Βρετανία: Ένοχοι μητέρα και σύντροφός της για τη δολοφονία της 2χρονης κόρης της – Είχε υποστεί 21 κατάγματα πριν πεθάνει

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Ένοχοι για τη δολοφονία της δίχρονης Ίζαμπελ Ρόουζ Γουέλς κρίθηκαν από δικαστήριο στη Βρετανία η μητέρα της, Αλεξάνδρα Γουόκερ, και ο σύντροφός της, Χάρισον Σίμπσον, έπειτα από μία υπόθεση που συγκλόνισε τη χώρα λόγω της ακραίας κακοποίησης που υπέστη το παιδί.

Η Ίζαμπελ κατέρρευσε στο σπίτι της οικογένειας στο Θόρναμπι, στην περιοχή του Τισάιντ, στις 13 Σεπτεμβρίου 2025, έχοντας υποστεί, σύμφωνα με τους εισαγγελείς, σοβαρό τραύμα στο κεφάλι.

Οι διασώστες που έφτασαν έπειτα από κλήση στο 999 τη βρήκαν χωρίς σφυγμό στη βάση της σκάλας του σπιτιού. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου υπέκυψε στα τραύματά της τα ξημερώματα της επόμενης ημέρας.

Είχε υποστεί 21 κατάγματα

Η 26χρονη μητέρα και ο 22χρονος σύντροφός της δικάζονταν για ανθρωποκτονία, πρόκληση θανάτου παιδιού, σεξουαλική κακοποίηση και κακομεταχείριση ανηλίκου, αρνούμενοι όλες τις κατηγορίες.

Ωστόσο, η νεκροψία αποκάλυψε ότι η δίχρονη είχε υποστεί 21 κατάγματα τις εβδομάδες που προηγήθηκαν του θανάτου της, αναφέρει το Sky News.

Οι εισαγγελικές αρχές υποστήριξαν επίσης ότι το παιδί είχε πέσει θύμα σεξουαλικής κακοποίησης, ενώ έφερε εκτεταμένους μώλωπες σε όλο του το σώμα, οι οποίοι, σύμφωνα με την κατηγορούσα αρχή, προκλήθηκαν από βίαιο σφίξιμο.

«Το τέλος μιας εκστρατείας βίας»

Ο εισαγγελέας Ρίτσαρντ Ράιτ δήλωσε ενώπιον του Δικαστηρίου του Τίσαϊντ ότι η δίχρονη είχε υποστεί επανειλημμένες επιθέσεις για εβδομάδες πριν χάσει τη ζωή της.

«Για εβδομάδες αυτό το παιδί δεχόταν βίαιες επιθέσεις και ο θάνατός του, από αυτό το φρικτό τραύμα στο κεφάλι, ήταν απλώς το τελικό στάδιο αυτής της εκστρατείας βίας στην οποία είχε υποβληθεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η δικαστής Νόρτον ανακοίνωσε ότι η ποινή των δύο καταδικασθέντων θα ανακοινωθεί την Πέμπτη.