ΗΠΑ – Ισραήλ: Εγκώμια Νετανιάχου για τη συνάντηση με Τραμπ – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

«Εξαιρετική» χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συνάντηση «μία από τις καλύτερες συζητήσεις» που είχε με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε ο «κοινός στόχος» των δύο χωρών να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Netanyahu: I have just finished an excellent meeting with President Trump. When I say excellent, it’s not just lip service. A conversation with full partnership, with mutual support, with an understanding of the common goal of ensuring that Iran will not have nuclear weapons,… pic.twitter.com/yfuQneVkoz — Clash Report (@clashreport) July 28, 2026

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».