυχία στις αγορές μετά την απειλή Τραμ...

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε έως σήμερα στα ΑΤΜ

«Το τίμημα του δωρεάν Gmail» – Κάποιο Google λογαριασμοί αξίζουν έως 180.000 δολάρια

Τα όνειρά μας δεν είναι τυχαία – Να τι πραγματικά συμβαίνει
περισσότερα
10:29 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Παγκράτι: Δίωξη για κακούργημα στον 59χρονο που ξυλοκόπησε 23χρονη την ώρα που πάρκαρε το αυτοκίνητό της – Αναζητείται ακόμα ο δράστης

Άφαντος παραμένει ο 59χρονος που ξυλοκόπησε την 23χρονη στο Παγκράτι, την ώρα που εκείνη προσπ...
09:44 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Ρόδος: Δύο αδελφές κατήγγειλαν πως έπεσαν θύματα βιασμού σε ξενοδοχείο

Δύο αδελφές βρετανικής καταγωγής, 19 και 18 ετών, κατήγγειλαν ότι έπεσαν θύματα βιασμού από δύ...
09:20 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Τροχαίο δυστύχημα με πατίνι στην Ηλεία: «Το παιδί ήρθε κλινικά νεκρό, δεν μπορέσαμε να το επαναφέρουμε» – Πώς έγινε η τραγωδία με τον 13χρονο

Στο πένθος έχει βυθιστεί από το απόγευμα της Τετάρτης (29/04) η Μακρισία Ηλείας, έπειτα από τη...
09:00 , Πέμπτη 30 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Μαθητής έσωσε με λαβή Χάιμλιχ γυναίκα που παραλίγο να πνιγεί από γαρίδα

Ένα περιστατικό που αναδεικνύει τη σημασία της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες σημειώθηκε σε ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς