Η «μάχη» της παραλίας και στην Ιταλία: Οι αρχές «ξήλωσαν» ομπρέλες και ξαπλώστρες που άφησαν πολίτες από το βράδυ

Σε επιχείρηση προχώρησαν οι αρχές τα ξημερώματα στην παραθαλάσσια πόλη Τόρε ντελ Γκρέκο, κοντά στη Νάπολη, και κατέσχεσαν ομπρέλες, ξαπλώστρες και καρέκλες που είχαν αφεθεί στην παραλία από το προηγούμενο βράδυ, με στόχο την παράνομη «κράτηση» των καλύτερων θέσεων.

Η επιχείρηση εντάσσεται στην πανεθνική εκστρατεία για την ασφάλεια στις παραλίες και τις λίμνες και στρέφεται κατά όσων ο ιταλικός Τύπος αποκαλεί furbetti dell’ombrellone, δηλαδή των λουόμενων που αφήνουν τον εξοπλισμό τους για να εξασφαλίσουν θέση πριν ακόμη φτάσουν στην παραλία, αναφέρει ο Guardian.

Κατασχέθηκαν 40 αντικείμενα

Σύμφωνα με τη λιμενική αρχή, στελέχη του Λιμενικού και της τοπικής αστυνομίας περισυνέλεξαν 40 αντικείμενα, μεταξύ των οποίων ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες και μικρά τραπέζια, από την ελεύθερη παραλία Λαγκέτο, έπειτα από πλήθος καταγγελιών.

Οι αρχές διαπίστωσαν ότι ο εξοπλισμός παρέμενε αφύλακτος για ημέρες, καταλαμβάνοντας δημόσιο χώρο και δεσμεύοντας παράνομα σημεία της παραλίας για τους ιδιοκτήτες του.

«Πρόκειται για μια πρακτική που επαναλαμβάνεται κάθε καλοκαίρι, αλλά απαγορεύεται ρητά», ανέφερε η λιμενική αρχή, επισημαίνοντας ότι η κατάληψη της παραλίας με αυτόν τον τρόπο παραβιάζει τους κανόνες διαχείρισης του δημόσιου παράκτιου χώρου.

Πρόστιμα έως 500 ευρώ

Όσοι αφήνουν ομπρέλες και άλλο εξοπλισμό στην παραλία μετά τη δύση του ηλίου κινδυνεύουν με πρόστιμο έως 500 ευρώ, ενώ για να πάρουν πίσω τα αντικείμενά τους πρέπει να ακολουθήσουν τη σχετική διοικητική διαδικασία.

Ανάλογες επιχειρήσεις πραγματοποιήθηκαν νωρίτερα αυτόν τον μήνα και σε παραλίες της Απουλίας, καθώς και στη Λιγουρία και τη Σαρδηνία.

Μάχη για περισσότερες ελεύθερες παραλίες

Το ζήτημα συνδέεται με τη μακροχρόνια αντιπαράθεση στην Ιταλία για την πρόσβαση στις λεγόμενες «ελεύθερες παραλίες», καθώς μεγάλο μέρος των ακτών, ιδιαίτερα στις περιφέρειες της Λιγουρίας, της Εμίλια-Ρομάνια και της Απουλίας, καταλαμβάνεται από ιδιωτικές οργανωμένες παραλίες.

Πρόσφατα, ο δήμος Μπακόλι, επίσης κοντά στη Νάπολη, ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να διαθέσει πάνω από το 80% της ακτογραμμής του ως ελεύθερη ή δημοτικά οργανωμένη, σε μια προσπάθεια να διασφαλίσει μεγαλύτερη πρόσβαση των πολιτών στις παραλίες.