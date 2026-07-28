Ολοκληρώθηκε η συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο: Έφτασε ο Νετανιάχου για συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ολοκλήρωσε τη συνάντησή του με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο, ενώ λίγα μόλις λεπτά αργότερα υποδέχθηκε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Οι δύο διαδοχικές επαφές πραγματοποιούνται σε μια περίοδο έντονων διεθνών εξελίξεων, με τα βλέμματα στραμμένα τόσο στον πόλεμο στην Ουκρανία όσο και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Περισσότερο από μία ώρα οι συνομιλίες με τον Ζελένσκι

Η συνάντηση Τραμπ και Ζελένσκι στο Οβάλ Γραφείο διήρκεσε λίγο περισσότερο από μία ώρα και πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, χωρίς την παρουσία δημοσιογράφων.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για το περιεχόμενο των συνομιλιών, ενώ οι εξελίξεις αναμένονται μέσω επίσημων ανακοινώσεων από τον Λευκό Οίκο ή τις δύο πλευρές.

Ακολούθησε η άφιξη του Νετανιάχου

Αμέσως μετά την αποχώρηση του Ουκρανού προέδρου, στον Λευκό Οίκο έφτασε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος έχει προγραμματισμένη συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο.

Και αυτή η συνάντηση διεξάγεται χωρίς την παρουσία του Τύπου, ενώ μέχρι στιγμής ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανακοινώσει αν θα υπάρξει ενημέρωση ή δηλώσεις μετά την ολοκλήρωσή της.