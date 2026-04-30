Τραγωδία στη Μεσαρά: Νεκρή η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

παιδί νοσοκομείο

Τραγική κατάληξη είχε το τροχαίο που σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (29/04) στην Μεσαρά, καθώς η 12χρονη που είχε τραυματιστεί σοβαρά, έχασε τη ζωή της. 

Όπως δήλωσε στο creta24.gr, o διοικητής του ΠΑΓΝΗ, Γιώργος Χαλκιαδάκης, το κορίτσι που νοσηλευόταν στη ΜΕΘ Παίδων του νοσοκομείου, δεν άντεξε και άφησε την τελευταία του πνοή, περίπου στις 03:00 τα ξημερώματα της Πέμπτης (30/04).

Η ανήλικη είχε τραυματιστεί σοβαρά, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με τον πατέρα της συγκρούστηκε με άλλο όχημα στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι. Και οι δύο εγκλωβίστηκαν στα συντρίμμια του αυτοκινήτου τους και χρειάστηκε η επέμβαση των πυροσβεστών για να απεγκλωβιστούν.

Κατά την μεταφορά της στο ΠΑΓΝΗ υπέστη ανακοπή μέσα στο ασθενοφόρο. Οι διασώστες κατάφεραν να την επαναφέρουν και εισήχθη στη ΜΕΘ Παίδων όπου οι γιατροί έδωσαν μάχη να την κρατήσουν στη ζωή.

Η κατάσταση της 12χρονης χαρακτηρίστηκε εξαρχής εξαιρετικά κρίσιμη, αφού ήταν πολυτραυματίας. Δυστυχώς η ανήλικη δεν τα κατάφερε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά της, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά της.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

