Κρήτη: Διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

ΕΚΑΒ, ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΟ, ekav, asthenoforo

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ μία 12χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/04) το πρωί, στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι παρελήφθη από το σημείο του τροχαίου, από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΥ Μοιρών ενώ εκεί κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διακομιδής της στο ΠΑΓΝΗ και το παιδί διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε και ο πατέρας του κοριτσιού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως σταθερή.

Σημειώνεται ότι από το τροχαίο, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο τόσο το παιδί όσο και ο 46χρονος, και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.

