Γαλάτσι: Εγκληματική ενέργεια «έδειξε» η ιατροδικαστική για τον θάνατο του 80χρονου

Η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο 80χρονου στο Γαλάτσι, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του, «έδειξε» εγκληματική ενέργεια. Ο θάνατος οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών, πιθανότατα με μαξιλάρι, ενώ οι αρχές εκτιμούν πως ο δράστης αναζητούσε κάτι και το πήρε, καθώς η κεντρική πόρτα δεν έφερε ίχνη παραβίασης και μόνο το υπνοδωμάτιο ήταν αναστατωμένο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Εγκληματική ενέργεια «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 80χρονου στο Γαλάτσι, ο οποίος οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.
  • Οι ερευνητές εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε. Η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο.
  • Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας και λαμβάνει μαρτυρίες στην περιοχή.

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Εγκληματική ενέργεια «έδειξε» η ιατροδικαστική εξέταση για τον θάνατο του 80χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός στο κρεβάτι του, το περασμένο Σάββατο, στην οδό Ανδρούτσου στο Γαλάτσι.

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Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, χθες ολοκληρώθηκε η ιατροδικαστική εξέταση και, όπως προέκυψε, ο θάνατος του ηλικιωμένου οφείλεται σε απόφραξη των αεροφόρων οδών.

Οι ερευνητές της αστυνομίας, εκτιμούν πως ο δράστης τοποθέτησε ένα μαξιλάρι στο πρόσωπο του θύματος και τον έπνιξε. Το μαξιλάρι, όπου βρέθηκαν κηλίδες αίματος, μεταφέρθηκε για ανάλυση στα εργαστήρια της Aστυνομίας.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, η κεντρική πόρτα του διαμερίσματος δεν έφερε ίχνη παραβίασης, ενώ μόνο το υπνοδωμάτιο του θύματος ήταν αναστατωμένο, καθώς, όλα δείχνουν ότι ο δράστης βρήκε αυτό που έψαχνε, το πήρε και εξαφανίστηκε.

Ο ηλικιωμένος εντοπίστηκε νεκρός στο υπνοδωμάτιό του από τον γιο του, καθώς δεν απαντούσε στο σταθερό και κινητό του τηλέφωνο. Ο 80χρονος έφερε τραύμα στον λαιμό του, γεγονός που ανησύχησε τον ιατροδικαστή και του αστυνομικούς της Ασφάλειας Γαλατσίου.

Αναζητούν βίντεο, λαμβάνουν μαρτυρίες

Την έρευνα για την εξιχνίαση της ανθρωποκτονίας έχει αναλάβει η Ασφάλεια Αθηνών, που αναζητά υλικό από κάμερες ασφαλείας στην περιοχή του έγινε το έγκλημα, ενώ λαμβάνει και μαρτυρίες, που μπορεί να ρίξουν φως στην υπόθεση.

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