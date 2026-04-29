Κρήτη: Διασωληνωμένη στο ΠΑΓΝΗ 12χρονη που τραυματίστηκε σε τροχαίο

Σε πολύ σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ μία 12χρονη που τραυματίστηκε στο τροχαίο ατύχημα, που σημειώθηκε νωρίτερα σήμερα (29/04) το πρωί, στον δρόμο Σίβα – Πετροκεφάλι στη Μεσσαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το κορίτσι παρελήφθη από το σημείο του τροχαίου, από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ, και μεταφέρθηκε αρχικά στο ΚΥ Μοιρών ενώ εκεί κρίθηκε επιτακτική η ανάγκη διακομιδής της στο ΠΑΓΝΗ και το παιδί διασωληνώθηκε λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων.

Στο ΠΑΓΝΗ μεταφέρθηκε και ο πατέρας του κοριτσιού, η κατάσταση του οποίου χαρακτηρίζεται ως σταθερή.

Σημειώνεται ότι από το τροχαίο, εγκλωβίστηκαν στο αυτοκίνητο τόσο το παιδί όσο και ο 46χρονος, και χρειάστηκε η συνδρομή της Πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τους με δύο οχήματα και έξι υπαλλήλους.