Πέθανε ο Ιωάννης Σκοπελίτης – Τελευταίο ταξίδι για τον θρυλικό καπετάνιο των Κυκλάδων

Με θρήνο υποδέχθηκαν οι Κυκλάδες την είδηση για τον θάνατο του Ιωάννη Σκοπελίτη, του ατρόμητου, θρυλικού καπετάνιου που υπήρξε η ψυχή των Μικρών Κυκλάδων. Η αναπάντεχη είδηση για τον πρόωρο χαμό του 68χρονου καπετάνιου και ιδιοκτήτη του πλοίου «Σκοπελίτης», σκόρπισε θλίψη όχι μόνον στους νησιώτες αλλά και στους ταξιδιώτες που πάντα κάτι είχαν να περιγράψουν από τα ταξίδια τους.

Ακόμη και με την πιο φουρτουνιασμένη θάλασσα, ο «Σκοπελίτης» δεν έριχνε άγκυρα και κρατούσε για πάντα συνδεδεμένα τα μικρονήσια των Κυκλάδων.

Γιος ενός ψαρά από το Κουφονήσι, του καπετάν Μήτσου Σκοπελίτη, συνέχισε με αγάπη, αφοσίωση και πολύ σκληρή δουλειά ένα οικογενειακό ταξίδι που είχε ξεκινήσει στη θάλασσα των Κυκλάδων από το 1956. Τότε που ένα μικρό σκαρί, ο «Πανορμίτης» ξεκίνησε τη σύνδεση των Μικρών Κυκλάδων με Νάξο και άλλους προορισμούς.

Δεν ήταν μία απλή ακτοπλοϊκή σύνδεση. Ήταν η «ραχοκοκαλιά» που για εβδομήντα -σχεδόν- χρόνια κράτησε υγιές και ζωντανό το σώμα των νησιωτών. Ακόμη και στα πιο άγρια του καιρού ο Σκοπελίτης έμενε εκεί να μεταφέρει προμήθειες, τρόφιμα, τα πάντα…

Ιωάννης Σκοπελίτης: «Θέλει κουράγιο το πράγμα, κι εμείς το έχουμε»

Όπως είχε περιγράψει ο ίδιος σε παλαιότερη συνέντευξή του στην «Καθημερινή»: «Το πέλαγος το ταξιδεύεις. Υπάρχει εμπειρία και γνώθι σαυτόν. Το πιο δύσκολο είναι τα λιμάνια. Όταν για παράδειγμα έχει νοτιά, δεν μπορείς να προσεγγίσεις όλα τα νησιά. Ανάλογα με τον καιρό, εμείς το παλεύουμε λίγο περισσότερο από τα μεγαλύτερα πλοία. Έχουμε και τον τρόπο, παίρνουμε και το ρίσκο μας προκειμένου να εξυπηρετήσουμε τους επιβάτες και τις ανάγκες των νησιωτών. Θέλει κουράγιο το πράγμα, κι εμείς το έχουμε».

Από τον «Πανορμίτη» στην εταιρεία «Small Cyclades Lines»

Μία πορεία που δεν έχει αλλάξει εδώ και χρόνια… Στον σημερινό «Express Skopelitis» τιμονιέρης είναι ο καπετάνιος Γιάννης Φωστιέρης, επίσης από το Κουφονήσι με την επιχείρηση να διευθύνει Δημήτρης Σκοπελίτης, εγγονός του ιδρυτή.

Το τελευταίο αντίο στον Καπετάν Γιάννη, είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Κυριακής (14/6).