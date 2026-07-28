ΗΠΑ – Ισραήλ: Εγκώμια Νετανιάχου για τη συνάντηση με Τραμπ – Στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα συζήτησης το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν. Οι δύο ηγέτες τόνισαν τον κοινό τους στόχο να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ενώ συζήτησαν και άλλα θέματα ασφάλειας και μέλλοντος του Ισραήλ.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χαρακτήρισε «εξαιρετική» τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.
  • Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, με «κοινό στόχο» των δύο χωρών να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.
  • Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

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«Εξαιρετική» χαρακτήρισε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου τη συνάντησή του με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, κατά την οποία βρέθηκε στο επίκεντρο το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, σύμφωνα με τους Times of Israel.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε τη συνάντηση «μία από τις καλύτερες συζητήσεις» που είχε με τον Τραμπ, υπογραμμίζοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε ο «κοινός στόχος» των δύο χωρών να διασφαλίσουν πως το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Νετανιάχου ανέφερε ότι η συνάντηση αποτέλεσε επίσης «μια ευκαιρία για ανταλλαγή απόψεων και για συντονισμό σε θέματα που είναι σημαντικά για την ασφάλεια και το μέλλον του Ισραήλ».

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